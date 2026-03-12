Colombia

Abogados denunciaron irregularidades con tarjetones y pidieron investigar comicios en Barranquilla: estos son los partidos presuntamente afectados

Veedores y representantes legales señalaron inconsistencias en mesas donde aparecen más votos que electores registrados durante la revisión de los resultados legislativos

Presuntos votos sobrantes y desorden
Presuntos votos sobrantes y desorden marcan el escrutinio electoral en Barranquilla - crédito @PCambioRadical/X - Cristian Bayona/Colprensa / Luisa González-Reuters / Montaje Infobae

Las mesas de votación en Barranquilla quedaron bajo escrutinio luego de detectarse presuntas irregularidades con votos sobrantes durante el proceso de revisión de los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026.

Abogados y veedores señalaron la presencia de más sufragios que electores registrados en determinadas mesas, lo que desató inquietudes sobre la transparencia del proceso.

Según los testimonios, la problemática apunta a una posible entrega múltiple de tarjetones por parte de algunos jurados.

El abogado Frank Soto, representante del partido Cambio Radical, explicó que ciertos ciudadanos recibieron “el tarjetón tradicional y el de circunscripción especial”, hecho que, según su versión, no se corrigió durante la jornada.

Soto añadió que los problemas de conteo se agudizaron por el hallazgo de bolsas con tarjetones “metidos en bolsas de la peor forma”, lo que obligó a las comisiones escrutadoras a detenerse y corregir los registros.

Estas inconsistencias han generado demoras en la consolidación de resultados y podrían afectar el balance final para partidos como Cambio Radical y Pacto Histórico.

La alarma creció cuando se reportó la existencia de mesas con hasta “200 votos sobrantes”, según Soto. Para corregir estas diferencias, “hay que incinerar al azar algunos votos”, práctica que, de acuerdo con el abogado, perjudica principalmente a los partidos que obtuvieron mayores apoyos en estas mesas.

Las anomalías han puesto en entredicho la manera en que se gestiona el material electoral y cómo se resguarda la certeza del conteo.

Durante la inspección, los veedores también denunciaron el hallazgo de tarjetones sin doblar dentro de bolsas electorales. El abogado Óscar Mass describió el hallazgo de “tarjetones en bloque, como si los hubiesen metido antes de empezar la votación”.

Según sus palabras, estos documentos “están en bloque y sin doblar”, lo que ha motivado sospechas sobre la posibilidad de una “urna preñada”, término que alude al ingreso irregular de papeletas antes o después del horario oficial de votación en Colombia.

Frente a estos hechos, los abogados exigieron la intervención de las autoridades. Solicitaron a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones que permitan esclarecer si existieron responsabilidades disciplinarias o penales. Subrayaron que los jurados de votación, por su calidad de servidores públicos transitorios, podrían ser citados a declarar y enfrentar sanciones si se prueba alguna irregularidad.

Los observadores pusieron en relieve la importancia de la vigilancia en todas las etapas del proceso. Indicaron que las comisiones escrutadoras han avanzado en la corrección de inconsistencias, aunque el procedimiento se ha tornado más lento debido a la necesidad de revisar minuciosamente cada bolsa y formulario.

Las demoras, según los veedores, buscan garantizar que el resultado refleje de forma fiel la voluntad popular y que no se concrete ningún perjuicio para las colectividades implicadas.

Las denuncias han renovado el debate sobre las garantías del sistema electoral colombiano. Abogados y representantes de partidos políticos enfatizaron la urgencia de reforzar los controles y la supervisión de los jurados. Plantearon la necesidad de revisar los protocolos para la entrega y almacenamiento de tarjetones, además de fortalecer los mecanismos de seguimiento en los escrutinios.

En paralelo, los partidos afectados han solicitado garantías adicionales para el cierre de los escrutinios. El objetivo es asegurar que los resultados finales reflejen la realidad de las urnas y que las irregularidades no alteren la representación de las fuerzas políticas en los órganos legislativos.

