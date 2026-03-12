Colombia

Roy Barreras ya tiene fórmula vicepresidencial: se trata de Martha Lucía Zamora, que salió del Gobierno Petro tras agarrón con Álvaro Leyva

El exsenador indicó que la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene experiencia en sectores clave para el desarrollo del país

Guardar
Martha Lucía Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España - crédito suministrado infobae

A falta de dos meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 31 de mayo del 2026, los candidatos ya están anunciando quién será su fórmula vicepresidencial.

El 12 de marzo de 2026, durante el Congreso Nacional de Municipios de Cartagena, que se realiza en el Centro de Convenciones Julio César Turbay de Cartagena, el candidato presidencial Roy Barreras anunció que Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo acompañará en su aspiración a la Casa de Nariño.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exsenador señaló que Zamora cuenta con experiencia en varios rubros fundamentales para el desarrollo del país.

Roy Barreras confía en la
Roy Barreras confía en la experiencia de Martha Lucía Zamora para transformar al país - crédito Colprensa/EFE

“Una fiscal general ha sido magistrada, acaba de estar en la JEP ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la agencia de defensa de la nación y me enorgullece la fórmula vicepresidencial; espero que la vicepresidenta de Colombia sea la doctora Marta Lucía Zamora”, dijo.

“Mi fórmula vicepresidencial no es alguien que anteponga sus intereses personales. No es una figura que busque el estrellato”, en relación a que la doctora Zamora tome una amplia trayectoria vocacional en el servicio público.

Así mismo, señaló que el 13 de marzo de a las 11:00 a. m. en la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, será inscrita la candidatura presidencial del candidato del Partido de la Fuerza, Roy Barreras, quien irá acompañado en el tarjetón de la jurista Martha Lucía Zamora, de cara a las elecciones.

Cabe recordar que Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España. A lo largo de su carrera ha ocupado altos cargos en distintas instituciones del país, entre ellos Fiscal Delegada ante la Corte Suprema, Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Directora de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La denuncia de Martha Lucía Zamora contra el excanciller Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva habría
El canciller Álvaro Leyva habría amenazado a Martha Lucía Zamora sobre supuesto acto de corrupción, según denunció la exfuncionaria - crédito Cancillería, Colprensa y Reuters

La intervención de Martha Lucía Zamora ante la Procuraduría General de la Nación amplió el alcance del proceso disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva, aportando detalles sobre los enfrentamientos internos en torno a la polémica licitación de pasaportes y a los presuntos actos de corrupción atribuidos al manejo del contrato con la firma Thomas Greg & Sons.

Las declaraciones de Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ilustran la profundidad de las divisiones administrativas y legales que rodearon la decisión de declarar desierto el proceso de contratación estatal, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas de ese conflicto.

Durante su testimonio del 15 de mayo del 2024, Zamora relató que sostuvo intensos desacuerdos con Leyva respecto al futuro del litigio y la opción de conciliación con la citada firma. En ese sentido, subrayó que, ante la perspectiva de una demanda millonaria contra el Estado colombiano, propuso buscar un acuerdo para limitar los riesgos legales.

Sin embargo, el excanciller habría restado importancia a las posibles condenas: “El canciller decía: ‘¿Cómo vamos a perder el caso? ¿Cuáles son las posibilidades de ganarlo? Una demanda al Estado no sale ya, eso se demora’”, narró Zamora.

La exdirectora de la Agencia
La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que detalló los conflictos que tuvo con Leyva en torno al caso, del que se hablado hasta de presunta corrupción en la contratación - crédito Colprensa/Cancillería

Uno de los puntos críticos del relato fue un incidente en la Casa de Nariño, donde Zamora afirmó que Leyva la interceptó y la amenazó con informar al presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el comité de conciliación, responsabilizándola de encubrir corrupción. La exfuncionaria dijo que el canciller le advirtió sobre la gravedad de la situación y aseguró tener “documentos muy graves que daban cuenta de ello”.

Frente a esto, Zamora replicó: “Nada en este momento evidencia temas de corrupción (...) Dígaselo (al presidente Gustavo Petro), yo no le tengo miedo. Si usted quiere, yo también se lo puedo decir. Yo estoy actuando como corresponde”.

En un intercambio especialmente tenso, Leyva habría manifestado con contundencia su negativa a aceptar una eventual derrota jurídica del Estado: “Primero me notificarán a mí en la tumba que el Estado sea condenado”.

Según el testimonio de Zamora, episodios de este tipo respondían a las crecientes tensiones internas sobre el manejo de las presuntas irregularidades y la declaratoria desierta de la licitación, decisión que, según la exdirectora, debía fundamentarse estrictamente en criterios jurídicos y no dejarse al azar: “Esto no es a la suerte, ni a cómo nos parece, la Agencia es una entidad de gran compromiso con el Estado y por esa razón era mi insistencia”.

La audiencia disciplinaria también expuso acusaciones de agresión verbal, pues Zamora denunció que Leyva la increpó en la Secretaría Jurídica de la Presidencia por no alinearse con los intereses del primer mandatario.

Según su declaración, el excanciller la confrontó de manera directa en las instalaciones de la Agencia Jurídica del Estado: “Él empezó a decirme, a mover las manos y a decirme: ‘Yo tengo que hablar con usted. ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales?’”. Zamora aclaró que nunca acusó a Leyva de actuar fuera de la ley, sino que se limitó a presentar un análisis jurídico por la situación surgida.

La exfuncionaria también aseguró haber sido víctima de extorsión durante el proceso, hecho que habría puesto en conocimiento del ente acusador. Asimismo, dirigió una queja formal ante la Procuraduría contra John Camargo, actual director encargado de la Agencia Jurídica del Estado, a quien acusó de haberla “intimidado” solicitándole compromisos por escrito para responder a preguntas que consideró “improcedentes y extemporáneas”. Para Zamora, tales requerimientos se habrían presentado bajo el pretexto de exigir “ampliación en el informe de gestión”.

Temas Relacionados

Roy BarrerasFórmula vicepresidencialMartha Lucía ZamoraElecciones 2026Gobierno PetroÁlvaro LeyvaCandidatos presidencialesPrimera vueltaColombia-Noticias

Más Noticias

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

La justicia dictó la condena luego de que el responsable admitiera su implicación en asesinatos y otros delitos dentro del área metropolitana de Barranquilla durante una década

Alias Castor, líder de Los

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Pese a que el presidente Gianni Infantino informó que Estados Unidos dará garantías al equipo para jugar el torneo, la guerra es la principal causa

Nueva Zelanda se queda sin

Gustavo Petro se refirió a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “No se debe faltar a ese principio”

El presidente colombiano cuestionó las declaraciones de la candidata Paloma Valencia, al calificarlas de un “engaño”

Gustavo Petro se refirió a

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

El cantante colombiano volvió a sembrar expectativas al bromear sobre una gira de conciertos, mientras miles de seguidores sueñan con una próxima serie de shows globales llenos de sorpresas

Feid siguió hablando del “falso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor, líder de Los

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Millonarios agotó la boletería para el clásico ante Nacional por la Liga BetPlay y así lo presumió en redes sociales: “Gracias, familia azul”

Esta será el cambio más visible en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: azul, rojo y blanco

Juan Fernando Quintero, listo para ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de Colombia contra Croacia y Francia