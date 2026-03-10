Petro respondió al presidente de Ecuador con referencia al funeral de Jesse Jackson: “Con gente como él habría menos consumo de drogas en EE. UU.”

Gustavo Petro respondió a las críticas de Daniel Noboa y aseguró que su participación en las exequias de Jesse Jackson tuvo un significado político y simbólico - crédito AFP/Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a los cuestionamientos del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre su ausencia en la Cumbre Escudo de las Américas y defendió su asistencia al funeral del líder de derechos civiles Jesse Jackson en Chicago, Estados Unidos.

El jefe de Estado colombiano afirmó que su presencia en el homenaje tenía un significado político y moral, y aseguró que figuras como el reverendo habrían contribuido a reducir el consumo de drogas en Estados Unidos.

“Con gente como él habría menos consumo de cocaína y fentanilo en Estados Unidos y habría menos mafiosos con poder en América Latina”, afirmó Petro al referirse al legado del histórico activista afroestadounidense.

Las declaraciones del presidente colombiano se produjeron luego de que Noboa cuestionara la ausencia de varios líderes latinoamericanos en la reunión internacional sobre migración y seguridad celebrada en Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro defendió su asistencia al funeral del reverendo Jesse Jackson en Chicago y respondió a las críticas del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa - crédito Gustavo Petro/X

En una entrevista, el mandatario ecuatoriano aseguró que la falta de participación de algunos gobiernos mostraba poca voluntad para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes en la región.

“No veo una intención real de acabar con estos grupos narcoterroristas”, sostuvo Noboa, quien mencionó que Petro se encontraba en Chicago participando en las honras fúnebres del reconocido líder social estadounidense.

Un homenaje con mensaje político

El funeral de Jesse Jackson se realizó el pasado 6 de marzo en la iglesia House of Hope de Chicago y reunió a figuras destacadas de la política estadounidense y líderes internacionales. Durante el acto también participaron los expresidentes Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama, quienes recordaron el papel del reverendo en la lucha por los derechos civiles.

En ese escenario, Petro entregó una de las máximas condecoraciones del Estado colombiano en honor a Jackson y destacó su trayectoria como defensor de la igualdad racial y la justicia social.

El mandatario colombiano describió al líder afroestadounidense como “un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos traídos a la fuerza a las Américas” y resaltó que su legado representa una referencia ética para enfrentar los desafíos actuales del mundo.

Gustavo Petro dio sus condolencias por la muerte de Jesse Jackson, un líder de los derechos civiles de los Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Durante su intervención, Petro señaló que la diversidad humana es un elemento esencial para la libertad y la democracia, y estableció paralelos entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en Haití, Estados Unidos y América Latina.

Según el presidente, la defensa de la diversidad y la justicia social que promovió Jackson también tiene implicaciones en la discusión sobre el narcotráfico y las políticas de drogas, temas que siguen marcando la agenda internacional.

La pelea regional por el narcotráfico

La polémica entre Petro y Noboa surge en medio de tensiones regionales sobre la estrategia para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de drogas, fenómenos que afectan de manera directa a varios países de América Latina.

Mientras algunos gobiernos insisten en fortalecer las políticas de seguridad y cooperación internacional contra las organizaciones criminales, Petro ha defendido la necesidad de replantear el enfoque global frente al narcotráfico, priorizando la salud pública y la reducción del consumo en los países desarrollados.

El mandatario colombiano reiteró que el problema de las drogas no puede abordarse únicamente desde los países productores y señaló que el consumo en las naciones más ricas es un factor determinante para el crecimiento del mercado ilegal.

El presidente también aprovechó su intervención en Chicago para promover una alianza internacional centrada en la paz, la diversidad y el diálogo entre las naciones.

Operativo de las autoridades colombianas contra el narcotráfico, como parte de las acciones del país para combatir las redes criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas ilícitas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Hay que hablar de un pacto por la vida y por la paz”, afirmó, al insistir en que la solución a los conflictos globales requiere superar las políticas basadas exclusivamente en la confrontación militar.

La participación de Petro en el funeral de Jackson se produjo pocos días antes de su viaje a Viena para asistir a la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, un foro clave en el que se discuten las políticas globales frente al narcotráfico.

Colombia fue elegida recientemente como miembro de este organismo para el periodo 2026–2029, lo que refuerza su papel dentro de las discusiones internacionales sobre la lucha contra las drogas.

El Gobierno colombiano sostiene que el país ha intensificado las acciones contra el narcotráfico en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, entre 2022 y 2025 las autoridades incautaron más de 7.200 toneladas de drogas ilícitas, lo que equivale a un promedio cercano a 1.800 toneladas por año.