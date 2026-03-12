Colombia

Esta sería la cárcel a la que llegaría el senador Wadith Alberto Manzur: se encontraría con otros políticos como Iván Name y Andrés Calle

El dirigente permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación mientras se completan los trámites para su traslado al centro penitenciario

Guardar
Wadith Alberto Manzur permanece bajo
Wadith Alberto Manzur permanece bajo custodia mientras se concreta su traslado a la cárcel La Picota, centro penitenciario definido por el Inpec para cumplir la medida de aseguramiento - crédito Wadith Manzur

El senador colombiano Wadith Alberto Manzur sería trasladado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definiera ese establecimiento como su lugar de reclusión mientras avanza el proceso judicial en su contra, según medios como Caracol Radio y La FM.

La decisión se adopta tras la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro de la investigación por presunta corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El traslado del congresista se realizará una vez se completen los procedimientos administrativos y de custodia por parte de las autoridades penitenciarias.

Hasta ahora, Manzur permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se presentó voluntariamente tras conocerse la orden de detención preventiva emitida por el alto tribunal.

La decisión judicial también cobija a la representante Karen Astrith Manrique, quien enfrenta la misma medida privativa de la libertad dentro del expediente.

En su caso, las autoridades continúan adelantando los trámites para hacer efectiva la orden de captura y definir el centro penitenciario en el que deberá cumplir la medida mientras avanza la investigación.

El senador Wadith Manzur permanece
El senador Wadith Manzur permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia - crédito @JennyAngaritaG/X

Una de las cárceles más conocidas del país

La Cárcel La Picota es uno de los centros penitenciarios más conocidos de Colombia y suele albergar a procesados por delitos de alto perfil, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios públicos investigados por corrupción u otros delitos contra la administración pública.

Ubicada en el sur de Bogotá, este complejo carcelario es uno de los más grandes del país. De acuerdo con cifras oficiales, el establecimiento llegó a albergar cerca de 13.000 personas privadas de la libertad en 2023, distribuidas en distintos pabellones diseñados para diferentes perfiles de internos.

Uno de los sectores más conocidos del penal es el pabellón denominado “el congresito”. Históricamente, este espacio ha sido destinado a congresistas y exfuncionarios de alto nivel que enfrentan procesos judiciales.

Allí se concentran internos vinculados a escándalos políticos o administrativos, por lo que se ha convertido en un símbolo de los procesos judiciales contra dirigentes del país.

La Picota es uno de
La Picota es uno de los complejos penitenciarios más grandes del país y lugar donde suelen ser recluidos políticos y funcionarios investigados por corrupción - crédito archivo John Paz/Colprensa

Este pabellón también ha sido objeto de debate público debido a que cuenta con condiciones de reclusión diferenciadas frente a otras áreas del penal.

Otros políticos que han pasado por La Picota

A lo largo de los años, la Cárcel La Picota ha recibido a numerosos dirigentes implicados en algunos de los escándalos políticos más relevantes del país.

Entre los políticos que actualmente permanecen recluidos allí se encuentran el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle.

Ambos fueron enviados a prisión en 2025 dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los expresidentes del Congreso Iván
Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en la cárcel La Picota mientras avanzan las investigaciones por el escándalo de corrupción relacionado con la Ungrd - crédito Colprensa

Las autoridades los señalan de haber recibido presuntos sobornos para agilizar proyectos del Gobierno en el Congreso, un proceso judicial que continúa en curso mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Pero además de estos casos recientes, el penal ha sido escenario de la reclusión de varios dirigentes implicados en el escándalo de la parapolítica y otros procesos de corrupción.

Uno de ellos fue el exsenador Musa Besaile, quien ingresó en 2017 tras verse involucrado en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga y por pagos ilegales relacionados con el caso de Odebrecht.

Besaile admitió haber entregado sobornos para frenar procesos judiciales en su contra y posteriormente recuperó la libertad tras acuerdos con la justicia y reducciones de pena.

