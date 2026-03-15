Congresista aplaudió a Juan Daniel Oviedo por tomar una postura con el Centro Democrático: “Al final, el centro ha sido incapaz”

Jaime Raúl Salamanca se pronunció sobre la postura de Juan Daniel Oviedo sobre su alianza con Paloma Valencia - crédito @JaimeRaulSt/X - Juan Daniel Oviedo/Facebook

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, se pronunció públicamente sobre la decisión de Juan Daniel Oviedo de respaldar al Centro Democrático, al ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República.

El congresista del Partido Verde señaló desde su cuenta en la red social X que respetaba completamente la elección del economista, al destacar que “Oviedo tiene todo el derecho de estar con el Centro Democrático. Defiendo eso”.

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El exlegislador enfatizó que las decisiones políticas individuales no deberían convertirse en motivo de confrontación, al agregar que figuras como Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, también tienen la libertad de definir su camino.

Salamanca puntualizó: “Galán también. Es su decisión. Al final todos tenemos derecho a asumir posiciones y eso no nos hace malas personas”.

Jaime Raúl Salamanca indicó que la situación evidencia la falta de liderazgo del centro político en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que el anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia sorprendió a varios sectores del electorado, pues combina un perfil técnico con un apoyo explícito a la derecha política. Para Salamanca, esta situación refleja un vacío en el centro político del país, al afirmar que “el centro ha sido incapaz de presentar algo serio”.

El expresidente de la Cámara reconoció que, aunque su inclinación política personal se encuentra en proyectos progresistas, la realidad demuestra que cada actor tiene autonomía para definir alianzas y estrategias.

“A mí me gustaría estar en un proyecto progresista. Vamos a ver qué decidimos como equipo. Como Partido Verde”, añadió el congresista en su post.

Jaime Raúl Salamanca aseguró que respeta la decisión de Juan Daniel Oviedo de respaldar al Centro Democrático - crédito @JaimeRaulSt/X

Es importante recordar que Jaime Raúl Salamanca, durante el período legislativo 2022-2030, en el que también ejerció como presidente de la Cámara, apoyó varios proyectos del presidente Gustavo Petro; esto, a pesar de que su partido —que fue parte de la bancada de Gobierno— se había desligado, por lo que muchos de sus compañeros se enfrentaron por estas diferencias.

Salamanca se mantuvo firme en su postura, de ahí que sus palabras reflejen que tiene una posición propia, pero que debe dialogar con su colectivo político sobre lo que definirá en la nueva legislatura, que comenzará el 20 de julio.

Estas son las críticas que llueven sobre Oviedo tras su unión con Paloma Valencia

Con la candidatura presidencial de Paloma Valencia y la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, se evidencia un escenario político poco convencional en el que el economista con fuerte reconocimiento técnico y que dice ser de centro se alinea con la derecha, lo que provocó un sinfín de comentarios tras las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Juan Daniel Oviedo confirmó su respaldo al Centro Democrático como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, lo que provocó debate - crédito Sergio Acero/Reuters

La dupla combina perfiles distintos: Valencia representa el ala tradicional del Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras que Oviedo, tecnócrata de centro y abiertamente homosexual, cuenta con apoyo juvenil y urbano.

El anuncio, oficializado el 12 de marzo, provocó reacciones encontradas, pues sectores progresistas calificaron la alianza como una traición al centro político, mientras algunos miembros radicales del uribismo criticaron la postura más liberal de Oviedo.

Ambos defendieron su unión como un intento de “caminar con el diferente”, al destacar la complementariedad entre votos y capacidad técnica.

Juan Daniel Oviedo busca consolidar la derecha y centroderecha mediante su dupla con Paloma Valencia - crédito Reuters / Centro Democrático

Electoralmente, la fórmula busca consolidar la derecha y la centroderecha, uniendo el voto bogotano con el del Centro Democrático, mientras debilita la opción de un centro independiente. La decisión mantiene en discusión la recomposición del mapa político colombiano de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Lo que sorprende son las críticas a Oviedo, especialmente en temas políticos donde hay desacuerdo, como la postura sobre parejas del mismo sexo; Paloma Valencia respalda a la familia tradicional, a pesar de que su fórmula es una persona abiertamente homosexual.

Muchos de los usuarios en redes sociales señalan que el economista ‘se vendió al mejor postor’, lo que motivó el comentario del expresidente de la Cámara de Representantes, que reconoce que cada persona tiene derecho a tomar una postura política, pero aclara que, según su percepción, el centro no consiste en no tener posición, como muchos creen.