Pacto Histórico habría pagado cerca de $3.000 millones a empresa del manager de Doctor Krápula para publicidad electoral

La agrupación de rock en español participó en varios eventos culturales impulsados por el colectivo político

El manager de la banda
El manager de la banda estaría involucrado en campañas electorales - crédito cortesía Doctor Krapula/Pacto Histórico

El manager de Doctor Krápula, Henry Antonio Jiménez Naranjo, figura en el centro de las contrataciones de publicidad electoral que habría beneficiado a la banda y a su entorno cercano durante la campaña legislativa impulsada por el Pacto Histórico y el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

Al menos 14 candidatos al Senado habrían destinado un total de $2.900.000.000 a la empresa Central de Medios Alternativos Cultura Popular S.A.S., de propiedad exclusiva de Jiménez, que además dirige la estrategia de comunicación de la agrupación, según Semana.

La presencia de Doctor Krápula y de su vocalista Mario Muñoz como aliados explícitos del Gobierno Petro se habría intensificado con la participación en eventos como el Pacto Histórico Fest, un concierto de 12 horas realizado para el cierre de la campaña al Congreso de la República.

El respaldo público que Muñoz y la banda de rock mestizo colombiana formada en Bogotá en 1998 extendieron hasta las próximas elecciones de 2026 fue correspondido con la adjudicación de contratos en áreas asociadas a la propaganda política y la logística de eventos.

Sede del Consejo Nacional Electoral
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

Las declaraciones de ingresos y gastos entregadas por candidatos al Senado al Consejo Nacional Electoral (CNE) revelan que la mayoría de aspirantes por el petrismo presentaron cifras de ingresos y egresos parecidas. En los 20 primeros lugares del Pacto Histórico, cada candidato recibió créditos de Confiar Cooperativa Financiera por $498.000.000. Buena parte de estos recursos fue invertida en propaganda, canalizada principalmente a través de la empresa dirigida por Jiménez.

La lista de senadores que habrían trasladado recursos a Central de Medios Alternativos incluye a Patricia Caicedo y Wilson Arias ($105.000.000 cada uno), Laura Ahumada y Walter Rodrígurez ($215.000.000 cada uno), Aida Avella y Ferney Silva ($135.000.000 cada uno), Esmeralda Hernández y Carlos Alberto Benavides ($300.000.000 cada uno), Sandra Claudia Chindoy y Alejandro Ocampo ($220.000.000 cada uno), Maria Eugenia Londoño y Alex Flórez ($250.000.000 cada uno), Kamelia Zuluaga y Yaini Isabel Contreras ($225.000.000 cada uno). Los pagos se clasificaron como servicios de pauta publicitaria y propaganda electoral.

Fuentes del Pacto Histórico aclararon a Infobae Colombia que los valores revelados hacen parte de información preliminar sobre los gastos de campaña, mas no son los datos exactos de los valores utilizados en la contienda.

La empresa del manager habría operado como microempresa pese a los millonarios contratos

La empresa del manager de
La empresa del manager de Doctor Krapula reportó 20 millones de pesos en ganancias pese a los contratos millonarios - crédito Luisa González/Reuters

Central de Medios Alternativos Cultura Popular S.A.S. fue fundada en 2023 con un capital inicial de $50.000.000 y su único socio es Henry Antonio Jiménez Naranjo, que opera la compañía desde su vivienda en el barrio Álamos Norte, localidad de Engativá, en Bogotá.

A pesar de los contratos millonarios recibidos en la campaña legislativa, el último reporte de la empresa —correspondiente a 2025— arroja ingresos anuales cercanos a los $400.000.000 y un patrimonio reducido a $20.000.000, reveló el medio citado. No se reportan gastos operativos ni de impuestos, consignando su clasificación como microempresa.

Jiménez también dirige la Fundación Cultura Popular, entidad directamente ligada a Doctor Krápula que habría fungido como intermediaria en la coordinación logística de eventos para iniciativas del Gobierno Petro. En junio de 2025, la fundación habría suscrito un contrato con Canal TRO por $2.957.000.000 para prestar servicios logísticos a nivel nacional al proyecto CiberPaz, proveniente del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Henry Jiménez confirmó a Semana
Henry Jiménez confirmó a Semana que el contrato con el Pacto Histórico tenía una duración de un mes - crédito cortesía Doctor Krápula

La participación de Cultura Popular incluyó también la gestión de publicidad en medios de comunicación. Uno de estos contratos, por cerca de $38.000.000 con Telemedellín, generó controversia cuando la pauta se dirigió al programa virtual Latinoscopio, conducido por Mario Muñoz y desaparecido en 2024 tras pasar desapercibido.

En el marco de esa contratación y la orientación de pauta hacia otros 25 medios considerados de baja audiencia o afines al entonces alcalde Daniel Quintero, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra exgerentes y funcionarios del canal de televisión local pública de Medellín y Valle de Aburrá, con más de 25 años de trayectoria.

Henry Jiménez confirmó a Semana que el contrato con el Pacto Histórico tenía una duración de un mes y estaba destinado a la pauta en diversos medios de comunicación. Tras la entrevista, el manager de Doctor Krápula declinó ser citado en la publicación.

