Paloma Valencia envió nuevas señales sobre si Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial: “Queremos seguir honrando esa visión de La Gran Consulta”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

La definición de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, tras su contundente triunfo en la Gran Consulta por Colombia, se mantiene como uno de los temas más observados del panorama político.

La candidata del Centro Democrático envió recientemente un mensaje que varios interpretan como una señal a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, sugiriendo que su perfil técnico y conciliador podría acompañarla en la boleta presidencial.

El mensaje, publicado en la cuenta oficial de Valencia en redes sociales, destacó la importancia de superar diferencias para lograr consensos: “Queremos seguir honrando esa visión de La Gran Consulta, que es una visión de poder deponer cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos, para poder sumar, para poder convocar a los colombianos a las soluciones concretas de los problemas graves que tenemos”, escribió Valencia.

Estas palabras no solo refuerzan la intención de unidad de Valencia, sino que también sugieren que Oviedo, con su perfil independiente y su participación en la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, se perfila como un candidato natural para la vicepresidencia.

Paloma Valencia compartió un mensaje en sus redes sociales destacando la importancia de sumar esfuerzos y construir consensos, un guiño a posibles aliados como Juan Daniel Oviedo - crédito Paloma Valencia/X

Aunque las conversaciones entre Valencia y Oviedo se han desarrollado en un ambiente de discreción, se conoció que ambos sostuvieron un encuentro de más de dos horas. Al término de la reunión, Oviedo confirmó ante los medios que aún no existe una invitación formal, pero reiteró su disposición a sumarse a la candidatura en caso de alcanzarse un acuerdo en los temas centrales de la agenda común.

“Todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para ese principio de sumar entre distintos, en los que coincidimos tanto la candidata Paloma Valencia, como yo en segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia”, explicó Oviedo.

Mauricio Cárdenas, exministro y uno de los promotores de la Gran Consulta, señaló que existe un consenso entre los integrantes del bloque para que Oviedo asuma la vicepresidencia.

Juan Daniel Oviedo respaldó a Paloma Valencia y llamó a la unidad tras consulta del domingo 8 de marzo - crédito @CeDemocratico/X

Cárdenas destacó que la fortaleza de Oviedo radica en su capacidad de atraer a un electorado moderado, enfocado en soluciones y no en confrontaciones políticas: “El objetivo es que Paloma Valencia pueda ser presidenta de Colombia. No vamos a buscar vicepresidencias en otros movimientos políticos”, afirmó a Blu Radio.

Uno de los temas más delicados en la discusión entre Valencia y Oviedo es el manejo del acuerdo de paz firmado en 2016. Ambos coinciden en la necesidad de respetar las instituciones creadas en el marco del proceso, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en garantizar programas sociales esenciales, como apoyo económico a madres cabeza de hogar y acceso a vivienda propia sin cuota inicial.

Sin embargo, también comparten la intención de desmontar la política de “Paz Total” promovida por el actual gobierno, centrando la agenda de seguridad en mecanismos con mayor consenso nacional.

Valencia ha insistido en que su candidatura no busca un perfil meramente político o ligado al Centro Democrático.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, reacciona tras ganar la consulta de la derecha en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

La aspiración, según la candidata, es construir un gobierno que convoque a distintos sectores de la sociedad y a dirigentes externos que compartan la visión de unidad y soluciones concretas. “No son del Centro Democrático porque estamos decididos a escuchar a los que piensan distinto”, sostuvo la candidata.

Juan Daniel Oviedo afirmó a los medios que la decisión final sobre la fórmula vicepresidencial se anunciará a más tardar este miércoles por la mañana. Hasta ese momento, las conversaciones continuarán, y se espera que los mensajes públicos de Valencia sigan siendo un indicio de hacia dónde se inclina su decisión.

Resultados de La Gran Encuesta el 8 de marzo

Paloma Susana Valencia Laserna – 45.76% – 3,236,286 votos

Juan Daniel Oviedo Arango – 17.75% – 1,255,510 votos

Juan Manuel Galán Pachón – 4.63% – 327,765 votos

Juan Carlos Pinzón Bueno – 4.20% – 297,646 votos

Victoria Eugenia Dávila Hoyos – 3.36% – 238,045 votos

Enrique Peñalosa Londoño – 2.29% – 162,534 votos

Aníbal Gaviria Correa – 2.10% – 149,091 votos

David Andrés Luna Sánchez – 1.62% – 115,229 votos

Mauricio Cárdenas Santamaría – 1.06% – 75,289 votos