Armando Benedetti afirmó que quiere aspirar a la alcaldía de Barranquilla: “Tengo ganas”

Armando Benedetti reveló interés en la alcaldía de Barranquilla - crédito Colprensa

En medio de especulaciones sobre posibles candidaturas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó abierta la puerta a una futura postulación en Barranquilla.

En una conversación con periodistas, el funcionario manifestó su interés por competir por la alcaldía de la capital del Atlántico al finalizar su actual gestión. “Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, expresó Benedetti ante la consulta directa sobre sus planes políticos.

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El panorama político en Barranquilla ha estado dominado por la figura de Alejandro Char, actual alcalde, al que Benedetti reconoció como responsable del avance experimentado por la ciudad en los últimos años.

“Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char”, indicó el ministro; no obstante, propuso una visión más ambiciosa para el futuro de la ciudad.

Armando Benedetti destacó labor del actual alcalde Barranquilla, Alejandro Char - crédito @MinInterior/X

Según Benedetti, el reto consiste en transformar a Barranquilla en un referente internacional. “Ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita, de que tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No digo del Caribe colombiano, hablo del Caribe del mar internacional. De eso hablo yo”, puntualizó.

La posibilidad de que Benedetti se convierta en candidato está vinculada a las dinámicas internas del Pacto Histórico, la coalición oficialista.

El ministro explicó que su decisión dependerá de los acuerdos políticos que se definan en el movimiento, pues considera que el respaldo electoral está en manos de esa fuerza. “Todo depende del Pacto Histórico que vaya a ser, porque ellos son los dueños de los votos”, subrayó.

Consultado sobre si sus planes para Barranquilla estarían supeditados al devenir de la presidencia nacional, Benedetti descartó que la coyuntura nacional condicione sus aspiraciones. “No dependo de eso. Me tiene sin cuidado lo que vaya a pasar”, afirmó, dejando claro que su proyecto para la ciudad se fundamenta en políticas públicas de alcance nacional y local, pero no en el contexto presidencial.

Benedetti evitó presentar ideas o planes para Barranquilla, buscando impedir interpretaciones sobre una posible candidatura prematura. El funcionario optó por no anticipar proyectos, resaltando su intención de mantener la neutralidad mientras se define el escenario político local y se aclara su eventual participación electoral

Armando Benedetti habló sobre sus planes en la política - crédito Colprensa

Benedetti respaldó a Petro y defendió denuncias sobre el sistema electoral ante demanda judicial

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió públicamente al presidente Gustavo Petro tras la acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien solicitó frenar las denuncias del mandatario sobre supuestas anomalías en el sistema electoral sin pruebas.

Benedetti subrayó que las advertencias del jefe de Estado se fundamentan en una sentencia judicial del 8 de febrero de 2018, emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual ordenó a la Organización Electoral adquirir un software estatal exclusivo para el escrutinio de votos.

El ministro explicó que el fallo judicial exige garantizar la trazabilidad completa de los resultados, desde la mesa de votación hasta la declaratoria final, con apoyo de personal técnico calificado.

El ministro Armando Benedetti explicó el contenido de la sentencia del Consejo de Estado que ordena la adquisición de un software de escrutinios propio del Estado - crédito @AABenedetti/X

“Que permita garantizar trazabilidad completa del escrutinio, desde cada mesa de votación hasta la declaratoria final de la elección, y que cuente con personal técnico idóneo encargado de su soporte, vigilancia y control”, puntualizó el funcionario. Añadió que el término “conminar” en la sentencia constituye una orden de obligado cumplimiento, pues el desacato podría acarrear sanciones para los responsables.

Benedetti dejó claro que la sentencia establece tanto el plazo como la acción específica que debe ejecutar la autoridad electoral. “Cuando el @consejodeestado ‘conmina’ a una autoridad, no está haciendo una recomendación ni una sugerencia. No es un consejo. Es una orden judicial”, reiteró el ministro durante su intervención.

Previo a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026, que incluyeron consultas presidenciales, Petro instó al Congreso de la República a aprobar un código electoral actualizado y a establecer un software estatal verificable.

“Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada”, expresó el mandatario ante la Plaza de Bolívar.