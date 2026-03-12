Esta sería la cárcel a la que llegaría el senador Wadith Alberto Manzur: se encontraría con otros políticos como Iván Name y Andrés Calle

Wadith Alberto Manzur permanece bajo custodia mientras se concreta su traslado a la cárcel La Picota, centro penitenciario definido por el Inpec para cumplir la medida de aseguramiento - crédito Wadith Manzur

El senador colombiano Wadith Alberto Manzur sería trasladado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definiera ese establecimiento como su lugar de reclusión mientras avanza el proceso judicial en su contra, según medios como Caracol Radio y La FM.

La decisión se adopta tras la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro de la investigación por presunta corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El traslado del congresista se realizará una vez se completen los procedimientos administrativos y de custodia por parte de las autoridades penitenciarias.

Hasta ahora, Manzur permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se presentó voluntariamente tras conocerse la orden de detención preventiva emitida por el alto tribunal.

La decisión judicial también cobija a la representante Karen Astrith Manrique, quien enfrenta la misma medida privativa de la libertad dentro del expediente.

En su caso, las autoridades continúan adelantando los trámites para hacer efectiva la orden de captura y definir el centro penitenciario en el que deberá cumplir la medida mientras avanza la investigación.

El senador Wadith Manzur permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia - crédito @JennyAngaritaG/X

Una de las cárceles más conocidas del país

La Cárcel La Picota es uno de los centros penitenciarios más conocidos de Colombia y suele albergar a procesados por delitos de alto perfil, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios públicos investigados por corrupción u otros delitos contra la administración pública.

Ubicada en el sur de Bogotá, este complejo carcelario es uno de los más grandes del país. De acuerdo con cifras oficiales, el establecimiento llegó a albergar cerca de 13.000 personas privadas de la libertad en 2023, distribuidas en distintos pabellones diseñados para diferentes perfiles de internos.

Uno de los sectores más conocidos del penal es el pabellón denominado “el congresito”. Históricamente, este espacio ha sido destinado a congresistas y exfuncionarios de alto nivel que enfrentan procesos judiciales.

Allí se concentran internos vinculados a escándalos políticos o administrativos, por lo que se ha convertido en un símbolo de los procesos judiciales contra dirigentes del país.

La Picota es uno de los complejos penitenciarios más grandes del país y lugar donde suelen ser recluidos políticos y funcionarios investigados por corrupción - crédito archivo John Paz/Colprensa

Este pabellón también ha sido objeto de debate público debido a que cuenta con condiciones de reclusión diferenciadas frente a otras áreas del penal.

Otros políticos que han pasado por La Picota

A lo largo de los años, la Cárcel La Picota ha recibido a numerosos dirigentes implicados en algunos de los escándalos políticos más relevantes del país.

Entre los políticos que actualmente permanecen recluidos allí se encuentran el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle.

Ambos fueron enviados a prisión en 2025 dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en la cárcel La Picota mientras avanzan las investigaciones por el escándalo de corrupción relacionado con la Ungrd - crédito Colprensa

Las autoridades los señalan de haber recibido presuntos sobornos para agilizar proyectos del Gobierno en el Congreso, un proceso judicial que continúa en curso mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Pero además de estos casos recientes, el penal ha sido escenario de la reclusión de varios dirigentes implicados en el escándalo de la parapolítica y otros procesos de corrupción.

Uno de ellos fue el exsenador Musa Besaile, quien ingresó en 2017 tras verse involucrado en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga y por pagos ilegales relacionados con el caso de Odebrecht.

Besaile admitió haber entregado sobornos para frenar procesos judiciales en su contra y posteriormente recuperó la libertad tras acuerdos con la justicia y reducciones de pena.

También estuvo recluido el exsenador Álvaro Araújo Castro, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica. Araújo ingresó a prisión en 2006 y recuperó la libertad tras cumplir la condena impuesta por la justicia.

Además de la pena de prisión, Besaile se enfrenta a una considerable multa y deberá resarcir daños y perjuicios causados durante el escándalo judicial - crédito Colprensa

Otro caso fue el del exsenador Mauricio Pimiento, condenado por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco de ese mismo escándalo. Pimiento fue detenido en 2007 y posteriormente salió de prisión tras cumplir la pena.

La lista también incluye al exsenador Dieb Maloof, condenado por acuerdos con grupos paramilitares para favorecer su elección al Congreso. Maloof ingresó a prisión en 2007 y recuperó su libertad años después.

Igualmente pasó por este establecimiento el exsenador Luis Eduardo Vives, condenado por parapolítica, quien ingresó en 2006 y posteriormente recuperó la libertad tras cumplir la sentencia.

Otro dirigente que estuvo recluido en este penal fue el exsenador y constituyente Francisco Rojas Birry, investigado por hechos de corrupción relacionados con la empresa DMG Grupo Holding y por enriquecimiento ilícito.