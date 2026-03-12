Organizaciones de derechos humanos piden a Petro priorizar democracia en reunión con Delcy Rodríguez

Gustavo Petro se reunirá con la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, antes del encuentro que sostendrá con Delcy Rodríguez en Cúcuta. En el documento solicitan que el mandatario colombiano tenga en cuenta varios puntos relacionados con la situación institucional venezolana.

La misiva busca expresar preocupación por el panorama político en Venezuela y pedir el acompañamiento del Gobierno colombiano en la promoción de principios democráticos y de derechos humanos en la región, citado por Semana.

Las organizaciones también plantearon inquietudes sobre la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela | EFE/ Miguel Gutiérrez

En la carta enviada al mandatario colombiano se señala que la situación institucional venezolana genera cuestionamientos jurídicos.

Las organizaciones recordaron que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece procedimientos específicos para sustituir al presidente en caso de ausencia.

En particular, los artículos 233 y 234 regulan los escenarios de falta absoluta o temporal del jefe de Estado y determinan los mecanismos institucionales que deben aplicarse.

Entre estos mecanismos se incluyen la convocatoria a nuevas elecciones o la limitación temporal del ejercicio del poder por parte de quien asuma el cargo.

Sin embargo, según lo expresado en la carta, la decisión adoptada por el tribunal venezolano reconoce que se trata de una situación que no está prevista literalmente en la Constitución.

Las organizaciones también señalaron que la decisión judicial no declara formalmente una falta temporal ni fija límites al ejercicio del poder.

Tampoco activa los mecanismos de control institucional contemplados en la normativa venezolana.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez | Vía X (Twitter)

Ante este panorama, los firmantes advierten que podrían verse afectados principios fundamentales del Estado de derecho.

Entre ellos mencionan la separación de poderes, el control democrático y la legalidad constitucional.

En ese contexto, las organizaciones solicitaron al Gobierno colombiano promover durante los encuentros bilaterales el respeto al orden constitucional en Venezuela.

También pidieron que se aborden temas relacionados con la protección de los derechos humanos, las libertades políticas y el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres.

Según el documento, Colombia podría desempeñar un papel relevante en la búsqueda de soluciones institucionales para la crisis venezolana.

Las organizaciones consideran que el país puede contribuir a promover salidas democráticas y pacíficas a la situación política que atraviesa Venezuela.

“Señor presidente, estamos convencidos de que el compromiso de Colombia con la democracia, el respeto al orden constitucional y la protección de los derechos humanos puede contribuir de manera decisiva a la construcción de soluciones institucionales duraderas”, señala la carta citada por Semana.

El encuentro entre Petro y Rodríguez está previsto para realizarse en la ciudad de Cúcuta, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

La reunión se desarrollará en uno de los puentes internacionales que conectan ambos países.

En esta región operan diversos grupos criminales, entre ellos integrantes del ELN y disidencias de las Farc que no firmaron el acuerdo de paz de 2016.

El ELN y las disidencias de las FARC | Infobae America

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, señaló que se espera avanzar en acuerdos para fortalecer la seguridad en la frontera común.

El funcionario explicó que uno de los objetivos del encuentro es mejorar la cooperación entre los dos países frente a los desafíos de seguridad en la zona limítrofe.

La visita de Rodríguez a Colombia será su primer viaje internacional desde que asumió el poder tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El encuentro entre los dos gobiernos ocurre en medio de un escenario regional marcado por tensiones políticas y desafíos de seguridad en la frontera colombo-venezolana.