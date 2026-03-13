El Nuevo Liberalismo confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Una alternativa frente a la polarización”

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, ratificó el coaval del partido a la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Prensa Nuevo Liberalismo

El partido Nuevo Liberalismo anunció su respaldo oficial a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, quien competirá en las elecciones del 31 de mayo con Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

La decisión fue comunicada por la colectividad tras ratificar el coaval a la campaña en el marco de la denominada Gran Consulta por Colombia.

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Según explicó el partido en un comunicado, el respaldo se inscribe dentro del proceso político que convocó a distintas fuerzas para construir una alternativa electoral frente a la polarización del país.

En ese espacio participaron el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo y varios movimientos significativos de ciudadanos con el objetivo de conformar una coalición política de cara a las elecciones presidenciales.

“El Nuevo Liberalismo otorga su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, indicó la colectividad en el documento divulgado este 13 de marzo desde Bogotá.

Tras los resultados de la consulta interpartidista, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo consolidaron su fórmula presidencial con el respaldo del Nuevo Liberalismo - crédito Prensa Nuevo Liberalismo

El partido explicó que la decisión responde a la intención de consolidar una propuesta política que enfrente lo que describió como los extremos que hoy dividen el escenario político colombiano.

La candidata presidencial Paloma Valencia agradeció públicamente el respaldo del movimiento político liderado por Juan Manuel Galán y destacó el significado político del acuerdo alcanzado.

“Estamos muy contentos con Juan Manuel Galán y el partido Nuevo Liberalismo por otorgarnos el coaval para nuestra candidatura presidencial. Nos honra profundamente contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia y que ha mantenido en alto ese legado de firmeza y compromiso con el país”, afirmó Valencia.

La senadora añadió que la alianza representa un esfuerzo por construir una propuesta política conjunta orientada a generar estabilidad institucional y ofrecer una alternativa electoral a los colombianos.

“Hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro a Colombia”, agregó la candidata en sus declaraciones.

El respaldo fue ratificado por Juan Manuel Galán durante una sesión del Consejo Nacional del partido, donde formalizó el apoyo a la campaña presidencial y reiteró el compromiso de trabajar conjuntamente en una agenda política que promueva cambios institucionales dentro de un marco democrático.

Nuevo Liberalismo anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el marco de la Gran Consulta por Colombia - crédito Prensa Juan Manuel Galán

“Tenemos que sacar al país de la polarización, de los extremos. Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos”, señaló Galán durante la intervención en la que oficializó la decisión del partido.

El dirigente político también subrayó que, pese a las diferencias ideológicas entre algunos sectores de la coalición, se logró construir un acuerdo político que considera necesario para el futuro del país.

“A pesar de las diferencias se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años: la unidad”, manifestó.

La fórmula presidencial entre Valencia y Oviedo surgió tras la realización de la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo de selección de candidatos que reunió a varias fuerzas políticas y movimientos ciudadanos.

En ese proceso electoral, Valencia fue la candidata más votada dentro de la coalición, mientras que Oviedo obtuvo una votación significativa que lo posicionó como una de las figuras emergentes de la jornada.

La fórmula presidencial entre Valencia y Oviedo surgió tras la realización de la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo de selección de candidatos que reunió a varias fuerzas políticas y movimientos ciudadanos.

En ese proceso electoral, Valencia fue la candidata más votada dentro de la coalición, mientras que Oviedo obtuvo una votación significativa que lo posicionó como una de las figuras emergentes de la jornada.

Tras conocerse los resultados de la consulta, ambos dirigentes iniciaron conversaciones para conformar una fórmula conjunta.

Tras la consulta interpartidista, Juan Daniel Oviedo aceptó la invitación de Paloma Valencia para acompañarla como fórmula vicepresidencial en la carrera por la Casa de Nariño - crédito Colprensa/EFE

De acuerdo con lo explicado por Oviedo en entrevistas posteriores, la decisión se tomó luego de varias reuniones entre los equipos programáticos y políticos de ambos sectores, en las que se discutieron coincidencias programáticas y el papel que cada uno asumiría dentro de la campaña.

Oviedo explicó que aceptar la fórmula vicepresidencial implicó evaluar su proyección política nacional frente a otras posibilidades, como continuar consolidando su base electoral en Bogotá.

Finalmente, señaló que optó por acompañar a Valencia al considerar que el proyecto podía construir una plataforma política más amplia con presencia en distintas regiones del país.