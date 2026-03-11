Revelaron texto que dejó escrito Yeison Jiménez antes de su accidente aéreo en Boyacá: “Dicen que es suerte”

El productor Georgy Parra compartió la última nota de Yeison Jiménez en Instagram, junto a imágenes inéditas de la grabación de 'MLP' - crédito @georgyparra/Instagram

A dos meses del fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá, su equipo reveló una nota escrita a mano por el propio artista de música popular.

El manuscrito, hallado poco después de la tragedia, generó un impacto profundo entre seguidores y colegas del artista; muchos resaltaron la dificultad de procesar la pérdida y la huella que dejó Jiménez en la música nacional.

La familia y el equipo de Yeison Jiménez hallaron el manuscrito motivacional del artista poco después del accidente aéreo en Boyacá de 2026 - crédito @georgyparra/Instagram

El texto fue revelado por el productor Georgy Parra, a través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, mostrando la nota firmada por Jiménez junto a imágenes del detrás de cámaras de la grabación del tema “MLP”, publicado en mayo de 2024.

De hecho, el manuscrito cuenta con una estrofa del tema musical interpretado por el caldense. “Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío. De donde es que sale. Y me vale madre. Tanto Malparido. Camino de frente (SIC)”, se observa en la imagen compartida en las redes sociales de Parra.

Parra relató que planea enmarcar el texto autógrafo junto a un cuadro pintado por la actriz Daniela Conde.

El mensaje de Yeison Jiménez resalta su perseverancia y conecta directamente con la letra de su tema musical 'MLP' - crédito @georgyparra/Instagram

“Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la 10 puesta. Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de @yeison_jimenez con su firma incluso. Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó @danielacondeactriz para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos. Se les quiere Familia”, explicó el productor en su cuenta de Instagram.

La publicación desató de inmediato mensajes de agradecimiento y nostalgia de la comunidad digital.

“Qué recuerdos tan hermosos, gracias por compartirlo con nosotros, Georgy”; “Aún sigo sin superarlo. Qué lindo recuerdo”, “¿Qué es eso tan hermoso? Gracias por compartirnos esos momentos únicos que terminan siendo una curita al corazón"; “Increíble. Sentimientos encontrados”, “Las leyendas nunca mueren, gracias maestro por compartirnos estos lindos recuerdos“, fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas en la publicación del productor musical.

El 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo junto a su equipo, integrado por Jefferson Osorio, Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres.

La avioneta presentó fallas técnicas poco después del despegue en el aeródromo Juan José Rondón de Paipa (Boyacá) y que tenía como destino el municipio de Marinilla (Antioquia), ocasionando la tragedia y dejando una marcada conmoción en el ámbito artístico colombiano.

Arelys Henao también homenajeó a Yeison Jiménez

Además del productor Georgy Parra, colegas de Yeison Jiménez también rindieron tributo al fallecido cantante caldense tras cumplirse el segundo mes de su deceso.

Una de ellas fue la artista colombiana Arelys Henao que compartió el 10 de marzo de 2026 un mensaje y un video que reúnen el cariño de colegas y admiradores, consolidando la memoria del intérprete de canciones como “Bendecida” y “Ya no mi amor”.

El video difundido por Arelys Henao muestra un momento de una reunión donde intérpretes del género popular interpretaron el tema “El aventurero en el cielo”, rememorando los mayores éxitos y la presencia del artista en el escenario. El mensaje que acompaña este material audiovisual, redactado por Henao, resume el sentimiento colectivo: “A dos meses de tu partida, mi Yeison, te recordamos y no te olvidaremos nunca”.

La cantante de música popular mostró su rostro de dolor por el fallecimiento de su querido amigo - crédito Arelys Henao / TikTok

Durante este encuentro, Pipe Bueno intervino para resaltar el impacto que tuvo la muerte temprana de Jiménez tanto en la escena musical como en sus colegas y seguidores.

El cantante señaló: “Hay mucho que aprender de ahí, porque la muerte temprana de Yeison solamente tuvo que haber dejado un mensaje”, afirmando que la luz del Aventurero “permanece en la tierra”, presente para sus seres queridos y para quienes disfrutan de su música.

Este fragmento, elegido por Henao para el video, evidencia la percepción de Jiménez como uno de los exponentes más destacados del género y subraya el valor de su aporte artístico.

Sus allegados demostraron su dolor a dos meses de su partida - crédito Lina Jiménez / Instagram

El acto físico organizado el 10 de marzo incluyó la disposición de coronas de flores con los nombres de todas las víctimas del accidente que cobró la vida de Jiménez y otros cinco miembros de su equipo.

La presencia de familiares, allegados y fanáticos convirtió el homenaje en un espacio de duelo compartido, en el que el recuerdo del cantante se manifestó en diversos niveles: desde el repertorio interpretado por sus colegas hasta las expresiones de afecto y memoria pública publicadas en plataformas digitales.