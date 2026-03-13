Colombia

Paloma Valencia inscribió su candidatura reiterando su intención de sumar a los petristas en su gobierno: “Los uribistas tenemos un corazón grande”

La candidata en la inscripción de su campaña presidencial también señaló que es fundamental corregir los errores de la actual administración

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Paloma Valencia inscribió su candidatura
Paloma Valencia inscribió su candidatura presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

El 13 de marzo de 2026 se realizó la inscripción de la candidatura presidencial de Paloma Valencia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la participación del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, quien será su fórmula vicepresidencial.

En su intervención, la también senadora de la República por el Centro Democrático expresó su gratitud a los más de tres millones de colombianos que votaron por ella en la llamada Gran Consulta por Colombia.

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Valencia aprovechó el momento para lanzar una pulla a un candidato que, gracias “al presidente Uribe, tiene carrera política; sin embargo, lo está atacando”, dijo, posiblemente haciendo alusión a Roy Barreras.

El discurso que pronunció estuvo marcado por el optimismo de ganar las elecciones y tomar las riendas para transformar a Colombia. Para lograrlo, es necesario, según dijo, establecer alianzas y trabajar en equipo con distintos sectores políticos.

Incluso, reiteró su llamado a las personas cercanas al Gobierno Petro, los independientes, jóvenes y cualquiera que quiera sumarse a solucionar los problemas nacionales.

La candidata en la inscripción
La candidata en la inscripción de su campaña presidencial también señaló que es fundamental corregir los errores de la actual administración - crédito Sergio Acero/Reuters

“Era mucho más fácil quedarnos solitarios, pero yo creo que hay que entender qué es lo que necesita el país. Los uribistas, una ventaja para hacer: tenemos un corazón grande, y en el corazón grande nos caben todos ellos, los petristas, independientes y jóvenes”, expuso Valencia.

La candidata en la inscripción de su campaña presidencial también señaló que es fundamental corregir los errores de la actual administración.

“La presidencia, el futuro de Colombia, nos exige algo más grande. Nos exige superar un gobierno que gobernó para unos pocos, superar el odio y el señalamiento que nos quitó a Miguel Uribe Turbay”.

Paloma Valencia también dedicó unas palabras a los policías y militares que defienden a la ciudadanía de los grupos armados como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para la candidata presidencial, son un apoyo para el país, por lo que aseguró que velará, por los intereses de los uniformados.

Juan Daniel Oviedo afirmó sentirse orgulloso de colaborar en la campaña de Paloma Valencia

El candidato vicepresidencial afirmó que se siente orgulloso de trabajar con Paloma Valencia - crédito Centro Democrático

Durante su intervención, el economista aseveró que es necesario escuchar las ideas de los demás. Además, señaló que “como decía el expresidente Uribe, debemos juntarnos en esas cicatrices que tenemos”, no para “cambiar a Paloma o a Oviedo, sino para cambiar a Colombia, porque Colombia se lo merece”.

Y agregó: “De verdad, muchísimas gracias porque es muy emocionante decirle al país que estamos dando un paso importante hacia adelante. Llevamos ya casi cuatro años revolviendo heridas del pasado, pero hoy estamos dando un paso importante, no desde la comodidad ni tampoco desde la coincidencia perfecta”.

A la par, sostuvo que tiene como objetivo velar por las minorías y grupos sociales históricamente olvidados por el país. Así mismo, expresó sentirse orgulloso por formar parte de la candidatura de la senadora de la República por el Centro Democrático.

“Somos distintos y ustedes escucharon a lo largo de nuestra campaña que Colombia es un país de distintos, de millones de personas que simplemente por ser distintas son subvaloradas o ignoradas. Y hoy me siento orgulloso de ser un distinto que va a acompañar a Paloma Valencia a ser presidenta de Colombia”.

El exdirector del Dane señaló
El exdirector del Dane señaló que es necesario dejar atrás la polarización y trabajar en “las cicatrices” que tiene - crédito Colombia @JDOviedoAr/X

Oviedo publicó en su cuenta de X una foto con la candidata presidencial Paloma Valencia en la que reafirmó su compromiso de aportar al desarrollo del territorio nacional.

“Quiero que @PalomaValenciaL sea nuestra presidente. ¡Y quiero ser su vicepresidente! No estamos acá para cambiar ninguno de nosotros 2, pero sí para que Colombia cambie. Soy OVIEDO y quiero ¡ayudar a sumar en la diferencia!”, escribió en su cuenta de X.

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