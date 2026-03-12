ISA responde a señalamientos y afirma: “No participa ni ha participado en política”

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Isa en la sede de la empresa en Medellín, Colombia, 27 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

ISA se pronunció frente a las declaraciones realizadas por la Red de Veedurías de Colombia sobre presuntas irregularidades en la compañía y aseguró que no participa ni ha participado en política. La empresa emitió un comunicado en el que respondió a los señalamientos difundidos en los últimos días y aclaró varios aspectos relacionados con su operación y sus procesos internos.

Según información publicada por Semana, las alertas surgieron luego de que el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, hablara de aparentes irregularidades que se estarían presentando en ISA, especialmente relacionadas con movimientos internos y eventuales intereses en proyectos energéticos de gran escala.

Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos | (Twitter: @redveeduriascol).

De acuerdo con ese medio de comunicación, las declaraciones generaron inquietudes sobre la forma en que se estarían manejando algunos procesos dentro de la empresa, lo que llevó a ISA a emitir un pronunciamiento oficial para explicar su posición frente a estas afirmaciones.

Uno de los puntos señalados por la Red de Veedurías tiene que ver con el nombramiento de Gabriel Melguizo como presidente encargado de la compañía, situación que fue mencionada en medio de las alertas sobre supuestos intereses en proyectos energéticos.

“Según la información recibida por la Red de Veedurías, la llegada de Melguizo al encargo se daría en medio de movimientos internos que, de acuerdo con las alertas conocidas, estarían relacionados con intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala”, afirmó Pablo Bustos, citado por Semana.

Ante estas afirmaciones, ISA explicó que varios de los señalamientos difundidos públicamente no corresponden a la realidad de la empresa.

Uno de los temas mencionados fue la existencia de un supuesto proyecto denominado “Ventus”.

Sobre este punto, la compañía indicó que no ha existido ni existe ningún proyecto con ese nombre dentro de sus operaciones.

Asimismo, ISA aseguró que no tiene inversiones aprobadas ni participación en proyectos que superen los 2.000 millones de dólares, como se ha insinuado en algunos pronunciamientos.

ISA aseguró que no tiene inversiones aprobadas ni participación en proyectos que superen los 2.000 millones de dólares, como se ha insinuado en algunos pronunciamientos.| Foto: Enlace Latino

La empresa explicó que, en el marco de sus procesos habituales de análisis de mercado y evaluación de posibles proveedores o aliados estratégicos, tuvo conocimiento de la empresa Ventus Colombia SAS.

Esta compañía, según el comunicado, es una empresa especializada en proyectos relacionados con energías renovables.

ISA detalló que durante el año 2025 Juan Emilio Posada, actual miembro de la Junta Directiva de la empresa y expresidente de la compañía, informó sobre la existencia de un vínculo contractual indirecto con Ventus.

De acuerdo con lo explicado por la empresa, ese vínculo finalizó en octubre de 2025.

Además, ISA indicó que Posada aclaró que nunca participó en conversaciones sobre eventuales negocios entre Ventus e ISA.

Posteriormente, la empresa realizó un análisis jurídico para evaluar la posibilidad de establecer relaciones contractuales con esa compañía.

Tras ese proceso, la organización concluyó que existía una incompatibilidad legal para celebrar contratos con dicha empresa.

Como consecuencia de esta evaluación, ISA afirmó que ni la compañía ni sus empresas filiales han tenido ni tienen vínculos contractuales con Ventus.

Otro de los aspectos abordados en el comunicado tiene que ver con las decisiones relacionadas con inversiones de gran magnitud.

La empresa explicó que, de acuerdo con sus normas internas y con lo establecido en sus estatutos sociales, este tipo de decisiones no corresponden al presidente de la compañía.

Por el contrario, las determinaciones sobre inversiones de gran escala son responsabilidad de la Junta Directiva de la empresa.

Torres eléctricas de ISA | Foto ISA

Uno de los señalamientos que más reacciones generó fue la supuesta participación de ISA en procesos políticos o en el apoyo a campañas electorales.

Frente a esta afirmación, la empresa fue enfática en negar cualquier participación en actividades políticas.

“ISA no participa ni ha participado en política; en consecuencia, no apoya campañas o partidos. Actúa con estricta neutralidad institucional y tiene prohibido por ley y por su código de ética el uso de recursos corporativos para cualquier fin electoral”, señaló la compañía en su pronunciamiento, citado por Semana.

La empresa agregó que su función consiste en operar infraestructura estratégica con criterios técnicos, institucionales y de cumplimiento normativo.

También reiteró que su actuación se rige por estándares de ética corporativa y por el marco legal que regula su funcionamiento.

El comunicado también destacó la trayectoria de Gabriel Melguizo Posada, quien actualmente ocupa el cargo de presidente encargado de la compañía.

Según ISA, Melguizo lleva cerca de 30 años trabajando dentro de la organización y ha ocupado diversos cargos de dirección en varios de los países donde el grupo empresarial tiene presencia.

La empresa indicó que su gestión se basa en los principios éticos y en las normas internas que rigen el funcionamiento de la organización.

Finalmente, ISA señaló que cuenta con un programa de ética e integridad alineado con las mejores prácticas del mercado.

En ese contexto, la compañía invitó a cualquier ciudadano que tenga información sobre posibles irregularidades relacionadas con la empresa a utilizar los canales oficiales de denuncia.

“ISA cuenta con un programa de ética e integridad que cumple con las mejores prácticas de mercado, por eso invitamos a cualquier ciudadano que tenga alguna denuncia o conozca un hecho irregular que involucre a ISA, a que realice el reporte por la Línea Ética ISA, adjuntando las pruebas que permitan adelantar una investigación rigurosa”, concluyó la empresa.