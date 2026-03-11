Colombia

El CNE respondió a denuncias sobre los escrutinios y aseguró que el proceso avanza con normalidad

El magistrado Cristian Quiroz aseguró que las reclamaciones durante el conteo de votos han sido mínimas y defendió la transparencia del proceso electoral

Guardar
El Consejo Nacional Electoral resalta
El Consejo Nacional Electoral resalta la transparencia en el escrutinio de los votos de las elecciones legislativas en Colombia - crédito Colprensa

Mientras avanzan los escrutinios de las elecciones legislativas en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el proceso se desarrolla sin mayores sobresaltos. Según el presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, hasta ahora el número de reclamaciones presentadas durante la revisión de votos es reducido.

El funcionario habló sobre el estado actual del conteo en una entrevista con Blu Radio, donde también respondió a cuestionamientos que circularon en redes sociales sobre presuntas inconsistencias en los resultados y explicó cómo funciona la reposición de votos para las campañas. De acuerdo con Quiroz, el CNE mantiene un ambiente de tranquilidad frente al desarrollo del proceso electoral. Uno de los factores que, según dijo, respalda la transparencia de la jornada es la presencia de misiones internacionales que acompañaron las votaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El magistrado Cristian Quiroz aseguró
El magistrado Cristian Quiroz aseguró que el número de reclamaciones durante el conteo de votos permanece bajo - crédito CNE

El magistrado recordó que en esta ocasión participaron centenares de observadores extranjeros, en lo que describió como uno de los despliegues de observación más amplios que ha tenido el país en elecciones recientes. “Más de 8.000 personas acreditadas, más de 445 internacionales de todas las entidades del mundo vinieron”, señaló.

Entre los organismos que hicieron seguimiento al proceso mencionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Transparencia Electoral. De acuerdo con Quiroz, los reportes preliminares de estas misiones coinciden en que la jornada se desarrolló de forma transparente.

En medio de las dudas que han surgido en redes sociales sobre posibles diferencias entre los formularios electorales y los votos depositados en las urnas, el presidente del CNE insistió en que, hasta ahora, las reclamaciones formales son pocas. “No hay muchísimas reclamaciones, hay muy poca reclamación”, aseguró.

El magistrado explicó que los partidos y movimientos políticos cuentan con mecanismos para revisar los documentos electorales y presentar observaciones cuando lo consideren necesario. Los testigos electorales y representantes de las campañas pueden examinar los formularios E-14 y solicitar revisiones si detectan inconsistencias en el registro de los votos.

Los partidos y movimientos políticos
Los partidos y movimientos políticos pueden solicitar revisiones de los formularios E-14 si detectan irregularidades en los resultados - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Mientras ese proceso avanza, el CNE también trabaja en la organización de las instancias encargadas de verificar los resultados. Quiroz indicó que para estas elecciones se decidió ampliar el número de equipos encargados de analizar las reclamaciones. Según explicó, se conformaron ocho subcomisiones para revisar los resultados, el doble de las que existían en procesos anteriores. Con este ajuste se busca agilizar la revisión de actas y avanzar con mayor rapidez hacia la declaración oficial de los resultados.

Durante la entrevista, el magistrado también se refirió a otro tema que suele generar dudas después de cada elección, el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce a los candidatos parte de los gastos de campaña a través de la reposición de votos. Quiroz explicó que este sistema no implica que el Gobierno pague automáticamente una suma fija por cada voto obtenido. En cambio, los recursos se reconocen únicamente sobre los gastos que hayan sido reportados de manera formal por los candidatos. “Solamente se paga por lo que reportas en la plataforma”, afirmó.

Ciudadanos votan en las elecciones
Ciudadanos votan en las elecciones regionales y locales en Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

De acuerdo con el funcionario, las campañas tienen un plazo de hasta dos meses después de las elecciones para presentar sus cuentas y registrar en la plataforma oficial los gastos que realizaron durante el proceso electoral. Una vez entregada esa información, el Consejo Nacional Electoral revisa los reportes para verificar que cumplan con los requisitos establecidos. Si todo está en orden, la entidad solicita al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para realizar el pago correspondiente.

Por ahora, mientras continúan los escrutinios en distintas regiones del país, el CNE insiste en que el proceso avanza dentro de los tiempos previstos y bajo los mecanismos de control establecidos por la ley electoral.

Temas Relacionados

CNEElecciones en ColombiaCristian QuirozVotaciones en ColombiaFormatos E-14Colombia-Noticias

Más Noticias

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Ricardo Roa tuvo un ‘negocio redondo’ que provocó una investigación de la Fiscalía: pagó $927 millones menos por un apartamento de lujo

La Fiscalía señaló que el presidente de Ecopetrol habría usado su cargo para beneficiar a allegados y vinculó la compra de siete propiedades de alto valor en Bogotá y Cartagena a las pesquisas

Ricardo Roa tuvo un ‘negocio

Condena contra Diego Cadena y Juan José Salazar: estas son las razones por las que un magistrado salvó su voto

Los abogados fueron sentenciados en segunda instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Condena contra Diego Cadena y

Cuál es la edad mínima que debe tener una mujer o un hombre en Colombia para acceder al pago del bono pensional en 2026

El proceso de registro para recibir los $230.000 mensuales que otorga el Gobierno nacional exige residencia prolongada y clasificación social

Cuál es la edad mínima

De compartir equipo con Luis Díaz a trabajar en un almacén de cadena: “Dejé de ir a entrenar y me dediqué a otras cosas”

Wilfrido Canoles narró su experiencia con varias figuras del fútbol colombiano, aunque la vida lo alejó de su sueño de ser deportista

De compartir equipo con Luis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

La chef Leonor Espinosa respondió

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Deportes

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

De compartir equipo con Luis Díaz a trabajar en un almacén de cadena: “Dejé de ir a entrenar y me dediqué a otras cosas”

Camila Osorio y Emiliana Arango encabezan la nómina de Colombia para la Billie Jean King Cup 2026

Le salió defensor a Jhon Jáder Durán por las versiones de una pelea en la selección Colombia: “Hay que contextualizar la situación”

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League