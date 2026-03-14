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Tras ‘Iván Mordisco’: ministro de Defensa anunció refuerzo militar y aumento de recompensas para disidentes en Guaviare

Pedro Sánchez le envió un mensaje al cabecilla del Estado Mayor Central, a quien le aseguró que las autoridades lo encontrarán

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El ministro reafirmó que las
El ministro reafirmó que las autoridades van tras los pasos de "Iván Mordisco" - crédito EFE/Ernesto Guzmán/Colprensa

Luego del consejo de seguridad que se llevó a cabo el sábado 14 de mayo de 2026 en Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un panorama detallado sobre la situación de orden público en la región y anunció nuevas estrategias para enfrentar la presencia de grupos armados y delitos como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores.

Durante su intervención, el funcionario resaltó que Guaviare cuenta con una población de más de 84.000 habitantes y afronta la convergencia de cuatro estructuras criminales: las disidencias de alias Mordisco, las de alias Calarcá, la Segunda Marquetalia, y el cartel conocido como Clan del Golfo.

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“Aquí convergen cuatro grupos de manera importante: unos son de alias Mordisco, otros de alias Calarcá, otros de la Segunda Marquetalia o la Coordinadora Nacional del autodenominado Ejército Bolivariano, y otros que tienen que ver con el EGC, más comúnmente conocido como cartel del Clan del Golfo”, señaló el jefe de la cartera.

Sánchez subrayó que la violencia entre bandas criminales ha dejado más de 26 muertos en lo que va del año, en su mayoría integrantes de estructuras ilegales: “La cifra de más de veintiséis personas asesinadas en este año corresponde a integrantes de una estructura criminal de alias Mordisco, asesinada por otra estructura criminal de alias Calarcá”.

El ministro de Defensa entregó
El ministro de Defensa entregó un balance tras el consejo de seguridad en el Guaviare - crédito Colprensa

Uno de los puntos críticos destacados fue el reclutamiento forzado de menores, varios provenientes del Cauca. El ministro consideró este fenómeno como una tragedia y remarcó la necesidad de acciones coordinadas para contrarrestarlo. “Uno de los problemas graves que tenemos acá es la tragedia del reclutamiento de menores, y muchos de ellos vienen del Cauca”.

La extorsión constituye otro de los delitos con alto impacto en la zona. El ministro invitó a la ciudadanía a denunciar este flagelo a través de las líneas habilitadas por el Gaula Militar y Policial, al indicar que “la extorsión es otro de los grandes crímenes que vemos acá. Es un subregistro al que invitamos a todos a que denuncien al uno cuatro siete, gaula militar, o uno seis cinco, gaula policial”.

En los últimos días, las autoridades neutralizaron al principal financiero extorsionador de alias Mordisco, identificado como alias Samuel o “el Loco”, quien se encargaba de suministrar armamento y manejar las finanzas del grupo criminal. “Hace pocos días neutralizamos al principal financiero extorsionador de alias Mordisco, el encargado de llevarle el armamento, las finanzas, alias Samuel o el Loco”, precisó el ministro.

Ante ello, el ministro reiteró que la fuerza pública actúa con respeto por los diálogos, pero advirtió que estos no implican permisividad frente a acciones delictivas, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a “Iván Mordisco”, al que le aseguró que las autoridades van tras sus pasos.

“Las mesas de diálogo que se adelanten con estos grupos, en este caso alias Calarcá, no significa que sea una patente de corso o una autorización para delinquir, para secuestrar, para asesinar”.

El ministro recordó que ofrecen
El ministro recordó que ofrecen hasta 5.000 millones por información que permita la captura de 'Iván Mordisco' - crédito prensa MinDefensa

La estrategia gubernamental en el Guaviare incluirá el uso de toda la capacidad estatal para proteger a la población, incluyendo operaciones militares y bombardeos, así como el fortalecimiento del pie de fuerza. El ministro anunció la llegada de 1.200 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra Diez) y el refuerzo con 180 efectivos adicionales en abril y 270 en junio. La Policía Nacional también incrementará su presencia con 40 patrulleros y 20 nuevas unidades para el Gaula.

Se mencionó la implementación de tecnología para el control territorial, con un proyecto de cámaras de vigilancia valorado en 37.000 mil millones de pesos que abarcará los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Además, la Armada Nacional analizará la creación de un grupo especializado en operaciones fluviales.

Se anunció un refuerzo de
Se anunció un refuerzo de personal en el Guaviare - crédito Lina Gasca/Colprensa

El ministro informó sobre recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de cabecillas de organizaciones criminales. “Hasta 5.000 millones de pesos de recompensa hay por usted, alias Mordisco”, anunció. Otras recompensas oscilan entre 300 y 900 millones de pesos para miembros de otras estructuras.

El funcionario concluyó su intervención insistiendo en la importancia de la denuncia ciudadana, la prevención del reclutamiento infantil y el fortalecimiento de valores a través del servicio militar y policial. “La paz, al igual que el amor, no se mendiga”, puntualizó.

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