Colombia

Corrupción en la Ungrd: Karen Manrique se entregó a las autoridades en Arauca tras medida de aseguramiento de la Corte Suprema

La senadora, electa por las circunscripciones de paz, se presentó voluntariamente ante la justicia en Tame, desmintiendo rumores de una posible fuga hacia Venezuela

Guardar
La medida de aseguramiento se
La medida de aseguramiento se dictó por presunto direccionamiento de contratos de la Ungrd - crédito @KarenManriqueO/X y Ungrd

La senadora electa Karen Manrique se entregó el miércoles 11 de marzo a la Sijín en Tame, Arauca, en cumplimiento de la medida de aseguramiento decretada por la Corte Suprema de Justicia en medio del caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Pese a que la congresista se presentó voluntariamente ante la Policía, aún no existe una orden de captura formal en su contra. Sin embargo, ya se habrían iniciado los procedimientos para la legalización de la situación judicial, y se contempla su posible traslado a Bogotá, donde continuaría el proceso en su contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta entrega desmiente rumores que circulaban minutos antes sobre una presunta fuga de la senadora hacia Venezuela por la frontera con Saravena. Manrique, que representa una de las curules de paz asignada al departamento de Arauca, fue reelegida recientemente con más de 5.000 votos en los comicios del pasado 8 de marzo. Su circunscripción incluye municipios como Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame.

Postura de la defensa

El abogado de Manrique afirmó
El abogado de Manrique afirmó que su cliente “siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia” - crédito Colprensa

En entrevista con La FM, el abogado Andrés Garzón, defensor de Karen Manrique, confirmó que su cliente “siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia y a cumplir con los mandatos de la sala”, tras la decisión de la Corte Suprema de llamarla a juicio y ordenar la medida de aseguramiento.

Según Garzón, la senadora se encuentra en calma frente a la situación judicial porque, en sus palabras, “sabe que no cometió ningún delito”. El abogado calificó la medida de aseguramiento como innecesaria”, señalando que Manrique es investigadapor un solo delito y por situaciones que no tienen nada que ver con la pérdida de dineros públicos”. Agregó que durante el juicio podrán demostrar que “no hubo ninguna actuación ilícita de Karen Manrique”.

A pesar de su posición jurídica, la defensa reiteró que acatará la decisión del alto tribunal: “Hay que presentarse y hay que poner la cara frente a la justicia”.

La investigación en la Corte Suprema

La investigación señala que congresistas
La investigación señala que congresistas condicionaron su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la Ungrd - crédito Ungrd

La investigación de la Corte Suprema apunta a que varios congresistas habrían condicionado su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos relacionados con la Ungrd. Los proyectos comprometidos alcanzarían un valor aproximado de 90.000 millones de pesos, destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

En el caso específico de Karen Manrique, se le señala de presuntamente intentar direccionar contratos de la entidad en Saravena a cambio de apoyar la aprobación de créditos internacionales solicitados por el Gobierno. Su nombre aparece en chats entregados a la Corte Suprema por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien colabora con la justicia en el proceso.

La decisión de la Corte Suprema también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, recientemente elegido como senador con más de 134.000 votos el 8 de marzo. Ambos son investigados por el delito de cohecho impropio, dentro de un caso que involucra a otros congresistas llamados a juicio por su presunta participación en el mismo esquema: ellos son la senadora Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán afrontando el proceso judicial sin restricción de la libertad.

La Corte Suprema también ordenó
La Corte Suprema también ordenó la captura de Wadith Manzur, senador electo con más de 134.000 votos - crédito Cámara de Representantes

“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, señala la decisión judicial.

Las autoridades continúan avanzando en las diligencias judiciales, mientras se espera que en las próximas horas se defina la situación del resto de los implicados en este escándalo que afecta al Congreso y a la gestión de contratos relacionados con la atención y prevención de emergencias en el país.

Temas Relacionados

Karen ManriqueUngrdCongresistas UngrdCorte Suprema de JusticiaMedida de aseguramientoCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Apenas la cuarta parte de empleos de tecnología en Colombia corresponde a mujeres: cómo enfrentar esta situación

Expertos advierten que aumentar la participación femenina en ingeniería y ciencias exactas será vital para responder a las exigencias de la economía digital

Apenas la cuarta parte de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Con goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres, el Pijao le dio vuelta al marcador global, que quedó 2-1 sobre los chilenos, quienes fueron enviados a la Sudamericana

Tolima clasificó a fase de

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frontan las manos

El cuadro del técnico Lucas González viene de una llave complicada contra O’Higgins de Chile por la tercera fase previa, cuyo duelo de vuelta fue en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Después de disputar la llave de tercera fase previa contra O’Higgins de Chile, los dirigidos por Lucas González ahora esperan para conocer sus nuevos partidos internacionales

Estos serán los rivales del

“Bono Mujer de $850.000” la estafa en cadenas de plataformas de mensajería a nombre de Petro y Prosperidad Social

Desde el Departamento de Prosperidad Social desmintieron la autenticidad de los mensajes en redes sociales y pidieron a la ciudadanía “no dejarse engañar”

“Bono Mujer de $850.000” la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Natalia París reveló un peculiar

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

El Ficci reveló sus apuestas para la edición 65: así fue el lanzamiento en la Cinemateca de Bogotá

Esperanza Gómez dio de qué hablar con sus picantes comentarios sobre las relaciones de pareja: “Un hombre podrá hacerle el amor a mil mujeres, pero...”

Deportes

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frontan las manos

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años