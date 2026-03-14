Venezuela ya empezó a enviar gas a Colombia: qué implica y por qué tardó tanto

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez aún no se han reunido en persona desde que la vicepresidenta venezolana asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero. El encuentro previsto para este viernes en la frontera fue cancelado por razones de seguridad y reemplazado por una reunión de cancilleres en Caraca- crédito Reuters/Gaby Oraa y Presidencia

Venezuela despachó este viernes el primer cargamento de gas butano hacia Colombia a través del puente binacional Simón Bolívar, ubicado en San Antonio, en el estado venezolano de Táchira.

El envío, realizado mediante cisternas de gas licuado de petróleo (GLP) operadas por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue presentado por funcionarios venezolanos como una donación y coincidió con una reunión de alto nivel entre ministros del gobierno colombiano y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas.

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Para entender la relevancia de este primer cargamento, hay que partir de un dato concreto: Colombia no alcanza a producir suficiente gas para cubrir su propio consumo. Desde diciembre de 2024, el país ha tenido que importar este energético para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos que funcionan con gas natural.

Esa importación se hace actualmente a través de la planta de regasificación Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), ubicada en Cartagena y operada por Promigas, que recibe cargamentos de gas licuado traídos por barco desde el exterior.

La frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada por orden de Nicolás Maduro en 2015 y reactivada en 2022 tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, es ahora el escenario de un despliegue militar permanente acordado por ambos países para contener el avance de grupos armados vinculados al narcotráfico- crédito EFE/ Mario Caicedo

Venezuela, en cambio, tiene enormes reservas de gas, y su vecindad geográfica con Colombia representa una ventaja logística evidente frente a otras fuentes de importación. Sin embargo, hasta hace poco ese escenario era considerado improbable por dos razones. Se trataba del estado de la infraestructura compartida y las sanciones internacionales que pesaban sobre Venezuela.

El gasoducto que conecta a los dos países y que aún no funciona

Existe un gasoducto llamado Antonio Ricaurte que une a Colombia y Venezuela en materia energética. El problema es que lleva años fuera de servicio y necesita reparaciones antes de poder volver a operar. Por eso, el primer envío de gas no llegó por tubería sino en camiones cisterna que cruzaron el puente Simón Bolívar cargados con gas butano en estado líquido. Es una solución transitoria mientras se avanza en la rehabilitación de esa infraestructura.

Aquí puede ver el mapa de la conexión del gaseoducto e interactuar con los puntos para obtener más información.

Gasoducto Antonio Ricaurte Infraestructura energética Gasoducto Antonio Ricaurte

Colombia — Venezuela 224 km Extensión total US$330M Inversión 500M Pies³/día cap. Inactivo Estado actual Haga clic en el mapa o en las cifras para explorar El gasoducto Antonio Ricaurte conecta Ballenas (La Guajira, Colombia) con Bajo Grande (estado Zulia, Venezuela). Tiene 224 km de extensión y capacidad de 500 millones de pies cúbicos por día. Actualmente está fuera de servicio. El 13 de marzo de 2025 ambos gobiernos acordaron una hoja de ruta para su reactivación. Tramo activo Tramo activo En rehabilitación En rehabilitación Punto Colombia Punto Colombia Punto Venezuela Punto Venezuela

Durante la reunión en Caracas, los gobiernos acordaron una hoja de ruta para reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte, aunque no se fijaron plazos concretos. A ese encuentro asistieron, por parte de Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la canciller Rosa Villavicencio; la ministra de Ambiente, Irene Vélez; y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Las sanciones, un obstáculo que se está moviendo

Otro factor que durante años bloqueó esta posibilidad fue que Venezuela se encontraba bajo el régimen de sanciones Ofac, conocido popularmente como la lista Clinton, lo que impedía o complicaba cualquier transacción comercial con ese país. Sin embargo, los cambios políticos ocurridos en Venezuela desde enero de este año han generado una reconfiguración en sus relaciones internacionales, lo que abrió espacio para avanzar en acuerdos que antes eran inviables.

Fue el ministro Palma quien desde el año pasado insistió en explorar la importación de gas venezolano, advirtiendo que los principales obstáculos eran precisamente la infraestructura deteriorada y las restricciones derivadas de las sanciones.

Trabajadores de PDVSA desplegaron este viernes las primeras cisternas con gas butano licuado en el puente binacional Simón Bolívar, que conecta San Antonio del Táchira con Cúcuta, en el primer envío de gas venezolano a Colombia- crédito Reuters/Carlos García Rawlins

Julio Enrique Rojas, presidente de Pdvsa, señaló que este primer envío fortalece la estabilidad de la red energética regional a nivel binacional y también beneficia la economía venezolana, de acuerdo con lo reportado por el canal Telesur.

Los dos gobiernos ya tienen agendados los siguientes pasos. Para el 18 de marzo está prevista una reunión orientada a profundizar las relaciones comerciales.

Además, el 23 y 24 de marzo se realizará una cumbre en Maracaibo, en el estado Zulia. Aún no está confirmado si ese encuentro será el primero cara a cara entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez desde que ella asumió la presidencia interina de Venezuela.

Lo que queda por definir es si esta nueva dinámica energética también abrirá la puerta para que Colombia exporte electricidad hacia Venezuela, una posibilidad que fue mencionada durante las conversaciones del viernes pero que todavía no tiene acuerdo formal.