Colombia

Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras, se refirió al estado de salud del exvicepresidente: “Está en mis oraciones”

Zapata es la fórmula vicepresidencial de uno de los 14 aspirantes a la Presidencia de la República para los comicios del 31 de mayo de 2026: Luis Gilberto Murillo

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Zapata a mediados de 2025
Zapata a mediados de 2025 señaló que buscaría la Presidencia, pero a mitad de marzo de 2026 anunció que será la fórmula vicepresidencial del excanciller y exembajador de Colombia en EE. UU. Luis Alberto Murillo - créditos @germanvargaslleras/IG | @luzmazapata_/IG | Colprensa | Asocapitales

La exdirectora de Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) y fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, se refirió en Caracol Radio a la salud de su exesposo, el líder de Cambio Radical Germán Vargas Lleras.

Todo se dio luego de que un mensaje del expresidente Álvaro Uribe en X (publicado el 11 de marzo de 2026) encendiera las alarmas sobre complicaciones en su tratamiento contra el cáncer.

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En plena recta final de la campaña presidencial, Zapata abordó el tema con discreción y una mezcla de afecto y reserva, en medio de la expectativa nacional y la cercanía de las elecciones del 31 de mayo, en primera vuelta.

Luz María Zapata compartió esta
Luz María Zapata compartió esta imagen en su perfil de Instagram para confirmar la inscripción de su candidatura como fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo - crédito @luzmazapata_/IG

Zapata explicó la mañana del viernes 13 de marzo que, pese a la preocupación pública, no posee información privilegiada sobre la situación actual de Vargas Lleras, tras la pregunta directa por parte de la periodista Vanessa de la Torre.

La politóloga y dirigente política recalcó: “Sé lo mismo que sabe todo el mundo. Yo lo único que digo es que él siempre ha estado en mis oraciones, fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida y solo deseo que, como ese gran batallador que es, también pueda salir de esta batalla que está librando”.

Reacción ante la alarma pública por ele estado de salud Germán Vargas Lleras

La inquietud sobre el estado de Vargas Lleras surgió a raíz del mensaje de Uribe Vélez en X, en el que expresó: “Mis mayores deseos por la salud del dr Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió las alertas sobre el estado de salud de Germán Vargas Lleras, en medio del tratamiento de un cáncer - crédito @AlvaroUribeVel/X

Consultada al respecto, Zapata reconoció que se entera por los mismos canales que la ciudadanía y evitó dar detalles adicionales.

Ella explicó que mantiene una relación de respeto y distancia en la vida personal tras el divorcio, pero que la salud del exvicepresidente le sigue importando profundamente, sobre todo por los hijos que comparten.

Durante la charla, Zapata evitó responder a preguntas sobre recomendaciones o influencias pasadas de Vargas Lleras en sus decisiones políticas, y agregó que prefiere centrarse en su presente y en los logros alcanzados luego de la separación.

Al referirse a la etapa posterior al divorcio, Zapata destacó los retos y aprendizajes que ha vivido.

Al respecto, ella comentó que ha dedicado tiempo a su desarrollo académico, obteniendo una maestría en inteligencia emocional y bienestar, y ha buscado fortalecer los lazos familiares.

También resaltó la importancia de la salud mental y cómo este tema ha sido central tanto en su vida personal como lo fue durante su paso como directora de Asocapitales.

"Gracias a Mi Candidato por
"Gracias a Mi Candidato por creer en mí, hoy no simplemente estoy es una fórmula política. Hoy estoy entrando a un equipo, a una familia que me conmueve hasta lo más profundo de mi corazón“, señaló Zapata en uno de sus mensajes en redes sociales luego de confirmar que será fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo - créditos @luzmazapata_/IG | Cristian Bayona/Colprensa

Impacto político y campaña presidencial

Las declaraciones de Zapata llegan en un momento decisivo para la política colombiana, a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales en las que compite como fórmula de Luis Gilberto Murillo.

La dirigente política resaltó su experiencia en el sector público y su trayectoria en campañas presidenciales desde la de Andrés Pastrana.

Ella definió su aporte como una combinación de conocimiento territorial y sensibilidad para el trabajo en equipo.

Zapata también hizo hincapié sobre el valor de la presencia femenina en la campaña murillista y en la contienda en general, al considerar que la política sigue siendo un espacio predominantemente masculino.

Con esta publicación Luz María
Con esta publicación Luz María Zapata confirmó que será fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo - crédito @luzmazapata_/IG

Por lo anterior, ella afirmó: “Estoy aportando un poquito el toque femenino porque es una campaña muy de hombres. Entonces, ahí también los detalles que las mujeres siempre estamos pendientes”.

La fórmula Murillo-Zapata aparece en la boleta electoral con el desafío de destacar entre 14 candidaturas en la recta final hacia la Casa de Nariño.

Por último, Zapata reiteró su optimismo y compromiso: “Tengo el mejor candidato, estoy haciendo la fórmula con un hombre absolutamente increíble… Y esa es una pareja bonita. Otra pareja bonita en ese tarjetón es la de Luis Gilberto Murillo y la de Luz María Zapata”.

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