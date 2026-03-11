Álvaro Uribe defendió a Paloma Valencia tras su reunión con Juan Daniel Oviedo para definir fórmula vicepresidencial: “Coherente y no oportunista”

El expresidente señaló que la candidata de su partido es coherente y correcta - crédito @AlvaroUribeVel/X

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantuvieron el 10 de marzo de 2026 un encuentro de más de tres horas y media en Bogotá para discutir una posible alianza de cara a la carrera electoral.

Oviedo presentó como condiciones para sumarse a la candidatura de Valencia el compromiso con la continuidad del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el reconocimiento de que en Palestina se desarrolla un “genocidio” por las acciones militares de Israel.

El plazo para definir la fórmula vicepresidencial vence el 13 de marzo, por lo que Valencia deberá tomar una decisión y anunciar a su compañero de fórmula en las próximas jornadas. Dos días antes, la candidata se impuso en La Gran Consulta por Colombia con 3.236.286 votos.

El expresidente considera que las propuestas y posturas de Paloma Valencia son coherentes con su postura política - crédito Reuters/Colprensa

Tras este triunfo, su aliado político Álvaro Uribe Vélez reiteró su respaldo en diferentes publicaciones y declaraciones. El exmandatario enfatizó en redes sociales: “Paloma es firme, coherente y no oportunista. Dialoga y busca concertar. La atacan por La Habana y por mí”.

El líder del Centro Democrático instó a “crear más de 500 comités cívicos por Paloma, con personas de todos los partidos e independientes”, apostando por fortalecer la movilización ciudadana que respalde la campaña presidencial.

Y agregó: “Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores, por ejemplo, con el doctor David Luna”.

Según el análisis de Uribe Vélez, los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los puntos de quiebre entre Valencia y Oviedo, con las extintas Farc, impulsaron la vulneración de derechos humanos.

“La impunidad de La Habana dio un muy mal ejemplo. Impunidad por delitos atroces, como el secuestro, la violación de niños. Además, le dio a los actores elegibilidad política. Nuestras críticas no son para que los encarcelen”, expresó el exmandatario.}

Las críticas de Álvaro Uribe contra el Acuerdo de Paz

Álvaro Uribe habló sobre los efectos negativos de los acuerdos de paz - crédito Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, afirmó que los Acuerdos de Paz 2016, según su perspectiva, aumentaron la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el país, pasando de 48.000 en 2012 a 220.000 al finalizar 2018.

“Eso está hecho, pero es muy importante tener esto para el futuro. Ahora hay 26.000 personas en armas, más las ciudades llenas de bandas y de distribución de droga, que en 2012 Colombia había bajado a 48.000 hectáreas. Con los anuncios de La Habana, al cambio de gobierno en 2018, ya tenía 220.000 y ahora pasa de 300.000. Eso hace inviable al país, como también el costo de ese proceso, la cantidad de agencias burocráticas que creó con un estado más pequeño, con el que había, inclusive con algo menos, se habrían podido cumplir los mismos propósitos”, explicó Uribe Vélez.

Uribe pidió que no se juzgue a Paloma Valencia por sus errores - crédito @palomavalencial/Instagram

El exmandatario expuso: “La Habana igualó a nuestros militares con el terrorismo. Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales, constitucionales, no han estado al servicio de dictadores, no han sido beneficiarias de impunidad”.

Incluso, señaló que a lo largo de su carrera política siempre veló por los desmovilizados de los grupos armados, además de que con Paloma Valencia tienen en planes impulsar propuestas que beneficien a las personas afectadas por el conflicto armado.

“Nosotros siempre hemos dicho que a los desmovilizados sí hay que apoyarlos, que a los municipios pobres sí hay que atenderlos con acuerdo o sin acuerdo. Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado. También eso incluye los desmovilizados. Nosotros hemos sido amigos del diálogo, no de la impunidad”, aseguró.

A renglón seguido, Uribe Vélez pidió a los colombianos que “no cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho, lo multiplica. Lo nuevo, sabe incorporarlo. Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”.