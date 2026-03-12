Entre críticas y aplausos, políticos recibieron la noticia de la nueva fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Dos dirigentes generosos”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo integrarán la fórmula presidencial por el centro derecha- crédito Colprensa-@jdoviedoar / Instagram/Montaje Infobae

El anuncio anticipado de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien la mañana del jueves 12 de marzo confirmó la inclusión de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, comenzó a generar reacciones divididas en redes sociales.

Por un lado, desde los sectores más afines a la derecha, y al uribismo, acogieron con alegría la noticia, al señalar que la nueva combinación podría traer grandes beneficios a la aspiración presidencial de Valencia.

Tal fue el caso de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt que, a través de su cuenta de X, felicitó a los dos candidatos y auguró una posible fórmula en la que se priorizarán los consensos en medio de la diferencia.

“Paloma le abre las puertas a Oviedo con un saludo ganador:“Bienvenido señor vicepresidente!“. Ella firme en sus principios y Oviedo feliz, con gratitud. Dos dirigentes generosos, dispuestos a construir sin condiciones ni imposiciones. Colombia ganó“, señaló Betancourt.

Asimismo, algunos de los candidatos que estuvieron junto a Valencia y Oviedo en la Gran Consulta por Colombia enviaron sus felicitaciones a la nueva dupla, que durante dos días mantuvo bajo especulaciones a todo el país por sus fuertes posiciones.

“Felicitaciones a Paloma y a Juan Daniel. Esa es la fórmula, no solo para ganar las elecciones, sino para construir un mejor país, unidos. Seguimos mostrándole el camino a Colombia. Este gran equipo de la gran consulta. Seguiremos apoyando a Paloma y aJuan Daniel cada vez con más fuerza”, indicó Aníbal Gaviria.

“De todas las fórmulas posibles, la que encabezan Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, es sin duda,las más explosiva y complementaria. Ahora si empezó esto !!!”, escribió David Luna.

Finalmente, el exalcalde Enrique Peñalosa fue de los últimos en mostrar su concepto de la nueva alianza de centro derecha, que aspira quedar en los dos primeros lugares de las elecciones programadas para 31 de mayo de 2026.

“La escogencia de Juan Daniel Oviedo como su vicepresidente ilustra la visión de país de Paloma Valencia. Ella quiere un país para todos los colombianos, en el que todos quepan, respetando las diferencias de opinión, protegiendo la democracia y construyendo progreso e igualdad de verdad”, escribió Peñalosa.

Sin embargo, desde el sector más cercano al oficialismo no tardaron las críticas contra la candidata presidencial y su fórmula vicepresidencial, al que tildaron, incluso, de ser la la supuesta ‘ficha’ oculta del uribismo.

Tal fue el caso de María José Pizarro, jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, que acusó a la nueva dupla de buscar un presunto centralismo en el poder, excluyendo a los territorios.

“Ella quiere un pais de elites, de tecnócratas y neoliberales que gobiernan desde el centralismo Bogotano. En ese pais los pueblos y las regiones no tienen cabida, como no la han tenido en 200 años”, señaló la exsenadora en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...