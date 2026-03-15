Hallan sin vida a un matrimonio de adultos mayores en su vivienda en Suba, Bogotá: el CTI adelanta la investigación

El crimen ocurrió en el barrio Aures, en la localidad de Suba - crédito captura de pantalla Google Maps

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, adelantan la investigación sobre el hallazgo sin vida de una pareja de adultos mayores en el barrio Aures, localidad de Suba, ocurrido al mediodía del sábado 14 de febrero de 2026.

Información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá ratificó el hallazgo y confirmó que Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron hallados muertos en el interior de su residencia, en la que residían desde hace más de tres décadas.

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De acuerdo con la información que obtuvo Noticias Caracol, la hija de las víctimas relató que en el domicilio también vivían su expareja ―que permanecía en la casa desde noviembre de 2025― y una nieta menor de edad.

Según su testimonio, “yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía física y psicológicamente y por eso yo lo demandé por violencia intrafamiliar”, declaró la mujer, en diálogo con el medio colombiano.

En la casa de los adultos mayores había cámaras de seguridad. El adulto mayor fue encontrado sin vida, tirado en el suelo, cerca de sus bastón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esta información, unidades del CTI avanzan con la indagación de los hechos, que está centrada en varios elementos. Según la familia, un allegado revisó las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el interior de la vivienda, donde observó a un hombre desconocido que salía del lugar usando una gorra propiedad de Guillermo Alberto Anzola y cubriéndose el rostro con un trapo.

“Había alguien saliendo de la casa de mis papás, un hombre que llevaba una cachucha de mi papá y que con algo se tapaba la cara”, indicó la hija de las víctimas, citada por el medio.

Tras recibir la alerta, la mujer acudió al domicilio familiar. Al llegar, encontró la casa en completo desorden y a su padre sin vida junto a su bastón, mientras que el cuerpo de su madre estaba envuelto en una cobija en otra habitación.

Los celulares de los abuelos asesinados estaban en su lugar. El adulto mayor tenía su teléfono en el bolsillo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Abrimos”, dijo la mujer, que relató que primero “entraron los policías. Seguimos derecho al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado: la ropa, las cobijas. Entonces, los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto. Ahí fue que encontraron a mi mamá en el otro cuarto. Luego, la Policía me dijo que mi mamá estaba enrollada en una cobija”, relató.

Los registros de las cámaras, que ya están en manos de la Fiscalía, muestran que las habitaciones quedaron revueltas, aunque en el interior de la vivienda se hallaron celulares, dinero y otros objetos de valor.

En ese sentido, los detalles apuntan a varias hipótesis, entre la que agarra más fuerza es que los hechos obedecieron a un robo simulado con una intención ulterior. De hecho, en el bolsillo de la chaqueta de Guillermo Alberto Anzola permanecía su teléfono móvil, conoció el medio nacional.

La policía detalló que la adulta mayor estaba enrollada en cobijas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El excompañero sentimental de la hija, señalado por la familia como una figura conflictiva, también prestó declaración jurada ante las autoridades y aseguró que no se encontraba en la vivienda durante los hechos.

Por el momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía continúa las labores para esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Suba. Mientras avanza la pesquisa, la familia de los fallecidos reclama respuestas y celeridad en el proceso. Está previsto que en las próximas horas se realicen las exequias de la pareja.