Técnico de Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Zlatko Dalić elogió la capacidad de la selección Colombia-crédito David W Cerny/REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será sus primeros amistosos en la fecha FIFA, de cara a lo que será el Mundial de Norteamérica 2026.

El primer duelo lo jugará ante Croacia (selección que quedó tercera en la Copa del Mundo de Qatar 2022) y que en los últimos años se consolidó como una de las potencias en el fútbol europeo.

El 9 de marzo de 2026, el técnico croata Zlatko Dalić presentó la nómina de jugadores que estarán en la fecha FIFA que su combinado nacional jugará ante Colombia y Brasil, y allí aprovechó para halagar el papel y el equipo que tiene la Tricolor, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Dalić destacó la fortaleza de la selección Colombia - crédito Antonio Bronic / REUTERS

Con la mira puesta en el Mundial, Dalic subrayó que enfrentar a equipos como Colombia y Brasil durante la gira en Estados Unidos permitirá evaluar el nivel de su selección a solo tres meses del torneo.

“Estos partidos en Estados Unidos serán una gran prueba para ver dónde nos encontramos a tres meses del Mundial y en qué debemos trabajar más durante la preparación. Al mismo tiempo, aprovecharemos esos diez días en Orlando para fortalecer el espíritu de equipo que siempre nos ha destacado en comparación con otras selecciones“, afirmó el director técnico croata.

Luka Modrić es uno de los principales líderes de la selección de Croacia, y gran figura del AC Milán, y que estará presente en el partido ante Colombia-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Entre los convocados destacan Luka Modrić, Ivan Perišić, Mario Pašalić y Josip Stanišić como figuras clave para el encuentro contra Colombia, que llega tras haber vencido a Brasil y a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, igualando en puntos con Brasil en su grupo, de acuerdo con Dalić. El entrenador remarcó el respeto por sus rivales, pero enfatizó la confianza en las propias cualidades croatas:

“Colombia, por su parte, derrotó a Brasil y Argentina en las eliminatorias y terminó el grupo con la misma cantidad de puntos que Brasil, lo que dice bastante de la fuerza de ese equipo. Sin embargo, con gran respeto por ambos rivales, tenemos nuestras propias fortalezas, calidad y espíritu de equipo, y queremos mostrarnos de la mejor manera posible”, explicó.

Croacia dio a conocer a sus jugadores convocados para los partidos ante Brasil y Colombia

Esta es la lista de jugadores convocados por Croacia para el partido amistoso contra Colombia - crédito Federación Croata de Fútbol

El 9 de marzo de 2026, la selección croata dio a conocer a los 26 jugadores que estarán en la doble fecha FIFA ante Brasil y Colombia.

En la lista, se destaca la presencia de Luka Modrić (volante del AC Milán de Italia), Mateo Kovačić (centrocampista del Manchester City) y Joško Gvardiol (defensor del Manchester City), para enfrentar en un amistoso a Colombia el 26 de marzo de 2026 en el estadio Camping World Orlando, en un partido preparatorio de cara al próximo Mundial.

Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten a nivel absoluto.

El seleccionador Zlatko Dalić subrayó el objetivo de aprovechar los diez días de trabajo en Estados Unidos para “fortalecer el espíritu de grupo”, reiterando la fidelidad a una base experimentada y asegurando que las “puertas de la selección no están cerradas para nadie”. Dalić incluyó en la lista a jugadores en recuperación de cirugías, afirmando:

“Creemos firmemente que seremos más fuertes en el Mundial con Mateo y Joško, que son jugadores fundamentales para nosotros”.

La delegación croata y los futbolistas llegados de clubes internacionales y de la Liga de Fútbol de Croacia arribarán a Orlando el 23 de marzo. El partido servirá de preparación clave para Croacia, que busca ajustar su plantel a tres meses del Mundial. Además, la convocatoria resalta la presencia de Modrić, quien a los 40 años disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA en 2026.

Porteros: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Defensas: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić.

Mediocampistas: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.

Lista de reserva: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković.