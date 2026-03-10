Vicky Dávila se metió en la discusión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo y propuso alternativa: “No es imponer”

Vicky Dávila propuso públicamente a Juan Manuel Galán como opción vicepresidencial ante la falta de consenso entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-Prensa Paloma Valencia- Colprensa)

En medio de la definición de la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, ganadora de La Gran Consulta por Colombia, la periodista y también integrante de la coalición, Vicky Dávila, propuso públicamente que Juan Manuel Galán podría ser una alternativa si no prospera un acuerdo con Juan Daniel Oviedo.

Dávila lanzó su sugerencia luego de que el martes 10 de marzo se llevara a cabo una reunión entre Valencia y Oviedo sin que se llegara a una decisión sobre la vicepresidencia.

La reunión entre la candidata y Oviedo fue descrita como tensa y sin avances concluyentes. Tras el encuentro, ambos reiteraron ante los medios que no cederán en sus respectivas líneas rojas, manteniendo firmes sus posturas políticas.

Vicky Dávila expresó su desacuerdo a presuntas imposiciones de Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia para aceptar ser su fórmula vicepresidencial - crédito @VickyDavilaH/X

La falta de acuerdo ha mantenido en suspenso la opción de que Oviedo sea su fórmula vicepresidencial, teniendo en cuenta que obtuvo más de 1.255.000 votos, cifra que lo consolidó como la opción principal de su coalición.

Propuesta de Vicky Dávila y desacuerdo con “imposiciones”

Vicky Dávila aprovechó el revuelo por la incertidumbre en la fórmula vicepresidencial para expresar su desacuerdo con eventuales condiciones impuestas por Oviedo para asumir el rol.

En sus declaraciones señaló: “Paloma es una candidata seria y confiable que no cambia principios por votos. Sumar no es imponer o doblegarse, es encontrar puntos en común, aún en la diferencia. Ese fue el espíritu de La Gran Consulta que debemos conservar”.

Posteriormente, Dávila planteó abiertamente que, si no se llega a un acuerdo entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería una alternativa válida para integrar la fórmula presidencial. En sus redes sociales escribió: “Si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la presidencia”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

La posición de Paloma Valencia tras la reunión con Oviedo

Paloma Valencia, al término de la reunión con Oviedo, fue enfática al afirmar que no traicionaría sus ideales a cambio de acuerdos políticos. La candidata aseguró ante los medios: “Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy, los políticos deben ser honrados, y honrados es coherentes, predecibles y ser lo que son (…) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda y que cambia de idea”.

Valencia insistió en su negativa de negociar los principios e ideas de su partido, el Centro Democrático, tanto con Oviedo como con cualquier postulante a la vicepresidencia.

Paloma Valencia mantiene en evaluación cinco o seis posibles candidatos para la fórmula vicepresidencial mientras crece la expectativa política - crédito (@PalomaValenciaL/X/Vicky Dávila/Facebook/Álvaro Tavera/Colprensa)

“Si abrimos la discusión sobre el acuerdo de La Habana, no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo tengo unas posiciones que han sido las mías y Juan Daniel tiene las de él, como otros colombianos, y nosotros tenemos que pensar es hacia adelante, en lo que vamos a hacer por las madres cabeza de hogar, por los informales, por los jóvenes, por el sistema de salud, por la seguridad, y eso es lo que me mueve hoy a estar aquí diciendo que quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”, anotó.

Asimismo, Valencia aclaró que su fórmula será alguien que no le sea impuesto, pero que sí piense diferente a ella para garantizar una visión plural en un eventual Gobierno. “Yo lo que creo es que no puede haber imposiciones de nadie a nadie, la política no se hace sobre la base de cambiar la gente, se hace sobre la base de construir entre lo diferente”, recalcó la candidata.

Aseguró que mantiene una lista de cinco o seis nombres en evaluación y que la conversación con Oviedo solo pretendía saber si él estaba realmente interesado en el cargo. “Tenemos en salmuera cinco o seis nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era si a él le interesaría que consideráramos su nombre, porque no nos quedó claro que él tuviera ese interés, pero sí quedó muy claro nuestro deseo de trabajar juntos, sea o no el vicepresidente, se mantiene”, explicó Valencia.