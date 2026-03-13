Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

El señalado es acusado por liderar una estructura extorsiva en ciudades peruanas - crédito @DirectorPolicia/X

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, confirmó la captura de un ciudadano colombiano solicitado por las autoridades de Perú mediante una notificación roja de Interpol.

El detenido es señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada a la extorsión tipo ‘gota a gota’ en territorio peruano, modalidad con la que afectó a comerciantes y ciudadanos, según información oficial divulgada por el director de la institución.

La captura de este colombiano obedeció a una carta formal en la que las autoridades judiciales peruanas solicitaron acciones por parte de las instituciones colombianas, bajo los señalamientos de extorsión agravada contra el connacional.

La operación se desarrolló en Córdoba, Montería, y contó con el respaldo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá y el área de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia Policial, que lograron ubicar y retener al sospechoso tras un proceso de intercambio de información y verificación.

El señalado habría cometido varias extorsiones en Perú. Se encontraba en Colombia, con notificación roja de la Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

En el video del operativo, se ve que el capturado iba caminando a unos pasos de su pareja sentimental, que iba agarrada de la mano de dos menores de edad, a lo largo del parqueadero de un supermercado de cadena, en la capital cordobesa.

Tras ser ubicado, los uniformados desplegaron la operación, rodearon a la familia, apuntaron sus armas y aprehendieron al sujeto; lo derribaron y procedieron con la postura de esposas. La mujer y las menores fueron ubicadas a un lado.

Desde la Policía Nacional confirmaron que las autoridades de Perú aseguran que el capturado era el líder de una estructura criminal responsable de múltiples casos de préstamos extorsivos, en los que se conocieron situaciones de cobros violentos y amenazas contra las víctimas.

El ciudadano colombiano fue señalado por ser el líder de una estructura 'gota a gota', pero en Perú - crédito Universidad Distrital

El director de Policía también destacó que la acción se debió a un plan de cooperación internacional, que suma un resultado contundente sobre individuos que buscan evadir la justicia fuera de sus países de origen.

El ciudadano será puesto a disposición de la justicia, de acuerdo con los procedimientos de extradición vigentes.

Cayó en Tuluá ciudadano colombiano buscado en España con circular roja de la Interpol por agredir a una menor de edad

La Policía Nacional de Colombia detuvo el 11 de marzo de 2026 a Arbey Alexander Suárez Rojas en Tuluá, Valle del Cauca, en cumplimiento de una notificación roja de la Interpol por requerimiento de autoridades judiciales de España debido al delito de agresión sexual.

De acuerdo con información de la Policía de Valle del Cauca, la captura de Suárez Rojas formó parte de un operativo respaldado por mecanismos de cooperación internacional, en el que también participaron el Ccpi de Río de Janeiro y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol comisión Valle.

El colombiano iba en su motocicleta cuando fue abordado por las autoridades - crédito Policía Valle del Cauca

La acción permitió ubicar al ciudadano colombiano tras labores de análisis de información y verificación en terreno. El señalado estaba en la calle sobre una moto, cuando fue interceptado por los uniformados.

El proceso investigativo señaló que Suárez Rojas habría abusado sexualmente de una menor de edad en la localidad de Milagros, España.

Según la denuncia, la víctima fue atacada cuando buscaba sus pertenencias en una cocina, momento en el que el presunto agresor la sujetó para impedirle moverse y concretar el hecho.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que tramita la documentación diplomática necesaria para que se expida la orden de captura con fines de extradición en un plazo de cinco días hábiles.

Según la información oficial, esta retención eleva a siete el total de personas aprehendidas en Colombia durante 2026 bajo circular roja, con casos registrados en Tuluá, Buenaventura, y El Dovio y Montería.