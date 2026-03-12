El Ficci reveló sus apuestas para la edición 65: así fue el lanzamiento en la Cinemateca de Bogotá

El evento se desarrollará con Brasil como país invitado del 14 al 19 de abril de 2026 - crédito cortesía Ficci

La edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) hizo su lanzamiento oficial el miércoles 11 de marzo en un evento celebrado en la Cinemateca de Bogotá al que asistieron medios de comunicación, figuras influyentes de la industria audiovisual y representantes de las entidades oficiales más importantes del medio.

La entidad reveló las novedades que traerá la edición 65 que tendrá lugar del 14 al 19 de abril de 2026, consolidando su posición como el festival de cine más antiguo de América Latina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su programación reúne propuestas que exploran la diversidad y la memoria, mostrando producciones que desafían las tendencias predominantes y amplían los límites de la imagen en movimiento, presentando una selección representativa del cine iberoamericano.

El evento programó más de 180 películas, entre ellas 55 estrenos nacionales, 42 latinoamericanos, 4 internacionales y 26 mundiales, concretando la participación de 57 países.

El festival organiza competencias en largometrajes y cortometrajes iberoamericanos y colombianos, y otorga galardones con jurados internacionales y nacionales - crédito cortesía Ficci

Entre dichos países se incluye Brasil, como el país invitado para esta edición, hecho celebrado por Margarita Díaz, directora general del Ficci, en declaraciones para Infobae Colombia.

“Con Brasil hay una historia reciente en donde cada vez se están haciendo más coproducciones. Y si estamos viendo en el mundo, Brasil está brillando, vemos ahorita en los Óscar cómo están siendo nominados. Es un aliado que tiene presencia en el festival desde hace algunos años y que con esta edición toma muchísima más fuerza como país invitado”, explicó.

El festival también ofrece espacios dedicados a la formación y al fortalecimiento de la industria audiovisual, como Ópera Prima Lab y el Laboratorio de Imágenes. Este año se rinde homenaje a Ben Rivers, artista y cineasta británico cuya obra aborda diferentes aspectos del mundo contemporáneo.

Margarita Díaz, directora general del Ficci, habló con Infobae Colombia sobre las expectativas para la próxima edición del evento - crédito cortesía Ficci

El festival anunció el regreso de las competencias divididas en cuatro categorías:

Largometrajes Iberoamericanos: Siete películas de España, Argentina, México y Portugal competirán por los premios a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación y el Gran Premio del Jurado. El jurado está integrado por Rodrigo Texeira, Tatiana Huezo y Barbara Wurm. La mejor película recibirá un premio en efectivo de 20 millones de pesos.

Largometrajes Colombianos: Cinco películas colombianas tendrán su estreno mundial en la competencia nacional. El jurado, conformado por Beatrice Fiorentino, Eugenia Mumenthaler y Roger Koza, evaluará las producciones y entregará premios como Mejor Película, Mejor Director y el Premio del Público. Algunas de las películas seleccionadas incluyen obras de Juliana Zuluaga, Deimer Quintero Vertel, Nicolás Cifuentes, Daniel Torres, Simón Vélez, Lina Rodríguez, Canela Reyes y César Jaimes.

Cortometrajes Iberoamericanos: 12 cortometrajes de países como España, Brasil, México, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Argentina y Uruguay compiten en esta sección. El jurado está compuesto por Felipe Guerrero, Agustina Comedi y Maximiliano Cruz.

Cortometrajes Colombianos: 20 cortometrajes nacionales, trece de ellos estrenos mundiales, participan por premios a Mejor Película, Mejor Dirección y el Premio del Público. El jurado incluye a Ilir Hasanaj, Nicolás Pereda y Teresa Arredondo.

Durante el evento se anunció el regreso de Cine en los Barrios, iniciativa que lleva el cine a diferentes espacios públicos de Cartagena para que los habitantes se sumen a las proyecciones de manera gratuita. También se confirmó la puesta en marcha del proyecto De Indias, que destaca producciones realizadas en Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar, promoviendo la identidad y los relatos de la región. Los proyectos seleccionados cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena.

