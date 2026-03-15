Colombia

Congresista aplaudió a Juan Daniel Oviedo por tomar una postura con el Centro Democrático: “Al final, el centro ha sido incapaz”

Jaime Raúl Salamanca indicó que la situación de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia evidencia la falta de posturas en el país, aunque recalcó que él tenía la suya clara

Guardar
Jaime Raúl Salamanca se pronunció
Jaime Raúl Salamanca se pronunció sobre la postura de Juan Daniel Oviedo sobre su alianza con Paloma Valencia - crédito @JaimeRaulSt/X - Juan Daniel Oviedo/Facebook

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, se pronunció públicamente sobre la decisión de Juan Daniel Oviedo de respaldar al Centro Democrático, al ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República.

El congresista del Partido Verde señaló desde su cuenta en la red social X que respetaba completamente la elección del economista, al destacar que “Oviedo tiene todo el derecho de estar con el Centro Democrático. Defiendo eso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exlegislador enfatizó que las decisiones políticas individuales no deberían convertirse en motivo de confrontación, al agregar que figuras como Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, también tienen la libertad de definir su camino.

Salamanca puntualizó: “Galán también. Es su decisión. Al final todos tenemos derecho a asumir posiciones y eso no nos hace malas personas”.

Jaime Raúl Salamanca indicó que
Jaime Raúl Salamanca indicó que la situación evidencia la falta de liderazgo del centro político en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que el anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia sorprendió a varios sectores del electorado, pues combina un perfil técnico con un apoyo explícito a la derecha política. Para Salamanca, esta situación refleja un vacío en el centro político del país, al afirmar que “el centro ha sido incapaz de presentar algo serio”.

El expresidente de la Cámara reconoció que, aunque su inclinación política personal se encuentra en proyectos progresistas, la realidad demuestra que cada actor tiene autonomía para definir alianzas y estrategias.

“A mí me gustaría estar en un proyecto progresista. Vamos a ver qué decidimos como equipo. Como Partido Verde”, añadió el congresista en su post.

Jaime Raúl Salamanca aseguró que
Jaime Raúl Salamanca aseguró que respeta la decisión de Juan Daniel Oviedo de respaldar al Centro Democrático - crédito @JaimeRaulSt/X

Es importante recordar que Jaime Raúl Salamanca, durante el período legislativo 2022-2030, en el que también ejerció como presidente de la Cámara, apoyó varios proyectos del presidente Gustavo Petro; esto, a pesar de que su partido —que fue parte de la bancada de Gobierno— se había desligado, por lo que muchos de sus compañeros se enfrentaron por estas diferencias.

Salamanca se mantuvo firme en su postura, de ahí que sus palabras reflejen que tiene una posición propia, pero que debe dialogar con su colectivo político sobre lo que definirá en la nueva legislatura, que comenzará el 20 de julio.

Estas son las críticas que llueven sobre Oviedo tras su unión con Paloma Valencia

Con la candidatura presidencial de Paloma Valencia y la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, se evidencia un escenario político poco convencional en el que el economista con fuerte reconocimiento técnico y que dice ser de centro se alinea con la derecha, lo que provocó un sinfín de comentarios tras las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Juan Daniel Oviedo confirmó su
Juan Daniel Oviedo confirmó su respaldo al Centro Democrático como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, lo que provocó debate - crédito Sergio Acero/Reuters

La dupla combina perfiles distintos: Valencia representa el ala tradicional del Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras que Oviedo, tecnócrata de centro y abiertamente homosexual, cuenta con apoyo juvenil y urbano.

El anuncio, oficializado el 12 de marzo, provocó reacciones encontradas, pues sectores progresistas calificaron la alianza como una traición al centro político, mientras algunos miembros radicales del uribismo criticaron la postura más liberal de Oviedo.

Ambos defendieron su unión como un intento de “caminar con el diferente”, al destacar la complementariedad entre votos y capacidad técnica.

