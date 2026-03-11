Colombia

Camilo Romero salió en defensa de Aída Quilcué y ‘le tiró’ a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Esa lógica que siempre ha discriminado”

El exgobernador de Nariño difundió un video en X con declaraciones de Quilcué en 2008, en el que la líder indígena denunció violaciones de derechos humanos y falsos positivos durante el mandato de Álvaro Uribe

Camilo Romero respaldó a Aída
Camilo Romero respaldó a Aída Quilcué y reaviva debate sobre la memoria indígena en la política nacional

El respaldo público de Camilo Romero a la candidatura de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda generó nuevas discusiones sobre la memoria histórica y la representación indígena en la política nacional.

El exgobernador del departamento de Nariño difundió un video a través de su perfil en X, en el que recuperó declaraciones de la líder indígena de 2008, hechas durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el video, Aída Quilcué, actual candidata a la Vicepresidencia, recordó: “Muchas normas que hoy se han escrito en Colombia, el primero que la viola es el gobierno colombiano, es el gobierno de Uribe”, señalando la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos durante aquella administración.

Quilcué también cuestionó las estrategias de seguridad nacional de la época, al afirmar: “Esos son los cobardes que utilizan los falsos positivos para decir que somos terroristas”.

Camilo Romero respaldó fórmula Cepeda-Quilcué
Camilo Romero respaldó fórmula Cepeda-Quilcué y señaló discriminación en la política colombiana

Romero presentó el video con un mensaje de reconocimiento a la trayectoria de Quilcué. “Ella es Aída Quilcué, la mujer indígena, defensora del territorio, defensora de la vida. La conozco hace muchísimos años”, escribió en la red social, destacando su papel en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

“Sin duda alguna, se enfrentó sin temor a Álvaro Uribe y lo que significó la gobernanza paramilitar”, añadió el político.

En el mismo video, Quilcué rememoró las acusaciones que el entonces presidente supuestamente dirigió contra las comunidades indígenas. “El presidente Uribe y sus ministros, en muchas ocasiones, le dijo a la comunidad colombiana que aquí era el poco de la guerrilla, pero aquí se encuentran hoy nuestros pueblos dignos”, enfatizó la líder social.

La publicación de Romero incluyó además una crítica directa a figuras políticas actuales como Paloma Valencia y Abelardo Esguerra, a quienes asoció con una lógica de discriminación y estigmatización hacia los pueblos indígenas.

“Esa lógica que siempre ha discriminado, siempre ha estigmatizado a los pueblos y a su gente, siempre mirándola por encima del hombro. Eso es lo que representan Paloma Valencia y Abelardo hoy”, sostuvo el dirigente.

Apoyo de Camilo Romero a Aída Quilcué refuerza el llamado a la inclusión de pueblos originarios

En el mismo mensaje, Romero celebró la decisión de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, de escoger a Quilcué como compañera de fórmula: “Aída Quilcué es esa mujer valiente, ese símbolo de resistencia que Iván Cepeda ha escogido para que sea su fórmula vicepresidencial. Abrazamos y acompañamos esta decisión”.

El exgobernador agregó que acompañará la campaña Cepeda-Quilcué en su recorrido por todo el territorio nacional. Romero concluyó su intervención resaltando el carácter pluralista de la propuesta política: “Se viene el gobierno de todos los pueblos, el gobierno pluralista, el gobierno ciudadano”.

Gustavo Bolívar respaldó la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué por su apuesta por la inclusión

El exsenador Gustavo Bolívar difundió un mensaje donde destacó el motivo por el que Iván Cepeda propuso a la congresista indígena Aída Quilcué como su compañera de fórmula presidencial.

Según Bolívar, la elección no responde a intereses de cálculo electoral, sino a una apuesta por la inclusión y el reconocimiento de la diversidad dentro de Colombia.

Gustavo Bolívar destacó que la candidatura de Aída Quilcué representa diversidad e inclusión frente a propuestas segregacionistas

“Muchos candidatos eligen esas fórmulas basados en el número de votos que le puedan aportar, o sea, escogen sus fórmulas con una calculadora, mientras que Iván Cepeda ha escogido su fórmula con unos principios que él tiene y es la inclusión, es reconocer la diversidad que hay en este país, es reconocer las luchas indígenas de siglos ya, desde la llegada de los españoles”, expresó el exsenador.

Aída Quilcué, lideresa del pueblo indígena, recibió el respaldo público de Bolívar, quien resaltó la importancia de sumar voces históricas al debate nacional. “Iván Cepeda sencillamente tiende puentes con esos pueblos indígenas y los incluye y reconoce nuestra diversidad. Celebro este nombramiento de la compañera”, afirmó el escritor.

Bolívar rememoró su experiencia junto a Quilcué en el Senado y consideró que su participación agregará valor a la campaña. “Espero que los veamos pronto juntos en la presidencia de la República y vamos a trabajar muy duro para que esta fórmula triunfe sobre el neoliberalismo y sobre la extrema derecha”, concluyó.

