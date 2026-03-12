Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

El álbum Trescender de Piso 21 marca el inicio de una nueva etapa con tres integrantes, consolidando la transformación del grupo tras la salida de Lorduy en 2025 - crédito cortesía Piso 21

Piso 21 atraviesa una etapa marcada por la transformación y el crecimiento, factores que dieron origen a Trescender, su más reciente álbum. El nombre, que combina la palabra “trascender” con la presencia actual de tres integrantes, resume una visión colectiva en la que la banda reconoce que su identidad va más allá del número de miembros, a la vez que es su primera placa desde que se anunció la salida de Lorduy que inició una carrera en solitario.

Esta producción incluye colaboraciones con artistas de distintas generaciones y géneros, como Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda y Bacilos, lo que refuerza la apuesta de Piso 21 por la diversidad y el intercambio musical, siempre orientado a equilibrar sensibilidad y accesibilidad, mostrando diversidad y sorpresas en cada pista.

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David Escobar, Pablo Mejía y Juan David Huertas contaron detalles de la producción en diálogo con Infobae Colombia, desde su amor por las baladas hasta el riesgo que asumieron con la canción que abre Trescender. También relataron experiencias creativas y profesionales que atravesaron como proyecto musical, compartieron reflexiones el papel de Colombia en el panorama musical latino, y se internaron en consideraciones sobre artistas que van desde Bruno Mars hasta Aria Vega.

Infobae Colombia: ¿Por qué Trescender?

David Escobar: Como el nombre lo dice, viene de los tres, de una nueva etapa de Piso en la que estamos haciéndole un pequeño homenaje a este nuevo momento. El nombre llegó de una búsqueda en la que nosotros siempre como que al principio nos preguntaban: “Hey, ¿se van a quedar ustedes tres solos?“. Y nosotros decíamos: ”Es que no somos tres".

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Nosotros nunca hemos sido solamente tres, ni fuimos solamente cuatro. Detrás de Piso hay mucha más gente. Y todo eso fue mutando, y el resultado fue Trescender, que es ser mucho más que solamente tres individuos que están aportando a un conjunto. Somos más y estamos intentando hacer la mejor música posible, y es un álbum que es una muestra de nuestra esencia. Es un álbum que, que tiene mucho tinte pop, pop urbano, romántico, evocamos mucho las épocas de nuestros comienzos con nuestro primer productor y gran amigo, Pablo Uribe, que en paz descanse.

Fue un álbum que nos llevó por un viaje increíble, colaborar con gente que tanto soñábamos, como Andrés Cepeda, Marc Anthony, poder trabajar con Bacilos y también, como siempre, apoyándonos talentos que les creemos del todo, como Beéle, Juan Duque, Yami de Argentina.

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Para el artista siempre está ese dilema o esa situación en la que tienen que saber cuándo entrar, pero sobre todo cuándo salir del estudio, cuándo dar por terminada una canción, cuándo no volverse loco arreglando y arreglando y arreglando las canciones. ¿Cómo lo manejan ustedes?

David Escobar: Yo, por ejemplo, no sé que hacer cuando pasa. [risas]. Yo podría quedarme arreglando una canción hasta el final, si no es porque me dicen: “Ya, entregue la mezcla, parce”. En lo personal, yo creo que una canción siempre puede ir más allá, pero creo que también es un error, porque creo que, que uno tiene que aprender a diferenciar ese momento.

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Pablo es muy bueno para eso, creo, porque Pablo le cree mucho a las ideas. Por ejemplo, Pablo es de los que dice: “Parce, esa idea está muy chimba con esa maqueta”. Y yo soy de los que dice: “Pero hay que meterle la ficha a la maqueta”. Él dice como: “Parce, no toquen tanto esa maqueta, que eso es la magia”. Pero yo creo que eso es la capacidad de trabajar en equipo y de uno llevar tanto de acá como de allá y, y llegar al punto medio en el que, en el que todos estemos felices.

Pablo Mejía: Sí, total. Es trabajar en equipo. Hay veces que ni siquiera es que alguno tenga una manera de ser. Alguno está enamorado de algo y siente la magia en algo especial o sentimos que podemos llevar la canción a otro punto. Hay canciones que hay que soltarlas y definitivamente si la canción no llegó al punto que uno quería, se deja y ya.

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Juan David Huertas: Hay algo que se llama “demotitis”, y es cuando vos hacés un demo inicial y lo escuchás tantas veces que te enamorás de ese demo. Y ya cuando está produciéndose y la sobreproducen, ya empieza a desdibujarse. Uno debe tener la sensatez de decir: “Dejen eso quieto”. O decir “¿sabes qué? Suena mejor con toda la producción y no como había nacido". Es muy difícil.

La canción "Bruno Mars", que abre el álbum, representa el deseo de la banda de explorar sonidos diferentes, acercándose al pop rock y a experiencias creativas espontáneas - crédito cortesía Piso 21

Infobae Colombia: Hablando de Trescender, la primera canción es Bruno Mars que un poco se aleja del pop latino que representan. Suena más guitarrera, más cercana al pop rock. ¿Cómo surgió la canción?

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David Escobar: Surgió de un riff de bajo. Alguno de ellos decía: “Parce, qué chimba arrancar una canción con un motivo de bajo”. Mirá, los dos están diciendo que yo [risas].

Juan David Huertas: No, fui yo, fui yo porque quería grabarlo.

David Escobar: Alguno dijo eso y entonces yo escuché ese bajo, y en menos de cinco minutos le tenía ya unos drums, omo una idea rítmica que es la que quedó al final, con unas pandereticas. Pero era una base que desde el comienzo hacía sentir cosas muy positivas y como que teníamos la necesidad de escribir algo diferente.

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Cuando escuchamos eso que era tan diferente, un poco más ajeno a lo que hace Piso, dijimos: “Parce, entusiasmémonos a escribir también algo diferente, que salga del alma”. Y te voy a decir, en menos de media hora estaba desde el principio hasta el coro, ya listo. Fue un proceso creativo muy bonito, como una catarsis, fue sacar algo que hace mucho tiempo queríamos decir.

Y escribir de Bruno Mars es como escribir de los sueños, como que listo, estamos en un punto de la carrera bonito, damos gracias por lo que está pasando, pero la vista la tenemos es arriba y que pase lo que tenga que pasar por seguir alcanzando los sueños. Y, como lo dijimos, Bruno Mars es los sueños. Bruno Mars puede ser para otra persona comprarle la casa a la mamá, Bruno Mars puede ser tenerle cubierta la educación a sus hijos, Bruno Mars puede tener una pareja ideal, pero para nosotros es Bruno Mars, los sueños, cantar con Bruno Mars. [risas].

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Infobae Colombia: Justamente la canción destaca por todas esas referencias, ¿no? Cómo sería grabar un hit con el tipo en español. Y vea cómo es la vida. Hace como una semana sacó Risky Road que tiene esa vibra medio ranchera y estos guiños a México. Con ese precedente, ¿Ustedes ven factible hacer realidad el sueño de hacer un tema con Bruno Mars?

Juan David Huertas: ¿Por qué no? ¿Por qué no?

Pablo Mejía: No, si nosotros hemos cumplido muchos sueños.

David Escobar: ¿Quién nos dice que no? [risas]

Pablo Mejía: Nosotros hemos cumplido muchos sueños que no eran factibles en su momento, o sea, que se veían como un imposible. Hemos hecho no una, sino dos canciones con Black Eyed Peas...

Juan David Huertas: Y los hemos hecho cantar en español también .

Pablo Mejía: Hemos estado en Rock in Río con ellos, ellos han estado en el Auditorio Nacional de México con nosotros, en show nuestro. Tenemos una carrera que ya va para 19 años, hemos llenado escenarios en muchas partes del mundo que no nos imaginábamos, hemos ido a países que no hablan español y han estado llenos nuestros conciertos.

Entonces, ya si a mí me hablas de un sueño ilógico, no tiene sentido, porque esto hace 20 años no tenía sentido en mi cabeza. Todavía queda mucho por lograr, todavía se pueden lograr muchas cosas inimaginables.

Infobae Colombia: Piso 21 es más reconocible por tener ritmos bien arriba, animados, pero ustedes siempre han tenido su corazoncito. Y hay baladas en Trescender, particularmente Te elijo con Yami Safdie y Cuidado con lo que pides. Para ustedes, ¿Qué hace que una balada funcione y resuene en la gente? ¿Cuáles son las claves para eso?

