Colombia

Álvaro Uribe defendió a Paloma Valencia tras su reunión con Juan Daniel Oviedo para definir fórmula vicepresidencial: “Coherente y no oportunista”

Uno de los desacuerdos entre la candidata presidencial y el exdirector del Dane está ligado a la continuación de la Jurisdicción Especial para la Paz

Guardar

El expresidente señaló que la candidata de su partido es coherente y correcta - crédito @AlvaroUribeVel/X

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantuvieron el 10 de marzo de 2026 un encuentro de más de tres horas y media en Bogotá para discutir una posible alianza de cara a la carrera electoral.

Oviedo presentó como condiciones para sumarse a la candidatura de Valencia el compromiso con la continuidad del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el reconocimiento de que en Palestina se desarrolla un “genocidio” por las acciones militares de Israel.

El plazo para definir la fórmula vicepresidencial vence el 13 de marzo, por lo que Valencia deberá tomar una decisión y anunciar a su compañero de fórmula en las próximas jornadas. Dos días antes, la candidata se impuso en La Gran Consulta por Colombia con 3.236.286 votos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El expresidente considera que las
El expresidente considera que las propuestas y posturas de Paloma Valencia son coherentes con su postura política - crédito Reuters/Colprensa

Tras este triunfo, su aliado político Álvaro Uribe Vélez reiteró su respaldo en diferentes publicaciones y declaraciones. El exmandatario enfatizó en redes sociales: “Paloma es firme, coherente y no oportunista. Dialoga y busca concertar. La atacan por La Habana y por mí”.

El líder del Centro Democrático instó a “crear más de 500 comités cívicos por Paloma, con personas de todos los partidos e independientes”, apostando por fortalecer la movilización ciudadana que respalde la campaña presidencial.

Y agregó: “Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores, por ejemplo, con el doctor David Luna”.

Según el análisis de Uribe Vélez, los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los puntos de quiebre entre Valencia y Oviedo, con las extintas Farc, impulsaron la vulneración de derechos humanos.

“La impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo. Impunidad por delitos atroces, como el secuestro, la violación de niños. Además, le dio a los actores elegibilidad política. Nuestras críticas no son para que los encarcelen”, expresó el exmandatario.}

Las críticas de Álvaro Uribe contra el Acuerdo de Paz

Álvaro Uribe habló sobre los
Álvaro Uribe habló sobre los efectos negativos de los acuerdos de paz - crédito Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, afirmó que los Acuerdos de Paz 2016, según su perspectiva, aumentaron la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el país, pasando de 48.000 en 2012 a 220.000 al finalizar 2018.

“Eso está hecho, pero es muy importante tener esto para el futuro. Ahora hay 26.000 personas en armas, más las ciudades llenas de bandas y de distribución de droga, que en 2012 Colombia había bajado a 48.000 hectáreas. Con los anuncios de La Habana, al cambio de gobierno en 2018, ya tenía 220.000 y ahora pasa de 300.000. Eso hace inviable al país, como también el costo de ese proceso, la cantidad de agencias burocráticas que creó con un estado más pequeño, con el que había, inclusive con algo menos, se habrían podido cumplir los mismos propósitos”, explicó Uribe Vélez.

Uribe pidió que no se
Uribe pidió que no se juzgue a Paloma Valencia por sus errores - crédito @palomavalencial/Instagram

El exmandatario expuso: “La Habana igualó a nuestros militares con el terrorismo. Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales, constitucionales, no han estado al servicio de dictadores, no han sido beneficiarias de impunidad”.

Incluso, señaló que a lo largo de su carrera política siempre veló por los desmovilizados de los grupos armados, además de que con Paloma Valencia tienen en planes impulsar propuestas que beneficien a las personas afectadas por el conflicto armado.

“Nosotros siempre hemos dicho que a los desmovilizados sí hay que apoyarlos, que a los municipios pobres sí hay que atenderlos con acuerdo o sin acuerdo. Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado. También eso incluye los desmovilizados. Nosotros hemos sido amigos del diálogo, no de la impunidad”, aseguró.

A renglón seguido, Uribe Vélez pidió a los colombianos que “no cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho, lo multiplica. Lo nuevo, sabe incorporarlo. Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”.

Temas Relacionados

Álvaro UribePaloma ValenciaJuan Daniel OviedoVicepresidenciaAcuerdos de pazFarcReunión Paloma Valencia y Juan Daniel OviedoFormula vicepresidencialElecciones 2026Elecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

El Ideam advirtió que habrá un incremento inusual de lluvias en abril: “Por encima de lo normal”

Las previsiones meteorológicas estiman una intensificación de la humedad y un aumento de la inestabilidad atmosférica durante marzo y abril, con riesgos asociados que requerirán monitoreo constante en regiones vulnerables

El Ideam advirtió que habrá

Vicky Dávila volvió a hablar sobre la elección de una fórmula vicepresidencial y cuestionó que llegue a competir: “No sirve”

La excandidata presidencial volvió a lanzar pullas contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y que escogió a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Vicky Dávila volvió a hablar

Los cargos que enfrenta el hombre acusado de asesinar a su esposa e hijo y disfrazar el crimen con un accidente de tránsito: no los aceptó

La imputación contra Hugo Fernando Silva Soto ocurre tras recopilar pruebas que lo vinculan con la muerte de su pareja y su hijo menor. Las autoridades señalan una estrategia para aparentar un siniestro vial y dificultar la labor investigativa

Los cargos que enfrenta el

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

El mejor colombiano en la competencia es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 11, a 37 segundos del líder, Isaac del Toro. Entre los principales candidatos al título de la tradicional carrera figuran Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Giulio Pellizzari

Etapa 3 de la Tirreno

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’,

Tras la muerte de ‘Ramiro’, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

‘La Red’, de Caracol Televisión,

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: famoso conductor de Red+ se uniría al programa

Cantante reveló por qué rechaza las cirugías estéticas y compartió un mensaje para aconsejar a sus seguidores

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Etapa 3 de la Tirreno

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

París-Niza 2026, etapa 4 hoy EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal