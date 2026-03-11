El CNE respondió a denuncias sobre los escrutinios y aseguró que el proceso avanza con normalidad

El Consejo Nacional Electoral resalta la transparencia en el escrutinio de los votos de las elecciones legislativas en Colombia - crédito Colprensa

Mientras avanzan los escrutinios de las elecciones legislativas en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el proceso se desarrolla sin mayores sobresaltos. Según el presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, hasta ahora el número de reclamaciones presentadas durante la revisión de votos es reducido.

El funcionario habló sobre el estado actual del conteo en una entrevista con Blu Radio, donde también respondió a cuestionamientos que circularon en redes sociales sobre presuntas inconsistencias en los resultados y explicó cómo funciona la reposición de votos para las campañas. De acuerdo con Quiroz, el CNE mantiene un ambiente de tranquilidad frente al desarrollo del proceso electoral. Uno de los factores que, según dijo, respalda la transparencia de la jornada es la presencia de misiones internacionales que acompañaron las votaciones.

El magistrado recordó que en esta ocasión participaron centenares de observadores extranjeros, en lo que describió como uno de los despliegues de observación más amplios que ha tenido el país en elecciones recientes. “Más de 8.000 personas acreditadas, más de 445 internacionales de todas las entidades del mundo vinieron”, señaló.

Entre los organismos que hicieron seguimiento al proceso mencionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Transparencia Electoral. De acuerdo con Quiroz, los reportes preliminares de estas misiones coinciden en que la jornada se desarrolló de forma transparente.

En medio de las dudas que han surgido en redes sociales sobre posibles diferencias entre los formularios electorales y los votos depositados en las urnas, el presidente del CNE insistió en que, hasta ahora, las reclamaciones formales son pocas. “No hay muchísimas reclamaciones, hay muy poca reclamación”, aseguró.

El magistrado explicó que los partidos y movimientos políticos cuentan con mecanismos para revisar los documentos electorales y presentar observaciones cuando lo consideren necesario. Los testigos electorales y representantes de las campañas pueden examinar los formularios E-14 y solicitar revisiones si detectan inconsistencias en el registro de los votos.

Mientras ese proceso avanza, el CNE también trabaja en la organización de las instancias encargadas de verificar los resultados. Quiroz indicó que para estas elecciones se decidió ampliar el número de equipos encargados de analizar las reclamaciones. Según explicó, se conformaron ocho subcomisiones para revisar los resultados, el doble de las que existían en procesos anteriores. Con este ajuste se busca agilizar la revisión de actas y avanzar con mayor rapidez hacia la declaración oficial de los resultados.

Durante la entrevista, el magistrado también se refirió a otro tema que suele generar dudas después de cada elección, el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce a los candidatos parte de los gastos de campaña a través de la reposición de votos. Quiroz explicó que este sistema no implica que el Gobierno pague automáticamente una suma fija por cada voto obtenido. En cambio, los recursos se reconocen únicamente sobre los gastos que hayan sido reportados de manera formal por los candidatos. “Solamente se paga por lo que reportas en la plataforma”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, las campañas tienen un plazo de hasta dos meses después de las elecciones para presentar sus cuentas y registrar en la plataforma oficial los gastos que realizaron durante el proceso electoral. Una vez entregada esa información, el Consejo Nacional Electoral revisa los reportes para verificar que cumplan con los requisitos establecidos. Si todo está en orden, la entidad solicita al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para realizar el pago correspondiente.

Por ahora, mientras continúan los escrutinios en distintas regiones del país, el CNE insiste en que el proceso avanza dentro de los tiempos previstos y bajo los mecanismos de control establecidos por la ley electoral.