Juan David Huertas: Latinoamérica de por sí tiene como esa tendencia a identificarse con baladas. O sea, estamos hablando desde los 50, 60 y 70, las baladas de la música pa’ planchar. En Colombia crecimos escuchando ese tipo de música. Entonces, no es algo tan ajeno y es que precisamente cuando vos hablás de amor y desamor, es muy bonito. Todo el mundo lo ha sentido, en algún momento de su vida, pero cuando vas a hablar de desamor es como que vos estás en ese sentimiento y todo te queda bien. Y eso le mezclás una baladita y eso entra fácil.

Para nosotros ha sido, no te voy a decir que fácil, pero ha sido muy bonito siempre identificarnos con estas letras, porque nos gusta ser muy, muy prácticos a la hora de hablar. Más que poetizar todos esos sentimientos, nos gusta ponerlo con palabras que la gente en ese momento lo está sintiendo. Si alguien quiere decirle algo lindo a su pareja, se lo ponemos con las palabras que uno realmente diría en ese momento. O si alguien está entusado o está despechado, también sabemos cómo se siente eso y lo ponemos en, en su idioma. Entonces, alguien simplemente escucha y dice: “Parce, sí, eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que estoy sintiendo”. Y al no estar tan adornado, creo que también llega a cualquier tipo de persona, a cualquier edad, cualquier estrato, cualquier oficio. La gente simplemente habla el mismo idioma, que es el, el idioma del amor. Y si tú lo estás sintiendo, te vas a ver identificado con estas canciones, sea cual sea la situación.

El trío aseguró sentirse motivado por la conexión intergeneracional de su público, buscando una trayectoria longeva y significativa en el panorama musical latino - crédito cortesía Piso 21

Infobae Colombia: Entre las colaboraciones de Trescender tienen una con Fonseca en Felices de mentira. ¿Cómo surgió este vallenato?

David Escobar: No, parce, estábamos en el estudio con Andy Clay, que es un gran compositor amigo de nosotros, con el que compusimos Volver precisamente, y también compusimos Puntos suspensivos.

Nos metimos con la vaga idea de hacerle un pequeño homenaje al vallenato de Omar Geles, ese vallenato de Los Inquietos, de Jorge Celedón, del Binomio de Oro, Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, el romántico que nos tocó a nosotros. De ese que uno cantaba: “Ella es el sueño de aquellos que pueden”, así duro, con el dolor [risas]. Y entonces dijimos: “Parce, vamos a hacer un, un vallenato al corazón”.

Y con guitarrita de la mano de un maestro, pues que es Fonseca, que conoce ese subgénero. Dijimos: “Parce, es la persona perfecta para hacerlo”. Y él estuvo super de acuerdo y nos salió esa canción así, inspirados como de la nada, una canción muy bonita.

Estábamos pasando por un momento profesionalmente que nos daba todo el pie para escribir sobre eso. No estábamos felices ahí en ese momento y le pusimos así a esa canción, Felices de mentira, con ese sentimiento vallenato. Después, obviamente involucramos a los masters del acordeón, ahí estuvo Lucas Dangond en el acordeón, unos percusionistas y bajistas increíbles y obviamente le pusimos el toque urbano para hacer ese contrapeso de nuestro lado, que también se sintiera algo natural para nosotros.

Infobae Colombia: Cuando uno mira las colaboraciones en Trescender, buena parte de los artistas invitados son colombianos. No es que sea extraño, pero si ustedes tuviesen que comparar el estado de la industria musical del país cuando ustedes empezaron en 2007 a lo que sucede hoy, ¿qué cambió? ¿Por qué hoy Colombia es prácticamente ineludible para entender el éxito de la música latina a nivel mundial en este momento?

Pablo Mejía: Yo creo que los retos que teníamos en ese momento hacen que hoy seamos tan fuertes. Podemos separar por generaciones: Shakira, Carlos Vives y Juanes yo creo que nos abrieron un camino a todos y ellos sí que pelaron machete. A ellos sí que les tocó difícil. Entonces, no es queja.

Pero hablando de esta generación de ahora, que en esta generación podemos meter a la misma Karol G, a Balvin, a Maluma, a nosotros, a Feid, a Yatra, a Turizo, a Camilo... bueno, tantos de la música colombiana. Estoy hablando pues de los más cercanos a nosotros, pero pues hay muchos más.

