Marilyn Patiño reveló si se gana mucho dinero en ‘La casa de los famosos’: “Cualquier peso me cae del cielo”

Marilyn Patiño reveló la verdad detrás del dinero que se gana en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía RCN

Marilyn Patiño, reconocida actriz vallecaucana y una de las participantes más recordadas de la tercera temporada de La casa de los famosos, compartió detalles poco conocidos sobre su paso por el reality, especialmente en torno a las expectativas económicas que giran en torno a este tipo de programas.

En una reciente entrevista para el programa Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana, Patiño fue directa al hablar sobre lo que realmente representa la experiencia en términos financieros para los concursantes.

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La actriz —quien ha sido protagonista de varios momentos dentro del show y mantuvo relaciones cercanas con algunos participantes, como Renzo Meneses— decidió aclarar los rumores sobre los supuestos altos ingresos que reciben las celebridades en el reality.

“Yo les voy a explicar. Bájense de esa nube porque uno invierte mucho en vestuario. En un equipo que te tiene que manejar las redes sociales afuera, yo tengo mi jefe de prensa, entonces todo es gasto. Que vos tenés parceros y has podido construir una amistad donde le decís a la contadora: mami, ayúdeme que yo le voy a pagar cuando empiece a crecer y ella dice: bueno, párese y ahí me va abonando. A mí cualquier peso me cae del cielo, yo tengo 3 hijos”, explicó Patiño, aludiendo a los costos que deben asumir los famosos para sostener su imagen y participación.

Marilyn Patiño explicó que participar en el reality implica invertir en vestuario, manejo de redes y prensa, lo que reduce las ganancias esperadas - crédito cortesía RCN

En su relato, la actriz enfatizó que la mayoría de participantes debe cubrir gastos relacionados con vestuario, manejo de redes sociales y apoyo en prensa, lo que reduce significativamente el margen de ganancia que muchos esperan. Además, destacó la importancia de contar con un equipo confiable y amistades que apoyen durante el proceso, especialmente cuando se trata de pagos y compromisos adquiridos antes y durante el programa.

Durante la conversación, también hizo referencia a los vínculos y alianzas que formó dentro del reality, así como a las personas con quienes no logró establecer una verdadera conexión. Patiño ha sido vista recientemente junto a Renzo Meneses en eventos fuera de la competencia, lo que ha despertado nuevas especulaciones sobre su vida personal y su círculo de amistades.

La actriz recalcó que para los famosos, cada peso cuenta, especialmente cuando se tienen hijos y compromisos familiares - crédito @marilynpatino1/IG

Marilyn Patiño y Renzo Meneses confirman su romance

Después de varias semanas de rumores y especulaciones entre seguidores de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño y Renzo Meneses decidieron oficializar su romance y compartir cómo se gestó el vínculo sentimental fuera del reality.

En una entrevista para Buen día Colombia, ambos contaron que el primer acercamiento surgió cuando aún eran participantes del concurso. Renzo relató que, ante la pregunta de otros compañeros sobre quién era su favorita, no dudó en responder que le atraía Marilyn. “Ella me preguntó si me gustaba alguien dentro del programa y yo le respondí que sí, que era ella”, recordó Meneses.

Por su parte, Marilyn admitió que en ese entonces no tomó demasiado en serio la confesión, ya que notaba que Renzo también compartía tiempo con otras concursantes y prefirió mantenerse al margen. “No tomé el comentario con seriedad en ese momento, porque sentía que él también compartía con otras compañeras”, explicó la actriz.

Sin embargo, la situación dio un giro tras la salida de ambos del reality. Coincidieron en el Carnaval de Barranquilla y, durante el trayecto a una carroza junto a otros excompañeros, la conexión se hizo más evidente.

Marilyn Patiño y Renzo Meneses confirmaron su relación - crédito @marilynpatino1/Instagram

“El ambiente, la música, la gente, hizo que surgiera algo diferente”, relató Renzo. Fue a partir de ese momento que ambos comenzaron a interactuar de otro modo y, lejos de las cámaras, se dieron la oportunidad de conocerse mejor. “Comenzamos a interactuar de otra manera y encontramos una conexión más allá de lo que se mostró en televisión”, agregó Meneses.

Durante la conversación, la pareja reveló detalles personales sobre su vida fuera del programa, como el hecho de que entre ambos suman seis hijos, lo que provocó bromas entre los presentadores sobre la posibilidad de ampliar la familia. No obstante, Marilyn y Renzo aclararon que, por ahora, solo buscan disfrutar de su relación y tomarse el tiempo para consolidar el noviazgo lejos de la exposición mediática.