Un recorrido por el barrio más colombiano de Miami: “Por acá hay mucho parce”

Vista de West Kendall, suburbio del condado de Miami-Dade County que se ha consolidado como uno de los principales enclaves de la comunidad colombiana en el área metropolitana de Miami - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el suroeste del condado de Miami-Dade, lejos de las playas turísticas y del bullicio del centro de Miami, existe un barrio donde el acento paisa, la música latina y el aroma del café recién colado forman parte de la vida cotidiana.

Se trata de West Kendall, un suburbio residencial que con el paso de los años se ha convertido en el lugar con mayor presencia colombiana del sur de Florida. Para muchos migrantes, es simplemente “la pequeña Colombia” de Miami.

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Con cerca de 36.000 habitantes, esta comunidad refleja el crecimiento sostenido de la migración colombiana hacia Estados Unidos durante las últimas décadas.

Más del 60% de sus residentes tiene raíces colombianas, mientras que cerca del 90% de la población es de origen hispano, lo que convierte al español en el idioma predominante en las calles, los comercios y la vida diaria del sector, según El Tiempo.

Para quienes llegan desde ciudades como Medellín, Cali o Bogotá, West Kendall ofrece algo más que vivienda: ofrece familiaridad. “Es el vecindario más colombiano de todo Miami, hay mucho ‘parce’, no se extraña la comida y es muy tranquilo”, comenta José Luis Juárez a CNN, un migrante que se instaló en la zona hace algunos años.

Su expresión resume la percepción de muchos residentes: vivir allí se parece, en algunos aspectos, a vivir en Colombia.

La transformación del barrio comenzó a consolidarse desde finales del siglo XX. Durante los años noventa, miles de colombianos emigraron hacia Estados Unidos impulsados por oportunidades laborales, estudios y también por el contexto del conflicto armado que atravesaba el país.

Calles y comercios de West Kendall, suburbio que se ha consolidado como el enclave más colombiano del área metropolitana de Miami, donde el español, la gastronomía y las tradiciones reflejan la fuerte presencia de migrantes del país sudamericano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Muchos eligieron el sur de Florida por su clima tropical, su cercanía cultural y las redes familiares que empezaban a formarse en la región, según Colombia Nos Une, proyecto de protección de migrantes colombianos de la Cancillería.

Con el paso del tiempo, esas redes se fortalecieron. Familias completas comenzaron a asentarse en West Kendall, creando una comunidad cohesionada que facilitaba la llegada de nuevos migrantes.

Quien llegaba encontraba ayuda para conseguir empleo, recomendaciones de colegios para los hijos o simplemente un restaurante donde comer algo que supiera a casa.

Hoy esa identidad cultural es visible en cada avenida comercial del sector. En el barrio funcionan más de 70 restaurantes y negocios gastronómicos colombianos, donde platos como la bandeja paisa, el ajiaco o el sancocho son parte del menú cotidiano, según Focus Noticias.

Las panaderías también se han convertido en puntos de encuentro para los residentes: allí se desayuna con café, buñuelos, pandebonos o almojábanas mientras se conversa sobre noticias de Colombia o de Miami, de acuerdo con el medio El Sol Latino.

Estos espacios cumplen una función social importante. No solo mantienen viva la tradición culinaria, sino que también sirven como lugares de reunión donde se refuerzan los lazos comunitarios.

Restaurantes y panaderías colombianas en West Kendall se han convertido en puntos de encuentro para la diáspora, donde platos tradicionales como la bandeja paisa, el ajiaco y los buñuelos mantienen vivas las costumbres y el sabor de Colombia en el sur de Florida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Muchos residentes aseguran que las panaderías del barrio cumplen el mismo papel que las tiendas de barrio en Colombia: un lugar para hablar, encontrarse con amigos o recibir recomendaciones.

La presencia colombiana también se refleja en celebraciones culturales. Cada 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, las calles de West Kendall se llenan de banderas tricolores, música, bailes y eventos comunitarios que reúnen a cientos de personas.

Muchos residentes trabajan en sectores como el comercio, la construcción, los servicios y el mercado inmobiliario. Otros se desempeñan en áreas clave de la economía del sur de Florida, como el turismo, la salud o las finanzas, según Miami Press.

El perfil educativo de la comunidad también ha sido destacado por investigadores y analistas. Un porcentaje importante de colombianos que emigran a Estados Unidos proviene de sectores de clase media y media alta, con niveles educativos relativamente altos.

Esto ha facilitado su integración en el mercado laboral y su participación en la vida cívica y política.

El voto de los colombianos residentes en el sur de Florida también ha ganado relevancia. Miles de ellos participan en elecciones tanto en Estados Unidos como en Colombia, manteniendo un vínculo político con su país de origen.

Colombianos residentes en el sur de Florida participan en procesos electorales, manteniendo vínculos políticos tanto con Colombia como con Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

West Kendall forma parte de un mosaico multicultural más amplio dentro del área metropolitana de Miami. Así como Hialeah es conocida por su fuerte identidad cubana y Doral por la presencia venezolana, este suburbio se ha convertido en el referente colombiano de la región.

Sin embargo, más allá de las estadísticas y los símbolos culturales, lo que define al barrio es su ambiente comunitario.

Para muchos migrantes, vivir allí significa poder mantener costumbres, hablar su idioma y compartir experiencias con personas que han pasado por historias similares.