Laura Gallego se indignó por designación de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “La diversidad como fachada”

Luego de que Iván Cepeda anunció que la líder indígena y actual senadora Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial, en Colombia se ha vuelto a hablar sobre la importancia de este cargo.

Mientras la izquierda defiende la designación de Quilcué al recordar que representa a la comunidad Nasa, que ha sido atacada en diferentes ocasiones por los grupos armados, además de que se trata de una minoría de gran importancia a nivel nacional, los detractores de Cepeda rechazaron la decisión al indicar que la figura de la congresista estaría ligada a una estrategia política.

Entre las figuras mediáticas que rechazaron la decisión de Iván Cepeda está la ex señorita Antioquia y excandidata al Congreso de la República Laura Gallego, que utilizó su cuenta de X para exponer su preocupación.

“A Colombia tienen que volver los requisitos académicos para altos cargos que el petrismo eliminó. Solo se aprovechan de los negros, los indios y las minorías para ganar elecciones… pero después ni se acuerdan de ellos", fue el mensaje con el que Gallego acompañó un video en el que argumentó por qué no está de acuerdo con la decisión del candidato del Pacto Histórico.

La antioqueña utilizó un procedimiento quirúrgico al que se sometió Iván Cepeda en el pasado como argumento para indicar que no se puede permitir que Quilcué pueda ser presidenta sin preparación para el cargo.

“Existe un 50% de probabilidad de que Aida Quilcué sea la presidenta de Colombia. Paren de usar la diversidad como fachada. Francia Márquez versión 2.0. La vicepresidencia no es un cargo decorativo ni simbólico. La situación es lamentable y delicada cuando recordamos algo que es de conocimiento público. Iván Cepeda en el 2018 fue intervenido por un cáncer de colon. Luego, en el 2022, lo volvieron a intervenir, enfermedad que tiene una sobrevida menor al 50% a los cinco años”.

La ex reina de belleza indicó que, al no haber terminado la educación secundaria, en Colombia no se debería permitir que Aída Quilcué pueda llegar a ser vicepresidenta.

“Eso quiere decir, que si Iván Cepeda gana las elecciones, hay un 50% de probabilidad de que Aida Quilcué sea la presidenta de Colombia. Ella puede ser indígena, pluriétnica, multicultural, blanca, negra, color zapote, pero no tiene la formación académica para este cargo. Ni un bachillerato”.

Gallego describió los que para ella son los logros de Francia Márquez durante el Gobierno Petro para indicar que la opción viable para las elecciones del 31 de mayo es Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como vicepresidente.

“Dejen de repetir cosas que ya no les funcionaron; solo les sirven para ganar las elecciones o, si no, recordemos los logros de Francia. Propuso que todos los colombianos estudiáramos suajili. No se bajó del helicóptero para ir y volver de su casa en Dapa. Compró casita de dos mil millones. Usa cobijas de ocho millones. Hizo cuatro paseos a África con el novio. Estuvo dos años manejando los recursos del Ministerio de Igualdad y no obtuvo ningún resultado. Ni el petrolover más bruto se atrevería a debatir que José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial es ampliamente superior a Aida Quilcué“.

Además de Gallego, la congresista Lina María Garrido se pronunció con una postura similar, mencionando como algo negativo que la líder indígena pueda participar en los comicios del 31 de mayo sin que, en su concepto, tenga la preparación necesaria para ser vicepresidenta.

“¿Entonces el único mérito para ser candidato vicepresidencial de la izquierda es ser afro o indígena? ¿Dónde quedan el estudio y la experiencia?… A la inflación, al empleo y al crecimiento económico les importa un pepino la raza. Los problemas del país se resuelven con conocimiento, planeación estratégica y propuestas serias. El Estado es la empresa más importante que tenemos todos los colombianos y el gerente no puede ser elegido por su color de piel", escribió Garrido.

