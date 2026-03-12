Colombia

Iván Cepeda se reunió con Lula da Silva en Brasil: el candidato del Pacto Histórico sigue consolidando apoyos del progresismo de la región

El senador, aspirante presidencial por el Pacto Histórico, estuvo en Brasilia para dialogar sobre paz y cooperación regional con el jefe de Estado brasileño, como parte de una gira internacional con la que busca reforzar el respaldo del progresismo latinoamericano y europeo a su campaña

El aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se reunió en la tarde del jueves 12 de marzo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @IvanCepedaCast/X

La agenda internacional de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, tuvo un nuevo impulso tras su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La reunión, que se celebró en el Palácio do Planalto, la sede del poder Ejecutivo en Brasilia, el 12 de marzo de 2026, forma parte de una estrategia para consolidar apoyos del progresismo latinoamericano de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se efectuará el 31 de mayo.

Cepeda calificó la reunión como un honor y resaltó la importancia del mandatario en la región. “Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, afirmó el senador en sus redes sociales tras la cita, en la que el mandatario, que también es líder del Partido de los Trabajadores (PT), ofreció una especie de espaldarazo al congresista en la búsqueda de legitimidad y acompañamiento internacional.

Con este mensaje en X, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda habló de su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia - crédito @IvanCepedaCast/X

Frente a este encuentro, María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Cepeda, celebró el acercamiento. “Qué alegría verles juntos, gran encuentro”, indicó la congresista del partido de Gobierno, que no ocultó el entusiasmo de otros sectores del progresismo ante la interlocución directa de Cepeda, el principal opcionado en las encuestas, con uno de los principales referentes de la izquierda en América Latina; que pronto dejaría el poder.

Cepeda fortalece vínculos internacionales en Europa y América Latina

Cabe destacar que Cepeda se había reunido con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 8 de enero. Según informó el senador, la visita fue una oportunidad para agradecer al mandatario ibérico por su apoyo a los procesos de paz en Colombia y América Latina, así como por su compromiso con el diálogo político constructivo, además de afianzar la visibilidad internacional de la campaña de Cepeda y fortalecer los lazos políticos con España.

Durante su estadía en Madrid, Iván Cepeda se reunió con el presidente Pedro Sánchez y destacó el apoyo de España al proceso de paz en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

Durante su visita a Madrid, Cepeda fue recibido por cientos de colombianos residentes en España, lo que le permitió reforzar su mensaje de “soberanía y paz regional”. Ese encuentro con la diáspora colombiana hace parte de la estrategia del Pacto Histórico de proyectar la campaña más allá de las fronteras nacionales, pues además de apelar a las redes de apoyo político del progresismo, con líderes de alto impacto, también compartió a los vínculos de los migrantes.

La consolidación de relaciones con gobiernos y movimientos progresistas de la región es vista como una apuesta para legitimar y robustecer la candidatura de Cepeda, en momentos en que el clima político colombiano se ha caracterizado por la polarización y la competencia directa entre grandes coaliciones; pues así como el Pacto adelantó procesos internos para consolidar sus fuerzas, desde los colectivos de centro-derecha se llevó a cabo La Gran Consulta por Colombia.

Aída Quilcué será la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro para la primera vuelta, como representante de las comunidades indígenas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Desde la campaña del Pacto Histórico tienen claro que el respaldo internacional puede ser decisivo para promover agendas de paz y justicia social en Colombia y, de la misma manera, para romper estigmas frente a la imagen del proyecto que lidera el presidente Gustavo Petro y que quiere prolongar el líder progresista. A la par de estas presencias internacionales, el congresista confirmó a la también senadora Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

Quilcué, oriunda de Páez, Cauca, es senadora por la circunscripción indígena y representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Su liderazgo ha sido notorio en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y en la defensa histórica de los derechos humanos y la paz total, argumentos que, desde la visión de Cepeda, que quiere recoger las banderas de Petro, representan las tradiciones de resistencia social y la búsqueda de un país “más justo”.

