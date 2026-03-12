El día que un burro cargado con explosivos estalló y mató a 11 policías: la resiliencia de Chalán, Sucre, tres décadas después

La conmemoración de los 30 años del atentado del burro bomba en Chalán reúne a comunidad, autoridades y familiares de las víctimas - crédito Visuales IA

El 12 de marzo de 2026 se cumplieron 30 años desde que Chalán, un pequeño municipio ubicado en el corazón de los Montes de María, en Sucre, fue escenario de uno de los atentados más recordados del conflicto colombiano.

Ese día, al caer la tarde, integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) perpetraron un ataque con un burro cargado con 50 kilogramos de explosivos camuflados entre plátanos. La explosión cobró la vida de once policías, un guerrillero y el animal que transportaba la carga, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva del municipio y de todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conmemoración de este aniversario movilizó a la comunidad local, autoridades y familiares de las víctimas, que participaron en actos de homenaje, eucaristías y eventos para recordar a quienes murieron en aquel acto violento.

“El dolor sigue, pero se ha ido transformando en resiliencia, valentía, fortaleza”, expresó en Noticias Caracol la esposa del subintendente Fernando Luis Carrascal Mendoza, comandante de la Estación de Policía de Chalán en ese entonces y que falleció en el atentado.

La explosión de 1996 en Chalán, perpetrada por las Farc, dejó once policías muertos y marcó la historia del municipio y de los Montes de María - crédito @reporteFARC / X

La mujer destacó el acompañamiento de la comunidad y de otras familias afectadas, subrayando la persistencia del dolor y el esfuerzo colectivo por superarlo, según difundió el mismo medio.

El ataque que cambió la historia local

El atentado del burro bomba marcó un antes y un después para Chalán y la región. Los uniformados afectados permanecían en la Estación de Policía cuando la explosión sacudió el centro del municipio. Además de las víctimas mortales, los sobrevivientes y habitantes del pueblo sufrieron el impacto psicológico y material del ataque, que incluyó una posterior confrontación armada.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en octubre de 2023 que este atentado constituyó un crimen de perfidia, una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

El fallo, divulgado por la Sección de Apelación de la JEP, estableció que las extintas Farc-EP planearon el ataque utilizando a un menor de edad y a un animal conocido en el municipio para transportar los explosivos, con el objetivo de evadir la vigilancia policial. Además, envenenaron a cinco perros que custodiaban la estación y elaboraron un croquis de la zona tras grabar las edificaciones aledañas días antes del hecho.

La JEP señaló que las Farc usaron a un menor de edad, un animal local y envenenaron a perros custodios para ejecutar el ataque en Chalán - crédito @reporteFARC / X

La JEP relató que, luego de la detonación inicial, los guerrilleros ejecutaron a cuatro policías que, tras agotar su munición, buscaron refugio en el cementerio. Dos de los cuerpos de los uniformados fueron incinerados en la estación policial, según la información oficial.

Resiliencia y transformación en Chalán

A pesar de la magnitud de la tragedia y del dolor que permanece en las familias de las víctimas, Chalán apostó por la resiliencia. El municipio avanzó en la reconstrucción física del área afectada, borrando las huellas materiales del atentado, aunque la memoria de la violencia sigue presente en los relatos y emociones de sus habitantes.

“Mucha tristeza, porque yo vivía ahí con ellos. Yo les lavaba, les cocinaba. Ellos fueron buena gente conmigo”, recordó entre lágrimas una habitante en diálogo con Noticias Caracol, al evocar el vínculo con los policías fallecidos. La persistencia de estos testimonios evidencia la profundidad de la herida, pero también el apoyo mutuo que caracteriza a la comunidad.

Sobrevivientes, habitantes y familiares destacan la resiliencia y el apoyo mutuo como claves para superar el dolor derivado del atentado - crédito @SucrePolicia / X

El coronel Aimer Alfonso, comandante de la Policía de Sucre, subrayó durante la conmemoración: “La Policía Nacional nunca olvida y hoy estamos acompañando a las familias, mujeres, esposas, hijos, hijas, madres de esos policías que hace 30 años ofrendaron su vida por la seguridad del país”. La presencia institucional y los actos de homenaje refuerzan el compromiso de acompañar a quienes sufrieron la pérdida.

Chalán, símbolo de paz y esperanza

En el aniversario número 30 del ataque, la localidad reafirmó su apuesta por la transformación social y cultural. Jorge David Méndez, alcalde de Chalán, destacó la evolución del municipio: “Ver el Chalán transformado que tenemos actualmente después de treinta años, su gente, su cultura, su arte, su gastronomía. Mira que somos una de las expensas principales de los Montes de María”, sostuvo durante los actos conmemorativos.

El municipio enfocó sus esfuerzos en dejar atrás la estigmatización de la violencia, consolidando su identidad como territorio de paz, armonía y desarrollo turístico. La conmemoración no solo sirvió para recordar a las víctimas y honrar su memoria, también para fortalecer la voluntad colectiva de avanzar hacia un futuro más próspero para las nuevas generaciones.

Chalán avanzó en la reconstrucción física y social del municipio, borrando huellas materiales pero preservando la memoria colectiva del ataque - crédito @Nicolas60195167 / X

La decisión de la JEP de recalificar el delito de homicidio múltiple por el de crimen de guerra de perfidia y remitir el caso del menor de edad usado en el ataque a la Sala de Reconocimiento, en el marco del Caso 07, evidencia la complejidad jurídica y humana que rodea este episodio del conflicto armado colombiano.

Tres décadas después, la memoria del atentado con el burro bomba continúa viva en Chalán, un pueblo que, lejos de resignarse a la tragedia, ha optado por la reconstrucción, la reconciliación y el fortalecimiento de su tejido social.