Roy Barreras ya tiene fórmula vicepresidencial: se trata de Martha Lucía Zamora, que salió del Gobierno Petro tras agarrón con Álvaro Leyva

Martha Lucía Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España - crédito suministrado infobae

A falta de dos meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 31 de mayo del 2026, los candidatos ya están anunciando quién será su fórmula vicepresidencial.

El 12 de marzo de 2026, durante el Congreso Nacional de Municipios de Cartagena, que se realiza en el Centro de Convenciones Julio César Turbay de Cartagena, el candidato presidencial Roy Barreras anunció que Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo acompañará en su aspiración a la Casa de Nariño.

El exsenador señaló que Zamora cuenta con experiencia en varios rubros fundamentales para el desarrollo del país.

Roy Barreras confía en la experiencia de Martha Lucía Zamora para transformar al país - crédito Colprensa/EFE

“Una fiscal general ha sido magistrada, acaba de estar en la JEP ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la agencia de defensa de la nación y me enorgullece la fórmula vicepresidencial; espero que la vicepresidenta de Colombia sea la doctora Marta Lucía Zamora”, dijo.

“Mi fórmula vicepresidencial no es alguien que anteponga sus intereses personales. No es una figura que busque el estrellato”, en relación a que la doctora Zamora tome una amplia trayectoria vocacional en el servicio público.

Así mismo, señaló que el 13 de marzo de a las 11:00 a. m. en la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, será inscrita la candidatura presidencial del candidato del Partido de la Fuerza, Roy Barreras, quien irá acompañado en el tarjetón de la jurista Martha Lucía Zamora, de cara a las elecciones.

Cabe recordar que Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España. A lo largo de su carrera ha ocupado altos cargos en distintas instituciones del país, entre ellos Fiscal Delegada ante la Corte Suprema, Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Directora de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La denuncia de Martha Lucía Zamora contra el excanciller Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva habría amenazado a Martha Lucía Zamora sobre supuesto acto de corrupción, según denunció la exfuncionaria - crédito Cancillería, Colprensa y Reuters

La intervención de Martha Lucía Zamora ante la Procuraduría General de la Nación amplió el alcance del proceso disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva, aportando detalles sobre los enfrentamientos internos en torno a la polémica licitación de pasaportes y a los presuntos actos de corrupción atribuidos al manejo del contrato con la firma Thomas Greg & Sons.

Las declaraciones de Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ilustran la profundidad de las divisiones administrativas y legales que rodearon la decisión de declarar desierto el proceso de contratación estatal, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas de ese conflicto.

Durante su testimonio del 15 de mayo del 2024, Zamora relató que sostuvo intensos desacuerdos con Leyva respecto al futuro del litigio y la opción de conciliación con la citada firma. En ese sentido, subrayó que, ante la perspectiva de una demanda millonaria contra el Estado colombiano, propuso buscar un acuerdo para limitar los riesgos legales.

Sin embargo, el excanciller habría restado importancia a las posibles condenas: “El canciller decía: ‘¿Cómo vamos a perder el caso? ¿Cuáles son las posibilidades de ganarlo? Una demanda al Estado no sale ya, eso se demora’”, narró Zamora.

La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que detalló los conflictos que tuvo con Leyva en torno al caso, del que se hablado hasta de presunta corrupción en la contratación - crédito Colprensa/Cancillería

Uno de los puntos críticos del relato fue un incidente en la Casa de Nariño, donde Zamora afirmó que Leyva la interceptó y la amenazó con informar al presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el comité de conciliación, responsabilizándola de encubrir corrupción. La exfuncionaria dijo que el canciller le advirtió sobre la gravedad de la situación y aseguró tener “documentos muy graves que daban cuenta de ello”.

Frente a esto, Zamora replicó: “Nada en este momento evidencia temas de corrupción (...) Dígaselo (al presidente Gustavo Petro), yo no le tengo miedo. Si usted quiere, yo también se lo puedo decir. Yo estoy actuando como corresponde”.

En un intercambio especialmente tenso, Leyva habría manifestado con contundencia su negativa a aceptar una eventual derrota jurídica del Estado: “Primero me notificarán a mí en la tumba que el Estado sea condenado”.

Según el testimonio de Zamora, episodios de este tipo respondían a las crecientes tensiones internas sobre el manejo de las presuntas irregularidades y la declaratoria desierta de la licitación, decisión que, según la exdirectora, debía fundamentarse estrictamente en criterios jurídicos y no dejarse al azar: “Esto no es a la suerte, ni a cómo nos parece, la Agencia es una entidad de gran compromiso con el Estado y por esa razón era mi insistencia”.

La audiencia disciplinaria también expuso acusaciones de agresión verbal, pues Zamora denunció que Leyva la increpó en la Secretaría Jurídica de la Presidencia por no alinearse con los intereses del primer mandatario.

Según su declaración, el excanciller la confrontó de manera directa en las instalaciones de la Agencia Jurídica del Estado: “Él empezó a decirme, a mover las manos y a decirme: ‘Yo tengo que hablar con usted. ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales?’”. Zamora aclaró que nunca acusó a Leyva de actuar fuera de la ley, sino que se limitó a presentar un análisis jurídico por la situación surgida.

La exfuncionaria también aseguró haber sido víctima de extorsión durante el proceso, hecho que habría puesto en conocimiento del ente acusador. Asimismo, dirigió una queja formal ante la Procuraduría contra John Camargo, actual director encargado de la Agencia Jurídica del Estado, a quien acusó de haberla “intimidado” solicitándole compromisos por escrito para responder a preguntas que consideró “improcedentes y extemporáneas”. Para Zamora, tales requerimientos se habrían presentado bajo el pretexto de exigir “ampliación en el informe de gestión”.