También estuvo recluido el exsenador Álvaro Araújo Castro, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica. Araújo ingresó a prisión en 2006 y recuperó la libertad tras cumplir la condena impuesta por la justicia.

Además de la pena de
Además de la pena de prisión, Besaile se enfrenta a una considerable multa y deberá resarcir daños y perjuicios causados durante el escándalo judicial - crédito Colprensa

Otro caso fue el del exsenador Mauricio Pimiento, condenado por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco de ese mismo escándalo. Pimiento fue detenido en 2007 y posteriormente salió de prisión tras cumplir la pena.

La lista también incluye al exsenador Dieb Maloof, condenado por acuerdos con grupos paramilitares para favorecer su elección al Congreso. Maloof ingresó a prisión en 2007 y recuperó su libertad años después.

Igualmente pasó por este establecimiento el exsenador Luis Eduardo Vives, condenado por parapolítica, quien ingresó en 2006 y posteriormente recuperó la libertad tras cumplir la sentencia.

Otro dirigente que estuvo recluido en este penal fue el exsenador y constituyente Francisco Rojas Birry, investigado por hechos de corrupción relacionados con la empresa DMG Grupo Holding y por enriquecimiento ilícito.

Temas Relacionados

Wadith ManzurLa PicotaFiscalíaCorrupción UngrdCárcel Wadith ManzurCapturados UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

La comunicación entre Lula da Silva y Gustavo Petro revela alarma por propuestas de Trump para endurecer medidas antidrogas

El posible límite a las inversiones y la escalada de tensiones regionales inquietan a los colaboradores del mandatario brasileño

La comunicación entre Lula da

Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: Jonas Vingegaard ganador de la jornada; Harold Tejada es tercero en el día y se mete al top 10 en la general

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Etapa 5 de la París-Niza

Abogados denunciaron irregularidades con tarjetones y pidieron investigar comicios en Barranquilla: estos son los partidos presuntamente afectados

Veedores y representantes legales señalaron inconsistencias en mesas donde aparecen más votos que electores registrados durante la revisión de los resultados legislativos

Abogados denunciaron irregularidades con tarjetones

Resultados Dorado Mañana: último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana: último sorteo

María Fernanda Cabal elogió al nuevo presidente chileno José Antonio Kast y lanzó pulla a fórmula de Paloma y Oviedo: “Los principios no se negocian por votos, se defienden con valentía”

La senadora por el Centro Democrático volvió a repetir las palabras que dejó como parte del respaldo que le mostró a la colega y aspirante presidencial, Paloma Valencia, pese a sus inconformidades sobre Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial

María Fernanda Cabal elogió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La abogada de Epa Colombia

La abogada de Epa Colombia reveló el estado actual del proceso judicial de la empresaria: “No tengo el poder absoluto todavía”

Karina García reveló cuáles son las tres razones por las que una mujer es infiel en una relación: “La parte económica es muy importante”

El puertorriqueño Jay Torres reveló cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hice lo que tenía que hacer”

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz, que la llamó “migajera”: “Mama maltrato, golpe y cacho”

Así despidió Poncho Zuleta a su sobrina Daniela Isabel: la joven de 15 años fue encontrada inconsciente en su casa

Deportes

Estos son los tres veteranos

Estos son los tres veteranos que deberían ir al Mundial 2026 con Colombia, según capitán de Millonarios: “Tienen que estar”

Etapa 4 de la Tirreno Adriático: el italiano Giulio Pellizzari es el nuevo líder de la carrera y Santiago Buitrago se mantiene como el mejor colombiano

Jermein Zidane Peña, figura del Junior, fue sancionado por codazo a Juan Rengifo en el partido contra Nacional: este es el castigo

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Figura del Deportes Tolima respondió los comentarios del técnico de O’Higgins tras el triunfo en Copa Libertadores: “Cada quien hace su análisis”