Familia del concejal asesinado el mismo día que Luis Carlos Galán rechazó la alianza del Nuevo Liberalismo con la campaña de Paloma Valencia

En el atentado también fueron asesinados el concejal Julio César Peñaloza y un escolta del candidato presidencial - crédito Colprensa

El anuncio de Juan Manuel Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán, sobre su alianza política con Paloma Valencia, aspirante del partido Centro Democrático, generó reacciones inmediatas en sectores vinculados con las víctimas de la violencia política en Colombia.

Cabe recordar que el representante del Nuevo Liberalismo fue parte de la Gran Consulta por Colombia, en la que, junto con ocho candidatos presidenciales, unieron sus ideas para consolidar un representante (Paloma Valencia) que participará en los comicios del 31 de mayo.

En este contexto, Marcela Peñaloza, hija de Julio César Peñaloza, concejal de Soacha asesinado el mismo día que Galán, expresó su postura frente a la decisión del representante del Nuevo Liberalismo.

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En diálogo con Infobae Colombia, Marcela Peñaloza recordó que tanto ella como los hijos de Luis Carlos Galán compartieron la experiencia de perder a sus padres como consecuencia de un hecho violento. Peñaloza tenía un año cuando ocurrió el atentado, mientras que Juan Manuel Galán tenía diecisiete. La hija del concejal subrayó que la violencia política marcó la vida de ambas familias desde entonces.

Peñaloza cuestionó públicamente la alianza de Galán con sectores señalados en investigaciones y debates públicos por presuntos vínculos con el paramilitarismo. “Es doloroso ver cómo hoy decide entregar sus banderas políticas a quienes han sido presuntamente señalados como financiadores y patrocinadores del paramilitarismo”, afirmó Marcela Peñaloza.

Julio César Peñaloza, el concejal de Soacha que fue asesinado en el atentado contra Luis Carlos Galán, tenía dos hijas, una de ellas había cumplido un año - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La hija de Julio César Peñaloza estableció una diferencia entre los caminos que siguieron ambas familias tras los hechos de 1989. “Él, heredero de una de las casas políticas más tradicionales del país. Yo, sin los privilegios de un delfín de la política, elegí otro camino: hacer del nombre de mi padre una bandera de orgullo, memoria y dignidad”, manifestó.

En su mensaje, Peñaloza señaló que no compartió el exilio en Francia ni los beneficios asociados a la trayectoria política de los Galán. Relató que, a diferencia de la familia Galán, debió afrontar en solitario el proceso jurídico y la demanda contra el Estado colombiano por el asesinato de su padre, y mencionó episodios de rechazo y exclusión por parte de la familia Galán.

“Si hubo una razón por la cual nos tocó llevar solas el proceso jurídico y la demanda contra el Estado, fue precisamente porque de esa familia siempre recibimos desprecio”, subrayó.

Al finalizar su declaración, Marcela Peñaloza planteó que la decisión de Juan Manuel Galán representa un hecho de relevancia política. “No se le entregan las banderas al mismo grupo que se confabuló contra a tu padre”, concluyó.

Peñaloza fue la persona que invitó a Galána Soacha para el evento político en el que se registró su asesinato - crédito @memorias_col/X

Familia de Peñaloza sigue sin ser reconocida como víctima

La familia de Julio César Peñaloza, concejal de Soacha asesinado durante el atentado que terminó con la vida de Luis Carlos Galán en 1989, no ha sido reconocida oficialmente como víctima por parte del Estado colombiano pese a las múltiples gestiones legales y administrativas adelantadas durante 35 años.

Aunque la justicia colombiana estableció la responsabilidad del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en el caso, la apelación de esta decisión y la desaparición del DAS, entidad señalada como principal responsable, han dilatado el proceso de reconocimiento y reparación.

Marcela Peñaloza, hija del concejal, ha señalado que el Estado no ha pedido perdón ni ha cumplido con la indemnización ordenada por la Corte Constitucional en 2024. La Corte falló a favor de la familia, pero la falta de un acto oficial de reconocimiento y la omisión de la figura de Peñaloza en las conmemoraciones del magnicidio de Galán mantienen a la familia fuera del registro oficial de víctimas.

- crédito Colprensa

Además de los obstáculos jurídicos, la familia Peñaloza ha enfrentado el olvido institucional, la exclusión en actos de memoria y la ausencia de reconocimiento moral.

Durante años, la esposa y las hijas de Peñaloza impulsaron en solitario el proceso judicial y han insistido en que su lucha no persigue compensación económica, sino el reconocimiento público y moral de la responsabilidad estatal en el asesinato del concejal. La familia continúa organizando eventos conmemorativos para mantener viva la memoria de Julio César Peñaloza y exigir su inclusión como víctima de la violencia política en Colombia.