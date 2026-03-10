Una periodista logró una curul en el Congreso con el Pacto Histórico: estos dos colegas no alcanzaron la meta

Dos mujeres y un hombres aspiraron a cambiar los sets de televisión y los micrófonos por las sesiones en el Senado y la Cámara de Representantes - créditos Catalina Olaya / Colprensa | archivo Mariano Vimos / Colprensa

Las elecciones legislativas de 2026 en Colombia mostró una tendencia de figuras del periodismo y la comunicación social que buscan trasladar su reconocimiento mediático a escaños en el Congreso de la República.

En los comicios legislativos del pasado 8 de marzo de 2026, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, el fenómeno volvió a repetirse. Sandra Chindoy, periodista indígena reconocida por su trabajo en RTVC Noticias, resultó elegida senadora por el Pacto Histórico, integrando la lista cerrada de esa coalición en el puesto 11.

La votación obtenida por el Pacto Histórico le permitió a Chindoy acceder a una de las 25 curules que esa colectividad ocupará en el periodo 2026-2030.

Su paso de los medios de comunicación al Senado representa una de las pocas excepciones dentro de un panorama donde la mayoría de comunicadores no alcanzaron el umbral electoral, destacó Minuto60.

En contraste, Sol Suárez Jaramillo, periodista con trayectoria en Noticias Caracol, La W y creadora del proyecto Economía al alcance de todos, se postuló a la Cámara de Representantes por Bogotá respaldada por el partido Ciudadanos Renovemos.

Entre sus propuestas figuraba la inclusión de la educación financiera como materia obligatoria en colegios y universidades.

A pesar del reconocimiento y de haber recibido un premio de la ANIF en 2024, su movimiento no obtuvo la votación suficiente para asegurar una curul. Tras los resultados, Suárez publicó un mensaje de gratitud en sus redes sociales dirigido a quienes apoyaron su campaña.

El reportero Andrés Sánchez, conocido como “el patrullero de la noche” por su cobertura de hechos nocturnos en Bogotá para Noticias RCN y Citytv Noticias, también intentó llegar al Congreso.

Se postuló como candidato a la Cámara de Representantes por la coalición Bogotá entre todos, integrada por Cambio Radical y Alma, pero no alcanzó el respaldo necesario en las urnas.

Sánchez había trabajado antes como asesor en el Concejo de Bogotá, experiencia que utilizó como plataforma para su aspiración legislativa.

Otros nombres del ámbito deportivo y comunicativo también figuran entre los aspirantes que no lograron consolidar su carrera política en 2026.

Javier Fernández Franco, conocido como “el cantante del gol”, y el exárbitro y analista deportivo Rafael Sanabria, intentaron sin éxito obtener un escaño.

Ambos contaban con trayectorias reconocidas en los medios, pero la acogida electoral no fue suficiente.

La historia reciente demuestra que la derrota en las urnas no representa necesariamente el final del camino para quienes provienen del mundo de la comunicación.

Las próximas legislaturas mostrarán el desempeño de figuras como Sandra Chindoy en el Congreso, mientras otros comunicadores evalúan si reorientan su carrera o intentan de nuevo el salto a la política en futuros procesos electorales.

Otros casos similares al de Sol Suárez Jaramillo y Andrés Sánchez, de acuerdo con un recuento que señaló el mismo portal, la relación entre periodismo y política tiene una larga historia en el país.

Ejemplos como el de Édgar Perea, que se convirtió en senador en 1998 tras una exitosa carrera como locutor y narrador deportivo, ilustran el impacto de la visibilidad mediática en el ámbito político.

Perea, conocido como “el campeón”, perdió su investidura tras continuar ejerciendo labores periodísticas mientras ocupaba su cargo parlamentario.

Otro antecedente relevante es el de Édgar Artunduaga, periodista político que llegó al Senado en 2002 después de consolidar una amplia trayectoria radial, especialmente en espacios de análisis como La Luciérnaga.

En el caso de Semana se recuerda también a María Isabel Rueda, columnista y exrepresentante a la Cámara por Bogotá en 1998, quien renunció posteriormente a su curul.

A esta lista se suman perfiles como el de Zulema Jattin, que transitó del periodismo a la política, y el de Luis Carlos Galán, que inició su carrera profesional como periodista en El Tiempo antes de convertirse en uno de los líderes políticos más influyentes del país.

Otro dos ejemplos son el de Javier Hernández Bonnet, periodista deportivo que fue candidato al Senado en 2010 por el Partido Conservador, y el de Mabel Lara, presentadora y periodista que aspiró al Senado en 2022 por el Nuevo Liberalismo, ambos no lograron el umbral.

Otras figuras, como Felipe Zuleta Lleras, columnista y panelista de Bluradio, y Rosa María Corcho, periodista candidata al Senado en 2014, tampoco lograron un escaño legislativo.