Colombia

Cinco guerrilleros muertos en enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias en Buenaventura

La acción militar en esta región del Valle del Cauca permitió la ubicación de los disidentes gracias a la información aportada por Inteligencia Naval

Guardar
Efectivos del Ejército transportan cadáveres
Efectivos del Ejército transportan cadáveres de guerrilleros disidentes de las Farc muertos en un combate -crédito Reuters

Cinco presuntos integrantes de una facción disidente de las Farc, vinculada a la estructura de alias Iván Mordisco, murieron en una serie de enfrentamientos armados con la Infantería de Marina de la Armada Nacional en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.

La acción militar en esta región del Valle del Cauca permitió la ubicación de los disidentes gracias a la información aportada por Inteligencia Naval. Durante el operativo, también se localizaron dos cuerpos más en el área, aumentando el saldo mortal de los choques registrados en la zona durante los últimos días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los combates entre la Infantería de Marina y los grupos armados ilegales continuaron durante la semana, con consecuencias directas para ambas partes. Según datos de la Armada Nacional, los hechos más recientes elevaron a cinco el número de presuntos guerrilleros abatidos, mientras que el miércoles 11 de marzo fueron encontrados dos cadáveres adicionales en el mismo sector.

Cinco presuntos integrantes de una
Cinco presuntos integrantes de una facción disidente de las Farc, vinculada a la estructura de alias Iván Mordisco, murieron en una serie de enfrentamientos armados con la Infantería de Marina de la Armada Nacional en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura - crédito composición fotográfica EFE

En el transcurso de los mismos operativos, un infante de Marina resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Buenaventura, donde los médicos confirmaron que su condición es estable y no representa riesgo vital.

Sobre esta operación, el presidente Gustavo Petro, confirmó los resultados por medio de su cuenta de la red social X: “Operación de la armada nacional en el bajo Calima, 5 personas muertas 4 sometidas y 1 capturado de la columna Jaime Martínez, de los narco grupos de Marlon. Fueron incautados 13 fusiles.Éxito militar en la lucha contra el narcotráfico“.

Operación en Buenaventura dejó varios
Operación en Buenaventura dejó varios guerrilleros muertos - crédito @petrogustavo/X

Fuerzas Militares confirmaron la muerte de ‘Richard’, enlace de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca

Una acción militar conducida el 10 de marzo de 2026 en la zona rural de Ituango, en el departamento de Antioquia, culminó con la muerte de “Richard”, identificado como enlace entre las estructuras de Iván Mordisco en el Cauca y la Estructura 18 en Antioquia, marcando un golpe estratégico para las Fuerzas Militares de Colombia en su campaña contra las disidencias armadas que operan en la región.

Este resultado ha sido presentado desde el Gobierno como un avance para debilitar el liderazgo y la capacidad operacional de estos grupos armados ilegales, con el objetivo de consolidar el control estatal y mejorar la seguridad en el norte del país.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló, que el operativo dejó siete muertos y una persona herida, todos identificados como integrantes activos de la Estructura 18, brazo de las disidencias de alias Mordisco focalizado en actividades como narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores y homicidios.

En Medio Del Bombardeo En Ituango, Antioquia, También Murió Alias Richar, Señalado De Ser Enlace Entre Estructuras Del Cauca De Alias Iván Mordisco - crédito Fuerzas Militares

Entre los fallecidos se encuentra alias Ramiro, cabecilla principal de la facción, con más de 22 años de trayectoria criminal, y responsable, según las autoridades, de delitos como el desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales y acciones terroristas que han marcado a las comunidades durante décadas.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, explicó a que en la operación, junto a Richard, también perdió la vida “Alejandra” o “La Baby”, pareja sentimental de Ramiro e identificada como parte activa de la estructura.

Como parte de los resultados, las tropas incautaron cinco armas largas, explosivos, abundante munición, material de intendencia y equipos de comunicaciones. Estos elementos, según López, representan un debilitamiento “de manera significativa” de la estructura 18, restando capacidad armada y deteriorando el liderazgo criminal que operaba en el norte de Antioquia.

“El resultado debilita de manera significativa la Estructura 18, desintegrando en gran porcentaje su componente armado y el liderazgo en el norte del departamento de Antioquia”, puntualizó el general.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el comandante López y el ministro Sánchez, la ofensiva responde a la prioridad gubernamental de erradicar a los grupos armados organizados que, mediante delitos graves, generan desplazamiento y confinamiento de comunidades.

La reacción en Ituango ha estado marcada por una expectativa de mayor tranquilidad como consecuencia de la operación, mientras las Fuerzas Militares mantienen un despliegue continuo en la zona para consolidar el control estatal y prevenir represalias o nuevos brotes de violencia.

Temas Relacionados

Cinco guerrilleros muertosCombatesEjércitoDisidencias de las FarcBuenventuraColombia-Noticias

Más Noticias

Las reuniones que, según la Fiscalía, tuvieron Ricardo Roa y el presidente de Hocol por caso de lujoso apartamento en Bogotá

Los encuentros, realizados en un restaurante de la capital, habrían servido para hablar de posibles iniciativas en el sector energético relacionadas con la empresa Gaxi, creada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera

Las reuniones que, según la

Donald Trump aseguró que Colombia sí fue invitada a la Cumbre del Escudo de América: “No vinieron”

Mientras el presidente estadounidense afirmó que la invitación se realizó, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la cooperación del Gobierno colombiano todavía no cumple con los criterios exigidos

Donald Trump aseguró que Colombia

Iván Cepeda llegó a la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial para inscribir su candidatura a la Presidencia

Hacia las 11:30 a. m., el político cercano al gobierno de Gustavo Petro llegó a las instalaciones de la entidad junto a Aida Quilcué y su equipo para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026

Iván Cepeda llegó a la

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Solicitan a autoridades una respuesta integral con servicios básicos, apoyo constante y acuerdos para un entorno seguro en las áreas más golpeadas

Fueron evacuados nueve heridos tras

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron evacuados nueve heridos tras

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Salguero, novia de Tebi

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprendieron en redes con un reencuentro tras varios años de peleas: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica