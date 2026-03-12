Tribunal superior de Cali declaró responsable a conductor de un bus del MÍO por el accidente en el que murió Freddy Rincón

El reciente pronunciamiento judicial asigna responsabilidad económica a la empresa de transporte y permite que más familiares del exfutbolista inicien trámites judiciales por el accidente fatal registrado en la ciudad - crédito @@NotiCaliOficial/X

El Tribunal Superior de Cali modificó el fallo inicial sobre la muerte de Freddy Rincón, el exjugador de la Selección Colombia, y responsabilizó al conductor de un bus del MÍO por su participación en el siniestro del 11 de abril de 2022.

La decisión implica un cambio fundamental en la valoración judicial del accidente, ya que revierte la postura previa del Juzgado 8 Civil del Circuito, que había señalado únicamente a Rincón como responsable y eximía de culpa al operador del bus colectivo.

El tribunal consideró que la velocidad superior al límite permitido por parte del bus fue un factor determinante en la tragedia, abriendo la posibilidad a nuevas acciones penales y civiles.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Cali establece que tanto el operador Blanco y Negro Masivo S.A. como su aseguradora deberán responder económicamente por los perjuicios ocasionados a los familiares de Freddy Rincón que presentaron la demanda.

La resolución, emitida tras una apelación por parte de las sobrinas y un hermano del exfutbolista, también dejó abierta la vía para que otros parientes puedan ejercer acciones legales en el futuro.

El abogado Felipe Hurtado, representante de los demandantes, explicó a El País que el tribunal respaldó varios de los argumentos presentados por la familia en segunda instancia y determinó la coparticipación del conductor del bus en el resultado fatal.

La decisión judicial enfatizó que el bus transitaba a una velocidad superior a 60 km por hora, cuando el tope permitido era de 30 km por hora en esa intersección, como lo revelaron peritajes y análisis de video aportados por la defensa y expertos independientes.

“Si el bus se hubiese desplazado a menos de 30 km por hora, el desenlace fatal seguramente no hubiese ocurrido. Es decir, el señor Freddy Rincón no hubiese fallecido”, especificó Hurtado en la entrevista.

El accidente ocurrió sobre la Calle 5 con Carrera 34, cerca del estadio Pascual Guerrero de Cali, en la madrugada del 11 de abril de 2022. Las investigaciones iniciales de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali atribuyeron la totalidad de la responsabilidad a Rincón, afirmando que el vehículo en el que iba el exfutbolista se pasó el semáforo en rojo.

Videos de cámaras de seguridad y testimonios reconstruyeron los hechos: Rincón, tras acudir a una discoteca y a una panadería, ascendió a la camioneta Ford 2015 en la que fue identificado como conductor. El choque se produjo a las 4:15 a. m., dejando cinco heridos. Freddy Rincón ingresó poco después a la clínica Imbanaco, en la que el jefe del centro médico, Laureano Quintero, informó: “Freddy Rincón ingresó a la clínica víctima de un trauma craneoencefálico severo, sus condiciones son críticas”.

Peritajes independientes y el informe presentado por la defensa de los demandantes detectaron que el bus iba “a una velocidad superior al doble de la permitida”. Esa fue la evidencia clave que permitió al Tribunal Superior modificar la imputación de responsabilidades.

Según Felipe Hurtado, “Es importante indicar que no es que lo haya condenado a el solamente, es decir, que haya dicho que es el único responsable del accidente, el Tribunal ha dicho que Freddy también tuvo participación, se pasó el semáforo en rojo, pero también dice y lo que afirma es que el conductor del bus iba en exceso de velocidad y que tuvo toda la capacidad de evitar este accidente”, expresó el abogado Felipe Hurtado en entrevista con Zona Libre de Humo.

La sentencia reciente obliga a Blanco y Negro Masivo S.A. y su aseguradora a responder económicamente ante los familiares demandantes.

Además, abre una nueva etapa judicial: la Fiscalía, hasta ahora, no ha formulado imputación penal contra el conductor del bus, a pesar del dictamen pericial que probó su exceso de velocidad.

Según lo apuntado por Felipe Hurtado con este fallo el Ministerio Público “tendrá que decidir si formula imputación por el delito de homicidio culposo en su contra”.

Adicionalmente, la sentencia no excluye futuras acciones judiciales por parte de familiares de Freddy Rincón que aún no han participado en el proceso, lo que podría derivar en nuevos reclamos penales y civiles.

Mientras se espera el anuncio oficial de la empresa de transporte, el caso sienta jurisprudencia sobre la corresponsabilidad en siniestros viales en los que intervienen vehículos del transporte colectivo.

Las demandantes principales en el proceso fueron las sobrinas y un hermano de Freddy Rincón, que afirmaron que siempre tuvieron la convicción de que la velocidad del bus fue determinante en la muerte del exjugador. El propio Felipe Hurtado relató: “Hablé precisamente con las sobrinas y están muy contentas; manifiestan que es importante y se hace realidad la intuición que siempre tuvieron de que realmente la velocidad del bus era excesiva”.

No obstante, otros familiares, como Sebastián Rincón, expresaron en redes sociales su desacuerdo con la iniciativa legal de las sobrinas y negaron haber contratado abogados, cuestionando las intenciones de algunos de los demandantes. Esta división familiar evidencia la complejidad y el impacto personal del siniestro más allá de las decisiones judiciales.

El proceso judicial sobre la muerte de Freddy Rincón marca un precedente sobre la corresponsabilidad en accidentes de tránsito y redefine la interpretación de las pruebas técnicas y periciales en casos de fallecimiento en colisiones entre vehículos particulares y transporte público en Colombia.