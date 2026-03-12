Colombia

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

La conocida pareja colombiana llevó su disputa por la manutención y la exposición mediática de su hijo a las plataformas digitales, generando discusión sobre los derechos y el bienestar de los menores en el mundo influencer

La creadora de contenido se pronunció en sus redes y dejó un contundente mensaje para Deiby Ruiz - crédito @katy_carrdona/IG

La ruptura entre los creadores de contenido colombianos Katy Cardona y Deiby Ruiz reveló una disputa pública no solo sobre su separación afectiva, sino también sobre temas económicos y el uso de la imagen de su hijo menor en redes sociales y publicidad.

De acuerdo con diferentes publicaciones en redes sociales, la tensión se agravó cuando Cardona, conocida como La Blanquita en plataformas digitales, difundió un comunicado en sus redes en el que cuestionó duramente la actitud del padre de su hijo y rechazó el monto aportado para la manutención.

De acuerdo con los mensajes publicados por La Blanquita, el conflicto central radica en la cuota mensual para el sostenimiento del menor.

Comunicado de Katy Cardona sobre la solicitud que hizo de no incluir a su hijo en publicidad con su expareja - crédito @rechismes/IG

La influencer fue enfática en decir que no aceptaría el monto que ofrecía el padre de su hijo por la manutención pactada en 4 millones de pesos:

“Si tanto le duele darle dinero a su propio hijo [...] entonces que no los dé... Pero eso sí: a mi hijo no lo vuelven a sacar en ningún trabajo ni en ninguna publicidad. Porque si según ellos mi hijo no merece $6.000.000 de pesos, entonces tampoco van a ganar ni un peso más a costa de él”.

A lo que agregó: “Que nos deje en paz y siga dedicándose a hablar mal de su exmujer con sus amigos inútiles, si eso es lo que quiere hacer; al final, eso dice más de él como ‘hombre’ que de cualquier otra cosa. Que se quede con su dinero”.

En una transmisión en vivo, Katy Cardona abordó los motivos emocionales de la ruptura: “La decisión de dejarte no fue por amigas. ¿Por qué no dices que te faltó ser más especial conmigo y que te quedabas dormido mientras yo te lloraba diciéndote todas las cosas que estabas haciendo mal? Yo no siento rabia ni rencor, sino que una decepción terrible”.

La manutención y la exposición mediática del menor, eje del enfrentamiento

Deiby Ruiz y La Blanquita dieron por terminada su relación de más de 10 años en medio de polémicas por su cuota alimentaria - crédito @deibyruiz/IG

Uno de los puntos más disputados es el acuerdo económico por el hijo.

En historias de Instagram, Cardona puntualizó su frustración frente a la falta de consenso: “Yo no puedo creer que a esta altura de la vida yo tenga que hacer una lista con plastilina para que su padre entienda cuánto y cómo se gastan seis millones en su hijo mensuales. Él dice que le parece supremamente costoso y me ha dado cuatro y peleados. Además de lo que te envié, que no tenía incluidas otras cosas, ya no es una lista de seis millones. Entiéndete con tu abogado porque ya me asesoré”.

Por su parte, el padre del menor y criticado por la falta de apoyo para su hijo, utilizó también las redes para defenderse de las afirmaciones de su expareja y respaldar con pruebas de transferencias sus responsabilidades económicas.

El mensaje del creador de contenido para su hijo con motivo de la separación con La Blanquita - crédito @letengoelchisme/IG

Ruiz publicó: “Yo por mi bebé sí respondo. ¿Qué me parece caro lo que está pidiendo la mamá? Sí. Pero, igual, yo respondo por mi bebé porque lo que sea para él no me duele y lo único que me interesa es que esté bien y no cargue con los problemas que están llevando sus padres. Ahora lo único que importa eres tú, mi bebé hermoso, y lo único que importa es que tú sepas que me esfuerzo todos los días por ser un buen padre para ti...”.

La disputa pública entre Cardona y Ruiz, quienes compartieron una relación de alrededor de una década y son padres del pequeño Lahiam, abrió el debate sobre la exposición de menores en contenido comercial. Ambas figuras indicaron que los aspectos legales prevalecerán sobre cualquier diálogo directo.

