Colombia

Beéle, Westcol y Ovy On The Drums hacen historia con “La Plena”: alcanzó el billón de reproducciones en Spotify

La canción ratificó su posición como fenómeno internacional, luego de alcanzar más de mil millones de reproducciones en la plataforma, a un año de su lanzamiento

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Beele y W Sound alcanzaron
Beele y W Sound alcanzaron el billón de reproducción en Spotify con su éxito "La Plena" - crédito cortesía Jaque

El 19 de febrero de 2025 se estrenó en plataformas digitales La Plena, lanzamiento del proyecto W Sound —sociedad conformada por Westcol y Ovy On The Drums— con Beéle como su cantante invitado. Aunque la iniciativa del streamer y el productor de figuras como Karol G era promover nuevos talentos, nunca se imaginaron que con esa canción iban a impulsar a una estrella de la música latina.

A partir de esa fecha, el barranquillero se transformó en un fenómeno internacional, hecho que se vio todavía más disparado con el lanzamiento de su LP Borondo y una gira de conciertos que culminó con su serie de ocho fechas en el Movistar Arena de Bogotá entre noviembre y diciembre pasados, imponiendo una marca en el recinto capitalino.

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Los lanzamientos y las colaboraciones siguieron desde entonces, pero La Plena ya parece tener galones para pasar a la historia de la música colombiana. Una nueva evidencia de ello se ve en que la pista alcanzó el billón de reproducciones en dicha plataforma, hecho que les valdrá su ingreso al Billions Club de Spotify,

Se trata de una playlist que recoge únicamente los temas que alcanzaron dicha cifra y en el que se incluyen canciones de figuras que van desde Queen, Ed Sheeran, Taylor Swift, Lady Gaga, Coldplay o Kendrick Lamar, hasta figuras latinas como Bad Bunny, Karol G, Shakira, J Balvin, Maluma o Manuel Turizo, entre otros.

El tema que posicionó a
El tema que posicionó a Beéle en el primer plano internacional alcanzó la histórica cifra 384 días después de su estreno en plataformas digitales - crédito Spotify captura de pantalla

En el caso de La Plena, el tema alcanzó dicha cifra a 384 días de su lanzamiento, ratificando el buen momento que atraviesa la música urbana producida en Colombia. Cabe señalar que hasta el momento no se sumó oficialmente a la playlist del Billions Club, pero en vista de que ya alcanzó la cifra, será cuestión de días para que se haga el anuncio oficial por parte de los artistas involucrados.

Shakira compartió los primeros adelantos del videoclip de “Algo Tú” con Beéle

La cantante subió imágenes y videos que indicarían el tono que tendría el audiovisual, grabado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla - crédito @shakira/Instagram

Shakira y Beéle publicaron el pasado 4 de marzo Algo Tú, colaboración largamente solicitada por los fans de ambos artistas en redes sociales, especialmente luego de que coincidieran en una reversión de Hips Don’t Lie grabada para una sesión exclusiva de Spotify, acompañados del cantante británico Ed Sheeran.

Luego de semanas de rumores y expectativa, los dos cantantes presentaron un tema de vibra fiestera y esperanzadora, repleto de referencias a Colombia y a la cultura caribeña en particular.

A la espera de que se lance el videoclip oficial que fue grabado en plena realización del Carnaval de Barranquilla (el que se conoce hasta el momento es un lyric video), la cantante disparó todavía más las ansias de sus seguidores por conocer el audiovisual.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías y videos de lo que serían algunos fragmentos del videoclip oficial de Algo Tú, realizado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla durante la más reciente edición del Carnaval.

De igual modo, la artista compartió dos videos que evidenciarían el proceso detrás de cámaras. En el primero aparece haciendo su acostumbrada danza del vientre, acompañada de Béele, mientras que en el otro sostiene una batea con frutas sobre su cabeza, en lo que sería un homenaje de su parte a la tradición de las palenqueras del Caribe colombiano.

La cantante subió a sus
La cantante subió a sus redes sociales algunas fotos nunca vistas de las grabaciones de la colaboración entre ambos barranquilleros - crédito @shakira/Instagram

Días atrás, la barranquillera compartió una serie de fotografías con Beéle mientras se encontraban escribiendo y grabando el nuevo sencillo. Las instantáneas los muestran en el estudio de grabación trabajando, pero también descansando y hasta compartiendo un cálido abrazo que sirvió como evidencia de la admiración mutua que comparten.

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