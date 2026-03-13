Tiroteo en el norte de Bogotá: la víctima fue abordada por ladrones cuando llegaba a su vivienda en motocicleta de alta gama

El caso se presentó a pocos metros de la calle 85, en el barrio Antiguo Country, en la localidad de Chapinero - crédito Google Maps y @papoaminCD/X

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a encender las alarmas en el norte de Bogotá, por cuenta del hurto de una motocicleta de alta gama, y por la que se provocó un tiroteo entre los ladrones y uno de los guardas de seguridad del sector, en inmediaciones a la calle 85 con carrera 18, en el barrio Antiguo Country, localidad de Chapinero.

De acuerdo con lo informado por parte de las autoridades en la capital, el caso se reportó minutos antes de las siete de la noche del jueves 13 de marzo de 2026.

“Cuatro personas en dos motocicletas llegan a hurtarle la motocicleta a un ciudadano con arma de fuego”, señaló en declaraciones Infobae Colombia el teniente Coronel Luis Carlos Torres, comandante de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Hasta este punto llegaron los ladrones:

El tiroteo se dio por cuenta de la acción que se percató uno de los vigilantes que trabaja en uno de los conjuntos aledaños, y que sin pensarlo dos veces accionó su arma de dotación en contra de los motoladrones.

Según lo que pudo establecer El Tiempo, de acuerdo con los primeros reportes que manejan los investigadores del caso, el valor de la motocicleta rondaría los 80 millones de pesos.

En el momento que el ciudadano que se encontraba presto a ingresar al parqueadero de su unidad residencial con una moto de alta modelo BMW, “es intimidado (...) allí se escuchan las detonaciones con armas de fuego de parte de un guarda de seguridad que trata de impedir este hurto”, agregó el oficial de la Mebog.

Sin embargo, la acción del empleado fue en vano, puesto que “esta motocicleta finalmente es hurtada”, confirmó el teniente Torres.

Declaraciones del teniente Coronel Luis Carlos Torres, comandante de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

En consecuencia, y luego del aviso de la comunidad en la zona al CAI (Comando de Atención Inmediata) Virrey, los efectivos de turno desplegaron “un plan candado por parte de la Policía Nacional y se inicia también la verificación de cámaras de videovigilancia para lograr identificar tanto las motocicletas que participan en este hurto como a las personas y lograr su pronta captura”, cerró en sus declaraciones el vocero de la Mebog.

Por este caso, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, “Papo” Amín, le solicitó al alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, dar los más pronto posible con los delincuentes.

“Tiroteo en plena calle 85 con carrera 18, frente al edificio Trayecta Virrey. Delincuentes se robaron una moto BMW cuando el dueño iba ingresando a su vivienda. Alcalde @CarlosFGalan hay que encontrar a estos bandidos. Tienen que estar tras las rejas”, escribió desde su cuenta de X Amín la misma noche del jueves.

El concejal Papo Amín le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán dar con los cuatro ladrones que participaron del hurto de la motocicleta de alta gama - crédito @papoaminCD/X

La respuesta del alcalde Galán al concejal Papo Amín

Pasadas las 7:15 a. m. del viernes 13 de marzo de 2026, el alcalde Galán le respondió al cabildante capitalino.

“Así será, concejal @papoaminCD. En los próximos días convocaré a los voceros del @ConcejoDeBogota para construir un agenda conjunta que permita fortalecer la lucha contra la criminalidad en la ciudad”, señaló al principio de su respuesta a través de X.

En la parte final de su mensaje el mandatario distrital hizo un mea culpa sobre la situación de inseguridad en Bogotá debido a la percepción que tiene una parte de la ciudadanía, frente a la reducción de casos en varios de los delitos de alto impacto (homicidio, hurtos, extorsión y violencia sexual) durante los primeros dos meses de 2026 y frente al mismo periodo de 2025.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que a pesar de las diferencias políticas con algunas bancadas en el Concejo, se debe ir en la misma dirección con el fin de reducir los casos de inseguridad en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Lo anterior, se suma a la polémica declaración que dejó el mismo jueves 12 de marzo en horas de la mañana, cuando pidió repensar la política criminal en Colombia, y luego de poner como ejemplo a la capital: “De cada 100 personas que capturamos, 95 quedan libres”.

“Reconozco las discusiones que se han dado en el Concejo. Más allá de las diferencias políticas, debemos trabajar juntos en sacar adelante las reformas que se necesitan para garantizar que quienes cometan delitos sean sancionados y, particularmente, quienes apelen a la violencia paguen cárcel”, cerró el mensaje de Galán en X la mañana del viernes, mientras sigue abierta la investigación para dar con los cuatro ladrones.