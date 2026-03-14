Este suplemento de proteinas para deportistas tiene un registro sanitario falso, según el Invima: cómo identificarlo

El alimento en polvo "Multifort" utiliza el registro sanitario RSA-001772-2019, un código que el Invima confirmó que nunca fue expedido por la entidad.- crédito Invima/VisualesIA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas este 13 de marzo de 2026 al confirmar que un alimento en polvo llamado “Multifort” se vende en Colombia con documentación sanitaria que no existe en los registros oficiales de la entidad.

Esto significa que el producto circula como si tuviera permiso legal para hacerlo, pero ese permiso es una falsificación. Lo que representa un peligro para quienes lo consumen, ya que no cuenta con las especificaciones sanitarias avaladas por la entidad.

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Para entender la gravedad del asunto, hay que partir de lo básico. En Colombia, cualquier alimento o bebida que se comercialice debe contar con un aval del Invima. Esto se traduce en un código oficial que certifica que el producto fue revisado, que sus ingredientes son conocidos y que no representa un riesgo para quien lo consume.

Ese serialse llama registro sanitario. Sin ese número válido, un producto no debería estar en ningún supermercado, tienda de barrio ni plataforma de comercio en línea. Es la diferencia entre un alimento que pasó por los controles del Estado y uno que llegó al mercado sin que nadie verificara qué hay adentro ni cómo fue fabricado.

Los equipos de Inspección, Vigilancia y Control del Invima verificaron la comercialización del producto tras recibir una denuncia ciudadana. - crédito Invima

El “Multifort” utiliza el número RSA-001772-2019. El problema es que el Invima confirmó que ese código nunca fue otorgado por la entidad. Nadie lo solicitó, nadie lo tramitó y nadie lo recibió. Se trata un número inventado que simula ser legítimo para engañar tanto a compradores como a los establecimientos que lo distribuyen.

La alerta no surgió de un operativo planificado de antemano. Fue una denuncia ciudadana la que puso al Invima sobre la pista. A partir de esa información, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la entidad salieron a verificar y confirmaron que el producto se estaba distribuyendo “incumpliendo la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia”, según señaló la entidad en su comunicado oficial del 13 de marzo.

¿Qué riesgo representa?

Cuando un alimento llega al mercado sin pasar por los controles del Invima, no hay manera de saber qué contiene realmente, en qué condiciones fue elaborado ni si sus ingredientes son aptos para el consumo humano.

Cualquier alimento que se venda en Colombia debe tener un registro sanitario válido emitido por el Invima. El "Multifort" no cumple ese requisito- crédito VisualesIA

La entidad no calificó al producto como peligroso, pero dejó claro que su comercialización incumple las normas sanitarias vigentes, lo que significa que ninguna autoridad revisó ni validó lo que hay dentro de ese empaque. Esa ausencia total de control es, en sí misma, el problema central que motivó la alerta.

El Invima llamó a quienes encuentren “Multifort” a la venta no deben comprarlo ni consumirlo. Pero la entidad fue más allá de esa advertencia y pidió que cualquier persona que lo encuentre lo reporte a través de los canales oficiales.

Cada denuncia le permite a los inspectores actuar, decomisar el producto y evitar que siga llegando a más personas. Los reportes pueden hacerse a través del portal web www.invima.gov.co y de las cuentas institucionales de la entidad en redes sociales.

A través de www.invima.gov.co, cualquier ciudadano puede verificar si el registro sanitario de un producto es auténtico antes de comprarlo.- crédito Colprensa

Además, el Invima recordó que cualquier ciudadano puede verificar si un registro sanitario es auténtico antes de comprar un alimento. Solo hay que ingresar el código que aparece en el empaque en la página web de la entidad para confirmar si ese número existe realmente y si corresponde exactamente al producto que se está ofreciendo en el mercado.

La entidad precisó que el cumplimiento de las normas sanitarias es responsabilidad de los titulares de registros, permisos o notificaciones sanitarias, así como de los fabricantes, importadores y comercializadores de alimentos en el país.

El Invima anunció que seguirá adelantando acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública y prevenir que productos sin respaldo sanitario continúen circulando libremente entre los consumidores colombianos.