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Estas son las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos en Colombia sin cuota de manejo

Las entidades del sector financiero en Colombia impulsan alternativas que eliminan cobros periódicos, permitiendo a los clientes reducir los gastos asociados a la tenencia de productos como tarjetas de crédito y débito digitales

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El auge de tarjetas sin
El auge de tarjetas sin cuota de manejo responde al aumento de los costos bancarios en Colombia y promueve la inclusión financiera digital - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La tendencia de buscar instrumentos financieros sin cargos periódicos se incrementa en Colombia, mientras bancos como Lulo Bank, Bancolombia y Davibank compiten con nuevas opciones de tarjetas de crédito y débito que ofrecen una cuota de manejo de $0, facilitando la gestión digital y reduciendo los gastos recurrentes para los usuarios.

Al eliminar este tipo de comisiones, las entidades buscan captar clientes que demandan mayor transparencia y menores costos de acceso para servicios como pagos en línea o retiros.

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Dentro de los últimos datos del sector, la tarjeta de débito de Lulo Bank mantiene más de 50.000 clientes activos cada mes, registrando un gasto medio superior a $700.000 mensuales por cliente.

Al mismo tiempo, la tarjeta de crédito de esta entidad ha superado los 29.000 usuarios, con un enfoque centrado en la digitalización. Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank: “Nuestro objetivo es que el crédito sea cada vez más simple, más transparente y completamente digital para las personas”, dijo a La República.

Lulo Bank lidera el sector
Lulo Bank lidera el sector con más de 50.000 usuarios activos al mes en tarjetas de débito y un promedio de gasto superior a $700.000 por cliente - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Hoy contamos con más de 29.000 usuarios de tarjeta de crédito, y seguimos ampliando el acceso dentro de nuestra base de clientes”, agregó el directivo.

La carta de presentación de varios bancos digitales y tradicionales se basa en la supresión de la cuota de manejo para atraer a un público que evalúa los costos totales de sus relaciones financieras.

Bancolombia implementó una tarjeta de débito completamente digital, sin costos fijos, lo que permite realizar pagos y compras en línea de manera inmediata y sin requerir un plástico físico.

En cuanto a crédito, la tarjeta Libre American Express de Bancolombia dispone de cuota de manejo de $0 de forma permanente y sin exigencia de facturación mínima.

El producto ofrece cupos desde $400.000 hasta $10 millones y está orientado a personas de 18 a 84 años con ingresos desde un salario mínimo.

En el Banco de Bogotá, la tarjeta de crédito sin cuota de manejo, conocida como Cero Rollo, otorga cupos entre $500.000 y $6 millones y permite avances en efectivo de hasta 30% del cupo, con diferimiento automático de saldos a 36 meses.

También destaca la tarjeta de débito Cédula o Cafetera Inteligente, diseñada exclusivamente para caficultores vinculados a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Su funcionalidad integra medios de pago y facilita la identificación ante la Federación, incluyendo acceso a beneficios especiales y tarifas preferenciales.

Diversas entidades financieras ofrecen tarjetas
Diversas entidades financieras ofrecen tarjetas y productos sin cuota de manejo para atraer más clientes- crédito VisualesIA

En el caso de Bbva, la estrategia exige a los usuarios de tarjeta de crédito que realicen al menos cuatro compras mensuales para mantener la cuota de manejo en $0, sin restricciones en el monto. Los titulares de tarjetas Gold, Platinum, Infinite y Black acceden directamente al beneficio sin condiciones adicionales.

Por su parte, Davibank ofrece una tarjeta de crédito exenta de este cargo de manera permanente, con posibilidad de rediferir el saldo hasta 48 meses para disminuir el pago mínimo mensual, detalló Jorge Rojas Dumit, CEO de Davibank, a La República.

“La tarjeta de crédito tiene una cuota de manejo de $0 de forma permanente y redifere el saldo hasta 48 meses para reducir el pago mínimo mensual”, expresó a el medio citado.

Bancolombia y Davibank compiten con
Bancolombia y Davibank compiten con opciones de tarjetas de crédito que ofrecen cuota de manejo de $0 y gestión 100% digital para usuarios de todas las edades - crédito Prensa Brand Partners

Para quienes valoran periodos de exención temporal, Banco Popular ofrece los primeros tres meses sin cuota de manejo, condicionando la continuidad del beneficio a ciertos niveles de uso posterior.

Banco Falabella adopta una política similar: la ausencia del cargo aplica a clientes nuevos por tres meses, extendiéndose a quienes acumulen compras por $1,5 millones. Otra opción destacada es la tarjeta Avianca LifeMiles de Banco Av Villas, que otorga seis meses sin cuota de manejo y acceso a 1.100 salas VIP de aeropuertos.

La mayoría de estas tarjetas buscan aprovechar la demanda creciente de soluciones financieras digitales y flexibles, privilegiando la eliminación de comisiones periódicas como estrategia de retención y captación dentro del sistema bancario colombiano.

Así mismo, al diversificar su oferta los bancos buscan consolidarse dentro del mercado financiero colombiano.

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