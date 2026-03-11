En Barranquilla apareció panfleto declarando objetivo militar a varios influenciadores: “No los queremos ver grabando videos”

La autenticidad del panfleto atribuido a Los Costeños, que declara objetivos militares, aún no ha sido confirmada por autoridades locales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay preocupación en el departamento del Atlántico, después de que empezara a circular un panfleto que amenaza a varios creadores de contenido de la ciudad de Barranquilla, al parecer, por apoyar negocios que estarían al servicio de la banda Los Pepes.

Mientras la autenticidad del documento sigue sin confirmarse, la alarma crece en una comunidad acostumbrada a la presencia constante de grupos criminales y a la incertidumbre sobre la seguridad cotidiana.

La aparición del panfleto, que menciona a los creadores de contenido Omi Camacho, Danny Amaretto, Juan Pablo Puente, Linda Yepes, Andrés de la Rosa y Juancho, ha provocado una ola de preocupación entre seguidores y vecinos de Barranquilla.

“comunicado a la opinión publica y creadores de contenido de Barranquilla y el Atlántico a partir del momento esos creadores de contenido que se la pasan incitando peleas y apoyando a los negocios de los pepes son declarados objetivo militar de nuestra organización las siguientes personas serán atacadas sin importar quien caiga”, se lee en la amenaza.

El documento, atribuido al grupo delincuencial Los Costeños bajo la facción Bloque Resistencia Caribe, declara a los creadores como “objetivos militares” y les prohíbe seguir trabajando en la ciudad.

El mensaje, que circula desde hace horas por redes sociales y cadenas de mensajería, advierte con frases como “si se creen muy machos, que se compren una pijama de palo”, haciendo referencia a una amenaza de muerte.

La mayoría de los influencers señalados produce contenido en Barranquilla, aunque figuras como “El Mundo de Juancho” son originarias de Cartagena.

Hasta el momento, solo Linda Yepes ha respondido públicamente a través de su cuenta oficial. En su publicación, desmintió las amenazas y pidió tranquilidad a sus seguidores. Las autoridades, por su parte, no han confirmado la procedencia del panfleto ni su vínculo real con estructuras criminales.

“No los queremos ver grabando videos ni en la ciudad ya lo saben y si se creen tan machos compren una piyama de palo (sic)”, culmina la amenaza.

Durante los últimos meses, Barranquilla ha visto cómo la criminalidad utiliza panfletos para amedrentar a sectores sociales, comerciantes e incluso profesionales de la salud.

Uso de panfletos como herramienta de intimidación

La circulación de estos mensajes intimidatorios ha dejado una huella psicológica en barrios del sur y suroccidente, donde muchas veces resulta imposible distinguir entre amenazas reales y actos de desinformación.

Según se ha informado, la estrategia de los panfletos se ha intensificado desde que terminó un cese de hostilidades temporal entre Los Costeños y Los Pepes, dos de las principales organizaciones criminales en disputa por el control de la ciudad.

En enero de 2026, tras el fin de esa tregua, se han reportado múltiples panfletos de ambos bandos. Algunos van dirigidos a presuntos colaboradores, otros buscan intimidar a comunidades enteras.

Las autoridades han identificado a alias Castor como líder de Los Costeños/Bloque Resistencia Caribe, grupo señalado en recientes ataques armados y explosivos.

Este escenario ha profundizado el clima de inseguridad. Residentes y comerciantes viven bajo el temor de que cualquier señalamiento público o vínculo comercial pueda convertirlos en objetivo de alguna estructura criminal.

La respuesta de las autoridades ante estos episodios ha sido pedir a la población no difundir información sin verificar y reportar cualquier intimidación a las líneas oficiales del Gaula y la Policía. Insisten en que algunos panfletos anteriores terminaron siendo apócrifos, aunque la sensación de amenaza permanece.

Actualmente, no existe una certeza sobre si se trata de una amenaza real, una maniobra de desinformación para sembrar miedo o parte de la guerra propagandística entre los grupos rivales.

El episodio se produce en un contexto de deterioro de la seguridad en Barranquilla. Los ataques armados, explosiones y tiroteos han sido recurrentes, con hechos recientes como el ataque explosivo cerca de la cárcel Distrital El Bosque.