Iván Cepeda defendió a ‘capa y espada’ a Aida Quilcué: señaló que su decisión no fue por “generosidad, misericordia o solidaridad”

El senador Iván Cepeda registró su postulación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañado por la senadora Alina Quilcué como fórmula vicepresidencial - crédito @PizarroMariaJo/X

El senador Iván Cepeda anunció formalmente su candidatura a la Presidencia de la República junto a la congresista Aida Quilcué, que lo acompañará como candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico. Tras registrar su postulación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder progresista pronunció un discurso leído, como es habitual en él.

“Gracias por el apoyo y cariño a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Gracias por el respaldo a nuestro proyecto político”, afirmó, al destacar que el Pacto Histórico se consolida como la fuerza política más respaldada en el país.

Iván Cepeda resaltó el resultado de las elecciones legislativas, donde la votación en los territorios y en los grandes centros urbanos envía “un mensaje claro y contundente” sobre la fuerza de su colectividad.

Iván Cepeda afirmó que su campaña se vuelve “cada vez más fuerte y sólida” y reiteró su confianza en ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

Según Cepeda, la inscripción de su candidatura marca el inicio de una etapa decisiva: “Hoy inauguramos una nueva fase de nuestra campaña, una fase decisiva para el futuro de nuestro país”. Con el que reiteró su confianza en lograr un triunfo presidencial en primera vuelta.

“Con nuestro proyecto, el Pacto Histórico, que se erige en la principal fuerza política sin discusión”, agregó, al destacar la importancia de la claridad y la defensa pública en la toma de decisiones políticas.

El senador destaca que su campaña presidencial se vuelve “cada vez más fuerte” y “más sólida”, señalando que están “cada vez más cerca de obtener un triunfo” que, según él, se logrará “contundentemente en la primera vuelta”.

El senador destacó la sabiduría ancestral y la resistencia histórica de los pueblos indígenas, que han enfrentado agresiones durante siglos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Defensa de Iván Cepeda sobre la decisión vicepresidencial

“Aunque parezca increíble, en Colombia se requiere argumentar públicamente una decisión que a todas luces no solo es justa, sino profundamente honrosa. Quiero decir hoy algunas palabras para explicar una selección que no hace justicia a un pueblo, sino que nos honra como pueblo”, señaló Iván Cepeda.

Cepeda señaló que Aida Quilcué se ganó su lugar: “Lo hago no para justificar una decisión que se defiende sola, sino como mensaje claro a la sociedad colombiana (...) No hemos tomado ninguna opción que merezca ser catalogada como un gesto de generosidad, misericordia o solidaridad”.

Para Iván Cepeda, esta selección se fundamenta en tres razones esenciales: la herencia de lucha y los principios éticos de los pueblos indígenas; el significado del Movimiento Indígena, la Minga y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) como movimientos sociales; y la trayectoria y liderazgo de la senadora Aida Quilcué —que pertenece a la comunidad nasa—.

“No me interpreto como jefe político que manda sobre una colectividad. Soy parte de un pueblo, uno de sus hijos, y hoy soy un servidor del pueblo”, declaró, al aludir a la enseñanza indígena de que las autoridades deben “mandar obedeciendo”.

Iván Cepeda explicó que la selección de Aida Quilcué no es un gesto de “generosidad ni solidaridad”, sino un reconocimiento al valor de los pueblos indígenas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

De acuerdo con el aspirante a la Casa de Nariño, esta filosofía contrasta con modelos autoritarios y jerárquicos, y representa un principio central de su proyecto político.

Durante su intervención leída, el senador también destacó la resistencia histórica de los pueblos indígenas frente a múltiples agresiones, como genocidios, saqueos y estrategias de dominación.

“Su sabiduría ha consistido en resistir estas persecuciones y con una inagotable generosidad volverse a levantar una y otra vez de la adversidad”, explicó.

La inclusión de Aida Quilcué refuerza los valores de justicia y dignidad del proyecto político, según Cepeda - crédito @aida_quilcue/X

De acuerdo con Iván Cepeda, su decisión de incluir a Aida Quilcué “coloca al Pacto Histórico en el lado correcto de la historia”, con lo que defendió los valores de justicia y dignidad que, a su juicio, representan los pueblos originarios.

De esta forma, respaldó su decisión vicepresidencial, situándose del lado de la comunidad indígena a la que ella pertenece y a la que ha representado como vocera de sus ancestros y de su cultura. Al trasladar su conocimiento a los espacios de poder, Cepeda defendió la elección, incluso frente a cuestionamientos, destacando la importancia de su aporte al proyecto político.