Juan Daniel Oviedo busca consolidar
Juan Daniel Oviedo busca consolidar la derecha y centroderecha mediante su dupla con Paloma Valencia - crédito Reuters / Centro Democrático

Electoralmente, la fórmula busca consolidar la derecha y la centroderecha, uniendo el voto bogotano con el del Centro Democrático, mientras debilita la opción de un centro independiente. La decisión mantiene en discusión la recomposición del mapa político colombiano de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Lo que sorprende son las críticas a Oviedo, especialmente en temas políticos donde hay desacuerdo, como la postura sobre parejas del mismo sexo; Paloma Valencia respalda a la familia tradicional, a pesar de que su fórmula es una persona abiertamente homosexual.

Muchos de los usuarios en redes sociales señalan que el economista ‘se vendió al mejor postor’, lo que motivó el comentario del expresidente de la Cámara de Representantes, que reconoce que cada persona tiene derecho a tomar una postura política, pero aclara que, según su percepción, el centro no consiste en no tener posición, como muchos creen.

Temas Relacionados

Jaime Raúl SalamancaJuan Daniel OviedoPaloma ValenciaCentro DemocráticoExpresidente de la CámaraVicepresidenciaCentroderechaDerechaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se burla de las críticas que recibió por su encuentro con la bancada del Pacto Histórico: “Sin ningún problema”

El presidente cuestionó por qué en el pasado no se hizo ningún reparo cuando exmandatarios como Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez se reunían con los congresistas electos de sus respectivos partidos en ese entonces

Petro se burla de las

Tragedia en Antioquia: una pareja y sus dos perros murieron por una fuga de gas dejando a tres niños huérfanos

Los menores de edad encontraron los cuerpos de sus padres en la cama, dando aviso inmediato a los vecinos que intervinieron, comunicándose con las unidades de emergencia

Tragedia en Antioquia: una pareja

Dos presuntos abusadores sexuales se hacen pasar por mototaxistas para atacar y robar mujeres en Barranquilla: así operan

Un grupo de víctimas, especialmente trabajadoras del sector salud, dijo que los sujetos se hacen pasar por conductores de servicio público para interceptarlas tras sus turnos nocturnos

Dos presuntos abusadores sexuales se

James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps en la MLS: así fue el partido del colombiano en Estados Unidos

Luego de 116 días de inactividad, desde su último partido oficial, el capitán de la selección Colombia disputó 31 minutos en la goleada que sufrieron los ‘Loons’ ante el equipo canadiense del colombiano Edier Ocampo

James Rodríguez debutó con el

Iván Cepeda provocó polémica tras sus señalamientos hacia Antioquia: lo llaman “cínico” y ser de la “cuna del comunismo”

El candidato del Pacto Histórico desató un debate sobre la historia de Colombia, la violencia y la corrupción, lo que provocó duras críticas de líderes políticos, como la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda provocó polémica tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Cimitarra, Santander,

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W habló del

Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

Exmánager de Blessd atropelló a un ciclista y dio positivo por embriaguez en un accidente vial en Medellín

Lady Noriega se refirió a la percepción que tuvo de sus compañeros cuando llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’

Feid anunció una serie de ‘shows’ especiales en diferentes ciudad: Medellín será la primera en tener el llamado ‘Falxxo Tour’

Jessi Uribe desmintió un nuevo embarazo de Paola Jara, tras los rumores en redes sociales

Deportes

James Rodríguez debutó con el

James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps en la MLS: así fue el partido del colombiano en Estados Unidos

James Rodríguez debutó en la MLS, en una jornada negra para el Minnesota United: así le fue al capitán de la selección Colombia

Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la Tirreno Adriático; Nairo Quintana entre los 20 mejores de la carrera

Thomas Müller recordó y bromeó con las declaraciones de James Rodríguez sobre el frío en Múnich, previo al duelo entre ambos en la MLS

El día que Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se enfrentó a la barra de Newell’s mientras era amenazado con un revólver