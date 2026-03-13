Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Feid lanza Grabaciones Los Poderosos como sello discográfico propio, marcando una nueva etapa de independencia artística y control empresarial en la música urbana - crédito @Feid/Instagram

Feid anunció el lanzamiento de Grabaciones Los Poderosos, su propio sello discográfico. Con esta decisión, el cantante colombiano concreta una nueva etapa de independencia artística y control empresarial sobre su música, bajo un acuerdo de distribución con Universal Music Latin Entertainment.

Este movimiento representa la realización de un objetivo personal de larga data y un cambio significativo en la estructura de su carrera, según confirmó el propio artista. El anuncio, realizado el 12 de marzo de 2026, marca un hito tanto para Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del compositor, como para la industria latina.

El acuerdo permite al músico mantener la propiedad total de sus masters y desarrollar una plataforma que trasciende su propio trabajo, abriendo posibilidades para descubrir y apoyar a nuevos artistas.

Propiedad de su catálogo y estructura empresarial diversificada

En declaraciones recogidas por Billboard, el “Ferxxo” destacó la importancia de este paso: “Fue parte de mi famoso cuadro de la manifestación y siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio label y mi trabajo, no solamente para esta etapa de la carrera de mi música, sino también para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas”.

El cantante subrayó que este modelo de negocio le otorga autonomía creativa y control a largo plazo sobre su catálogo, aspectos que suelen estar fuera del alcance de muchos intérpretes en la industria.

La estructura de Grabaciones Los Poderosos abarcará diferentes áreas del entretenimiento, incluyendo management, organización de giras, booking, estrategias de marketing y servicios audiovisuales. Según informó Billboard, la sede principal estará en Miami, con presencia operativa en Medellín, lo que refuerza el carácter internacional del sello.

El control sobre sus propios masters pone a Feid en una posición privilegiada, ya que podrá decidir el destino comercial de sus canciones y asegurar ingresos derivados de regalías y derechos de uso. Esta situación resulta poco común en un sector donde los artistas, en su mayoría, suelen ceder tales derechos a compañías discográficas tradicionales.

Éxito en las listas y reconocimiento internacional

La trayectoria de Feid en la música urbana ha estado marcada por logros sostenidos. De acuerdo con Billboard, su primera aparición en las listas ocurrió en 2016, cuando el tema Que raro, en colaboración con J Balvin, ingresó en la posición 26 de Latin Digital Song Sales y alcanzó el número 16 en Latin Rhythm Airplay.

Desde entonces, el artista antioqueño ha acumulado ocho canciones en el top 10 de Hot Latin Songs, siete entradas en el Billboard Hot 100 y 12 éxitos que llegaron al número uno en Latin Airplay.

Entre los temas más recientes que lideraron las listas en 2025 se encuentran Háblame claro con Yandel, Verano rosa con Karol G y Se lo juro mor, consolidando su impacto en el mercado latino. Este historial de éxitos respalda la apuesta del colombiano por crear una infraestructura propia para sus lanzamientos y los de futuros talentos.

Además, el lanzamiento de Grabaciones Los Poderosos coincide con un momento destacado en la carrera del intérprete de Chorrito pa’ las ánimas. La reconocida revista citada reportó su nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana por FERXXO VOL. X: Sagrado, una producción realizada íntegramente por el propio artista.

Un nuevo modelo para apoyar talentos emergentes

El enfoque de Grabaciones Los Poderosos va más allá de gestionar la carrera de su fundador. Según explicó Feid a Billboard, la intención es “tener una maquinaria para llevar a nuevos artistas a donde se merecen estar” y brindarles herramientas para crecer profesionalmente. El sello pretende operar como una plataforma de desarrollo, gestión y proyección de artistas, integrando servicios ligados a la industria musical y el entretenimiento.

El respaldo de Universal Music Latin Entertainment proporciona al nuevo sello la capacidad de distribuir música a gran escala, sin que Feid pierda el control sobre su obra. El artista expresó su satisfacción por el inicio de esta etapa y su deseo de “llevar mi proyecto a otros niveles con mi label, con mi música”.

El establecimiento de un sello propio bajo un modelo de distribución internacional posiciona a Feid como referente en la industria, abriendo nuevas oportunidades para la expansión de su carrera y la de otros exponentes del género.