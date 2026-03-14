Abogado de Petro salió a defenderlo por el escándalo de la Ungrd: “Tengan el mínimo cuidado de no mancillar la dignidad del presidente”

Alejandro Carranza aseguró que no se debe mancillar la inocencia del presidente Gustavo Petro, en relación con la corrupción en la Ungrd - crédito @HombreJurista/X y Luisa González/Reuters

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente Gustavo Petro, salió en su defensa por señalamientos en su contra relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, involucra el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos; congresistas, contratistas, exempleados de la entidad y exfuncionarios del Gobierno Petro fueron salpicados en el entramado.

Debido a que varias personas cercanas a la administración presuntamente habrían participado en los hechos de corrupción, la prensa y algunos políticos han hecho señalamientos contra el primer mandatario. Así quedó evidenciado en un titular del periódico El Colombiano: “El saqueo de la UNGRD de Petro: siete en la cárcel, dos prófugos y siete en juicio”.

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El defensor del presidente criticó el titular del medio citado, cuestionando específicamente que se atribuya el “saqueo” de la entidad al jefe de Estado. Además, recordó que la justicia ha avanzado en esclarecer los hechos y, según las investigaciones y decisiones que se han tomado al respecto, se comprobó que el exdirector de la Ungrd Olmedo López –nombrado por Petro– y que el exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla estuvieron involucrados en el entramado.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Olmedo López confesaron haber participado en el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Ungrd

“¿El saqueo de Petro? Hasta el momento, se ha comprobado que Olmedo y Esneider cometieron el saqueo movidos por su propia ambición de enriquecerse y financiar sus campañas con dinero robado al pueblo. Eso es lo que se sabe”, indicó el abogado del presidente.

En consecuencia, Carranza pidió a los medios de comunicación abstenerse de supuestamente endilgar responsabilidades de carácter penal al primer mandatario en relación con el caso. De igual manera, aseguró que el jefe de Estado ha encaminado parte de su vida a la lucha contra la corrupción.

“Por lo tanto, les exijo respetuosamente que tengan el mínimo cuidado de no mancillar la dignidad del presidente ni su inocencia. Él mismo ha sacrificado su vida para luchar contra la corrupción y ha destituido a todos los que han cometido actos corruptos. Entonces, ¿cuál saqueo de Petro?”, aseveró.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que la justicia comprobó que hubo un saqueo en la Ungrd, pero no se ha demostrado que el presidente Petro esté involucrado - crédito @HombreJurista/X

Los exministros de Petro salpicados en el entramado

Los cuestionamientos hacia el presidente y su Gobierno se centran en el hecho de que una entidad del Estado, manejada por una persona que fue nombrada por Gustavo Petro, terminó siendo el centro de un escándalo de corrupción de gran magnitud, que involucró a dos fichas clave de la administración.

Se trata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ambos exfuncionarios son señalados de, presuntamente, haber impartido órdenes para direccionar contratos y desviar recursos para el beneficio de determinados congresistas.

“Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo”, detalló el ente acusador en un comunicado.

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están privados de la libertad por el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Carlos Ortega / EFE / Luisa González / Reuters

Los ex jefes de cartera están privados de la libertad; en diciembre de 2025, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado su culpabilidad.

Por otro lado, Sneyder Pinilla ya fue condenado por el entramado (cinco años y ocho meses de cárcel) y se sigue esperando la sentencia contra Olmedo López.