Activista explicó cómo funciona el sistema de reposición de votos, tras el anuncio del electo representante Daniel Briceño que generó confusión

La controversia sobre el manejo de la reposición de votos en el sistema electoral colombiano por el caso de Daniel Briceño volvió a ocupar el centro del debate público, y más aún después de las declaraciones de la periodista e influencer Laura Camila Vargas.

Sus comentarios, publicados el 11 de marzo en su perfil de Instagram, se dirigieron al exconcejal bogotano y ahora electo representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien anunció que, de los 2.200 millones de pesos a los que podría aspirar por reposición de votos, solo reclamará 400 millones, equivalentes a los gastos efectivamente reportados de su campaña.

Diversos medios de comunicación presentaron este anuncio como un acto de generosidad, lo que Vargas calificó como una distorsión de la realidad legal y una estrategia de manipulación política.

“No aplaudir a un político por cumplir la ley”

Vargas hizo hincapié al señalar que “aplaudir a un político por no cometer un delito es absurdo” y rechazó la narrativa que presenta como un logro extraordinario el cumplimiento de una obligación legal básica.

“No sé qué es más grave: que Briceño ni siquiera se haya posesionado y ya esté engañando a sus votantes con el tema de la reposición de votos o que algunos medios estén validando esa narrativa y presentándola como un gesto ejemplar”, afirmó en su publicación la también activista y creadora de contenido.

En su análisis, la periodista explicó que la reposición de votos no es un premio automático ni un cheque en blanco para los partidos o candidatos que logran un alto número de sufragios.

Según la ley colombiana, este mecanismo está diseñado exclusivamente como una herramienta de financiación de campañas electorales.

El Estado reembolsa los gastos reales de campaña, siempre que estos sean debidamente reportados y certificados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, la reposición de votos no se otorga en función del número total de votos obtenidos, sino hasta el monto de los gastos efectivamente realizados y comprobados.

Cómo funciona el sistema de reposición de votos en Colombia

La reposición de votos en Colombia constituye un mecanismo de financiación pública orientado a promover la transparencia y el acceso equitativo de diferentes grupos políticos al proceso electoral.

Al final de cada contienda, el CNE calcula el valor de cada voto válido emitido para las diferentes listas y candidatos. Este valor se multiplica por el total de votos obtenidos, arrojando una cifra máxima teórica a la que podría aspirar el candidato o partido.

No obstante, como resaltó Vargas, ese tope máximo solo representa el límite superior del reembolso.

La ley estipula de manera expresa que solo se reconocerán y pagarán aquellos gastos que hayan sido efectivamente ejecutados y estén debidamente soportados con facturas, contratos y reportes ante el CNE.

Esta disposición busca evitar abusos y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para enriquecer a los candidatos o financiar gastos no relacionados con la campaña.

El caso de Daniel Briceño, elegido como representante a la Cámara por Bogotá

En el caso puntual del representante electo, los 2.200 millones de pesos mencionados en redes sociales corresponden al cálculo teórico basado en la suma de votos obtenidos.

Pero, como la propia campaña reportó gastos por aproximadamente 400 millones de pesos, esa es la cantidad máxima que podrá recibir, siempre que sean gastos certificados y aprobados por las autoridades electorales.

Al respecto, Vargas añadió que “los 2.200 millones que menciona solo serían posibles si la campaña hubiera reportado gastos equivalentes. Si no existen esos gastos, ese dinero simplemente no se paga”.

Narrativas infladas y manipulación del discurso, según Laura Camila Vargas

La periodista cuestionó con firmeza la tendencia de algunos políticos a construir relatos que exageran su integridad o su compromiso con la legalidad, presentando el cumplimiento de las normas como una virtud excepcional.

“Algunos medios y periodistas incluso están presentando esto como si fuera un acto de generosidad política, cuando en realidad lo único que está diciendo es que va a cumplir la ley y cumplir la ley no es un favor al país”, escribió Vargas.

La influencer aseveró que “‘sacar pecho’ por no cometer un delito tampoco es una hazaña. No se le aplaude a un pez por nadar”.

Vargas advirtió sobre el riesgo de que figuras públicas intenten capitalizar el desconocimiento ciudadano sobre procedimientos legales para proyectar una imagen de honestidad superior y obtener reconocimiento mediático y político sin haber realizado ningún esfuerzo extraordinario.

Para Vargas, la verdadera exigencia social debe centrarse en la transparencia, la rendición de cuentas y la información verídica sobre el manejo de recursos públicos y el funcionamiento del sistema electoral.

“En política también hay que decir la verdad, especialmente cuando se habla de dinero público, porque cuando los políticos inflan narrativas jurídicas para parecer más virtuosos de lo que son, están apostando a algo muy simple: que muchos ciudadanos no conocen bien cómo funciona la ley electoral”, agregó la creadora de contenido.

La periodista concluyó que “tratar de ganar aplausos aprovechándose de ese desconocimiento no es un gesto ejemplar, es simplemente otra forma de manipulación política”.