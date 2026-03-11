Vicky Dávila se refirió a la polémica entre Paloma y Oviedo por la fórmula vicepresidencial: “Lo más importante es la lealtad y el compromiso”

El pronunciamiento de la periodista lo hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Lina Gasca/Colprensa

Tras las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas, la elección de la fórmula vicepresidencial de los candidatos presidenciales se ha convertido en el centro de la conversación, especialmente después de que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella decidieran escoger a Aida Quilcué y José Manuel Restrepo, respectivamente.

La expectativa se concentra en quién será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

De hecho, la candidata presidencial del Centro Democrático sostuvo una reunión con Juan Daniel Oviedo (segundo en la Gran Consulta por Colombia) el martes 10 de marzo de 2026 para definir si él la acompañará como su fórmula vicepresidencial.

Paloma Valencia sostuvo una reunión con Juan Daniel Oviedo (segundo en la Gran Consulta por Colombia) el martes 10 de marzo de 2026 para definir si él la acompañará como su fórmula vicepresidencial - crédito Colprensa

Al respecto, Vicky Dávila, excandidata e integrante de dicha coalición, volvió a hablar de esta situación a través de su cuenta oficial de X.

Para la periodista, una fórmula vicepresidencial debe tener “lealtad y compromiso”, por lo que cuestionó a quienes buscan “competir” con la persona que obtuvo la candidatura presidencial.

Juan Daniel Oviedo ha sido cuestionado por intentar encontrar puntos en común con Paloma Valencia para acompañarla como su fórmula vicepresidencial.

Vicky Dávila afirmó que la fórmula vicepresidencial debe “llegar a sumar” a la campaña presidencial, por lo que reiteró sus críticas hacia quienes se integran con “estridencias y a competir”.

La excandidata presidencial aseguró que, si una persona llega en esos términos, “no sirve” como fórmula vicepresidencial y que eso “hace más daño que bien”.

“Lo más importante de una fórmula vicepresidencial es la lealtad y el compromiso. La disposición para hacer equipo, la fórmula vicepresidencial no puede llegar a competir con la persona que obtuvo la candidatura presidencial, tiene que llegar a sumar, a complementar, a ayudar. Si llega con estridencias y a competir, no sirve de fórmula. Hace más daño que bien. Eso sale mal”, indicó Dávila.

Vicky Dávila aseveró que Colombia está primero, lanzando pullas a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

“El país está primero que los egos. Y aquí hay que entender que la amenaza es Iván Cepeda. Sin ambigüedades”, aseveró.

Vicky Dávila aseguró que lo más importante de una fórmula vicepresidencial "es la lealtad y el compromiso" - crédito @VickyDavilaH/X

Recientemente, Vicky Dávila propuso a Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, sería otra gran fórmula para ganar la presidencia”, aseveró.

Y agregó: “Paloma es una candidata seria y confiable que no cambia principios por votos. Sumar no es imponer o doblegarse, es encontrar puntos en común, aún en la diferencia. Ese fue el espíritu de La Gran Consulta que debemos conservar”.

El pronunciamiento de Vicky Dávila se dio por las declaraciones de Paloma Valencia luego de la reunión que sostuvo con Juan Daniel Oviedo en el norte de Bogotá.

¿Qué dijo Paloma Valencia?

En sus declaraciones, Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a modificar sus principios para alcanzar acuerdos políticos.

Señaló que su postura se mantiene firme, incluso ante las condiciones planteadas por Juan Daniel Oviedo respecto a la posibilidad de integrar una fórmula vicepresidencial.

“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (…) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”,

En respuesta a las líneas rojas establecidas por Oviedo, Valencia reiteró que su participación en la contienda electoral no está condicionada por exigencias ajenas a sus valores.

En conversación con Semana, Paloma Valencia entregó detalles de la reunión que sostuvo con Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia aseguró que no está dispuesta a modificar sus principios para alcanzar acuerdos políticos - crédito Colprensa-@jdoviedoar/Instagram/Montaje Infobae

Valencia aseguró que estaban “sondeando si a Juan Manuel Oviedo le interesaría ser fórmula”.

Señaló que quedó claro que mantienen una buen amistad con el exdirector del Dane. Relató a Semana que no le ofreció a Oviedo en la reunión ser fórmula vicepresidencial.

“Aquí lo que se habló es que se puede construir entre distintos, Lo que nos mueve hoy es buscar un coequipero para proponer algo sobresaliente a los colombianos.