Yo creo que nos tocó empezar en un momento donde la piratería mandaba, no había firmas, no había disqueras, no había ni una sola multinacional en Colombia firmando gente, no existía industria. Nuestro sueño más grande era poder pegar en Bogotá, ir a cantar a Muy Buenos Días y de pronto ir a un Nuestra Tierra, que era gigante en ese momento. Pero digamos que ese era el tope, de una carrera en Colombia en ese momento para artistas que éramos independientes, porque no había firmas, no había dinero en la industria. La plata que conseguíamos en los shows era para reinvertirnos, y costaba mucho.

Cuando la industria empieza a crecer con el streaming, encuentra una industria muy madura dentro de Colombia. Entonces no fue como que: “Uy, un solo artista que firmamos y podemos llevar”, sino que encontró un movimiento. Entonces se empezaron a pelear las disqueras por un artista y por el otro, y por el otro. Y de un momento a otro todos quedamos firmados y con la posibilidad de mostrar nuestra música afuera. Éramos artistas que ya llevábamos unos seis años, otros cinco, otros 12, otros 10... no éramos nuevos, ya teníamos conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que hacíamos, de cómo era el negocio, de muchas cosas, y yo creo que fue muy importante encontrar una industria madura.

Ahora vino después una generación un poco más pequeña, donde ya pegar una canción en Colombia significaba tener una canción importante en Latinoamérica y creo que es lo que pasa un poco ahora. Un artista ahora que, que empiece en Medellín, en Bogotá, en Cali, si logra meter una canción en número uno en nuestro país.

David Escobar: Ejemplo, Aria Vega.

Pablo Mejía: Aria Vega en este momento, por ejemplo. Pongamos el ejemplo. Aria hace unos 20 años posiblemente hubiera sido una artista número uno en Colombia y ya. Pero ahora un artista número uno en Colombia como Aria, que además es talentosísima, tiene la posibilidad de que el mundo la está mirando. Y ahora yo estoy viendo gente aquí en Miami, gente en España, gente en México con el pasito, con el trend de Aria. O sea, ya se está volviendo un movimiento mundial y eso yo creo que es lo que ha cambiado.

Pero creo que lo que pasó es que cuando la industria vuelve a renacer, vuelve a haber como dinero en la industria y posibilidades de firmar artistas, se encuentran en Colombia una industria muy madura, que llevábamos rato luchando y no era cuestión de un artista o dos, era un movimiento gigante de géneros. Yo estoy muy enfocado en el género de nosotros, pero también estaba Bomba Estéreo y también está Monsieur Periné.

David Escobar: Los populares. Pipe Bueno...

Voz 1: Estaba Manuel Medrano, por otro lado. En todos los géneros había una industria muy madura. Encontraron una industria que estaba sobreviviendo sola, pero lo estaba haciendo muy bien.

Infobae Colombia: Ustedes son referentes del pop latino desde hace casi dos décadas. ¿Qué les queda por hacer? ¿Qué los motiva a seguir como Piso 21, más en esta nueva era como trío?

Juan David Huertas: Nos motiva que la gente siga amando nuestra música, desde la primera hasta la que seguimos haciendo. Nos motiva el hecho de pensar que todavía podemos seguir viviendo de la música 20, 30, 40 años más. Nadie nos está impidiendo o nos está diciendo: “No, es que ya ha pasado mucho tiempo, es que ya no suenan lo mismo”. No, nadie nos lo está diciendo y por el contrario, están amando lo que hacemos y nosotros, por ende, cada vez amamos más lo que hacemos. Cada vez amamos más la loca idea de haber hecho música tres amigos y decidir crecer con esto.

Nos llena mucho el corazón ver en shows, no solamente la gente que nos creyó desde el comienzo, sino que ahora están con sus hijos, y sus hijos consumen nuestra música y mandan videos bailando nuestra música. Y pensar que eso puede pasar hasta con los hijos de sus hijos, que podemos estar haciendo como los grandes artistas, Maná, Rolling Stones, Bon Jovi, gente que ve en su público tres generaciones completas y la gente sigue emocionada de verlos. Tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica, creo que se ha convertido en nuestro objetivo.