El Ficci también hizo un anuncio de cara principalmente a 2027, bautizado como Cartagena Fantastic, orientado a dar apoyo a proyectos ligados al cine de terror, el suspenso, la fantasía o la comedia negra. No obstante, los organizadores confirmaron que comenzarán a sentarse las bases de dicho proyecto a partir de la presente edición.

Homenajes y redescubrimiento de la Cartagena de los 60

Consuelo Luzardo recibirá un reconocimiento en el Ficci 65 reconociendo su carrera artística - crédito cortesía Ficci

Durante el lanzamiento se anunciaron dos homenajes significativos. Uno, a la memoria de Salvo Basile, actor italiano radicado en Colombia desde 1968 y fallecido en enero pasado, que durante toda su vida brindó apoyo e impulso al Ficci. El otro, a la actriz bogotana Consuelo Luzardo, que recibirá un reconocimiento a su trayectoria.

Esto llevó a que el Ficci tomara la decisión de hacer la inauguración de la edición 65 en la Plaza de las Variedades, especialmente remodelada con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, con la intención de rendir allí tributo al recordado actor colomboitaliano.

“Todo tiene un sentido y por eso inauguramos en conjunto esa plaza con el homenaje a Salvo, y con una proyección de la restauración de la película La estrategia del caracol, de la cual él fue productor, pero que además es como super emblemática en términos de industria colombiana", contó Margarita Díaz a Infobae Colombia.

Salvo Basile llegó a Colombia en 1968 como parte de la producción de una película italiana - crédito Dumek Turbay

“Esperamos hacer un homenaje muy bonito a la ciudad en sus 65 años. Que se entienda esta intención de construir nuestra historia, de llegar a los archivos y que no solamente seamos nosotros, sino que el mundo se entere de la importancia de este festival. Que la competencia escoja las mejores películas y que esas películas luego logren una distribución, que es el objetivo de estar en competencia más allá de nuestro festival. Y por supuesto, que los cartageneros, que son dueños de este festival, se apropien a través de los espacios que estamos abriendo cada vez más para ellos”, expresó la directora del Ficci.

Pero, no solo los actores y actrices son motivo de celebración. El lanzamiento trajo como sorpresa el anuncio de una retrospectiva especial que incluyó el rescate de archivos audiovisuales de la Cartagena de los años 60.

“Las retrospectivas de los años 60 son siete pelis que tenemos. Dentro de esos, por ejemplo, vamos a tener La quemada hablando de Salvo Basile y vienen también unas pelis que son obras primas, que estuvieron a lo largo del festival por la importancia del festival como plataforma de los nuevos talentos". comentó la directora. Sobre el hallazgo del archivo, no ocultó su entusiasmo por el hallazgo. “Estábamos babeando cuando encontrábamos estas imágenes, porque si bien representan Cartagena, no fueron hechos en ese momento por un cartagenero. Entonces, claro, es un reconocimiento también a la ciudad. Realmente, yo no me imaginaba una película de esos años”, reconoció.

Sobre las perspectivas de las producciones colombianas en el contexto de 2026, se mostró igualmente entusiasta en un contexto donde, tanto ella como los otros miembros de la organización remarcaron que “Latinoamérica está de moda”.

“Lo que tiene de diferencial, y que lo hace mucho más atractivo en este momento al cine colombiano son sus historias que conectan con públicos internacionales, maneras de contar esas historias que son muy propias, y que son diferentes. Ya tú lo estás viendo y lo estamos viendo todos, cómo están recibiendo los reconocimientos a nivel internacional. Eso acompañado de una fuerza desde la industria, y de una apuesta desde nuestra ley de cine que está haciendo que cada vez las producciones tengan inversiones más altas, pero que el nivel de profesionalidad de los que participan en cada una de esas producciones sea mejor”, indicó.