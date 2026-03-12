Debate en la Asamblea del Valle terminó en fuerte pelea entre la secretaria de Salud y un diputado: “No le pagamos $50 millones para que grabe videos”

Durante una sesión de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca se registró un intercambio de palabras entre la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, y el diputado Esteban Oliveros, en medio de un debate de control político relacionado con la situación del sistema de salud en Colombia y el manejo de recursos en el departamento.

El cruce se produjo mientras la funcionaria respondía a cuestionamientos planteados por Oliveros sobre el reporte financiero presentado ante la corporación. El diputado afirmó que el informe no reconocía responsabilidades de la administración departamental y que, según su lectura, se atribuía la situación del sistema de salud únicamente a la falta de pagos por parte del Gobierno nacional.

Durante su intervención en la plenaria, Oliveros enumeró cifras relacionadas con el presupuesto del sector salud en años anteriores y solicitó explicaciones a la secretaria. “Le voy a decir cuánta plata ha tenido usted, en el 2016: 472.000 millones, en el 2017: 501.000 millones de pesos, 2018: 518.000 millones, 2019: 570.000 millones, 2020: 768.000 millones de pesos, 2021: 674.000 millones. 2022 645.000, y el año pasado cerró con 722.000 millones de pesos. Plata ha tenido, yo quiero que le rinda cuentas al Valle del Cauca en este momento y deje de echarle la culpa al Gobierno nacional”, expresó el diputado durante el debate.

Respuesta de la secretaria de Salud

Lesmes respondió que el diputado no habría leído completamente el informe técnico entregado a la asamblea - crédito captura de pantalla @estebanoli/Instagram

En respuesta a los cuestionamientos, la secretaria de Salud afirmó que el informe presentado sí incluía información sobre los pagos recibidos desde el Gobierno nacional y aseguró que las preguntas del diputado se debían a que no había revisado completamente el documento entregado a los miembros de la asamblea.

Durante su intervención, Lesmes cuestionó el contenido de las preguntas planteadas en el debate y pidió respeto en el intercambio de argumentos. “Cuentos los suyos, a mí me respeta. Que usted no se haya leído esta respuesta para hacer preguntas con respecto a lo que me citaron, usted lo explicará a los vallecaucanos”, señaló la funcionaria.

En el mismo momento de la discusión, la secretaria también hizo referencia al salario del diputado y a la revisión de los documentos técnicos presentados en la sesión. “No le pagamos 50 millones de pesos para que se la pase grabando videos y para revisar dos documentos que sí se ha revisado el Análisis de Situación de Salud (Asis). Además tiene cinco salarios mínimos para contratar quien le ayude a interpretar el Asis, porque no lo sabe leer. Yo no miento, a mí me respeta. Yo no digo sino verdades sustentadas y soportadas y aprenda a leer estadísticas o algunas palabras de salud”, afirmó Lesmes durante la plenaria.

La discusión también incluyó referencias a términos técnicos utilizados en el sector salud. La secretaria cuestionó la forma en que el diputado utilizó algunos conceptos relacionados con indicadores sanitarios. “Aprenda a leer estadísticas o algunas palabras de salud. Morbilidad quiere decir enfermedad diagnosticada”, dijo la funcionaria después de que Oliveros mencionara el término al referirse a cifras relacionadas con mortalidad.

Lesmes explicó que la morbilidad se refiere a enfermedades diagnosticadas, tras un comentario del diputado sobre cifras de mortalidad- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Posteriormente, Lesmes insistió en que el documento técnico con la información del sector había sido enviado previamente a los diputados y reiteró que los cuestionamientos debían partir de la revisión completa del informe. “Usted explicará a los vallecaucanos por qué no se leyó el documento que enviamos”, agregó.

Al finalizar su intervención, la secretaria hizo un llamado al diputado a profundizar en el estudio de los temas relacionados con el sector salud. “Le pido, en nombre de los vallecaucanos que lo pusieron ahí, que estudie”, expresó.

Tras el intercambio de palabras, la presidenta de la asamblea departamental retomó el control de la plenaria y continuó con el desarrollo del debate, otorgando la palabra a otros diputados, quienes abordaron posibles escenarios para enfrentar las dificultades del sistema de salud en el departamento.

Respuesta del diputado en redes sociales

Oliveros sostuvo que esos datos deberían motivar una revisión de las políticas de prevención en salud - crédito captura de pantalla @estebanoli/Instagram

Horas después de la sesión, el diputado Esteban Oliveros publicó en sus redes sociales un fragmento de su intervención durante el debate en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en el que respondió a los señalamientos realizados por la secretaria de Salud.

En su declaración, Oliveros afirmó que su participación en el debate tenía como objetivo solicitar explicaciones sobre presuntos casos de corrupción y sobre la situación del sistema de salud en el departamento. Según indicó, durante la sesión preguntó a la funcionaria cuántas denuncias formales había presentado ante la Fiscalía por irregularidades que, según él, han sido mencionadas en distintos escenarios relacionados con el sector.

El diputado también se refirió a indicadores de salud vinculados con la atención de mujeres en el Valle del Cauca, citando cifras contenidas en el documento técnico Análisis de Situación de Salud del departamento.

De acuerdo con su interpretación, esos datos reflejarían la presencia de enfermedades prevenibles en mujeres jóvenes y adultas, entre ellas hipertensión, diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. Oliveros señaló que esas cifras deberían ser objeto de análisis dentro de las políticas de prevención en salud implementadas por la administración departamental.