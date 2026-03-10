Colombia

Paloma Valencia envió nuevas señales sobre si Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial: “Queremos seguir honrando esa visión de La Gran Consulta”

Las señales públicas de la candidata muestran que, cada vez con más fuerza, Oviedo se perfila como el posible compañero de fórmula en la elección presidencial

Guardar
Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mantienen conversaciones sobre la fórmula vicepresidencial, mientras la candidata busca ampliar su coalición - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

La definición de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, tras su contundente triunfo en la Gran Consulta por Colombia, se mantiene como uno de los temas más observados del panorama político.

La candidata del Centro Democrático envió recientemente un mensaje que varios interpretan como una señal a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, sugiriendo que su perfil técnico y conciliador podría acompañarla en la boleta presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje, publicado en la cuenta oficial de Valencia en redes sociales, destacó la importancia de superar diferencias para lograr consensos: “Queremos seguir honrando esa visión de La Gran Consulta, que es una visión de poder deponer cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos, para poder sumar, para poder convocar a los colombianos a las soluciones concretas de los problemas graves que tenemos”, escribió Valencia.

Estas palabras no solo refuerzan la intención de unidad de Valencia, sino que también sugieren que Oviedo, con su perfil independiente y su participación en la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, se perfila como un candidato natural para la vicepresidencia.

Paloma Valencia compartió un mensaje
Paloma Valencia compartió un mensaje en sus redes sociales destacando la importancia de sumar esfuerzos y construir consensos, un guiño a posibles aliados como Juan Daniel Oviedo - crédito Paloma Valencia/X

Aunque las conversaciones entre Valencia y Oviedo se han desarrollado en un ambiente de discreción, se conoció que ambos sostuvieron un encuentro de más de dos horas. Al término de la reunión, Oviedo confirmó ante los medios que aún no existe una invitación formal, pero reiteró su disposición a sumarse a la candidatura en caso de alcanzarse un acuerdo en los temas centrales de la agenda común.

“Todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para ese principio de sumar entre distintos, en los que coincidimos tanto la candidata Paloma Valencia, como yo en segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia”, explicó Oviedo.

Mauricio Cárdenas, exministro y uno de los promotores de la Gran Consulta, señaló que existe un consenso entre los integrantes del bloque para que Oviedo asuma la vicepresidencia.

Juan Daniel Oviedo respaldó a
Juan Daniel Oviedo respaldó a Paloma Valencia y llamó a la unidad tras consulta del domingo 8 de marzo - crédito @CeDemocratico/X

Cárdenas destacó que la fortaleza de Oviedo radica en su capacidad de atraer a un electorado moderado, enfocado en soluciones y no en confrontaciones políticas: “El objetivo es que Paloma Valencia pueda ser presidenta de Colombia. No vamos a buscar vicepresidencias en otros movimientos políticos”, afirmó a Blu Radio.

Uno de los temas más delicados en la discusión entre Valencia y Oviedo es el manejo del acuerdo de paz firmado en 2016. Ambos coinciden en la necesidad de respetar las instituciones creadas en el marco del proceso, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en garantizar programas sociales esenciales, como apoyo económico a madres cabeza de hogar y acceso a vivienda propia sin cuota inicial.

Sin embargo, también comparten la intención de desmontar la política de “Paz Total” promovida por el actual gobierno, centrando la agenda de seguridad en mecanismos con mayor consenso nacional.

Valencia ha insistido en que su candidatura no busca un perfil meramente político o ligado al Centro Democrático.

La candidata presidencial del partido
La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, reacciona tras ganar la consulta de la derecha en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

La aspiración, según la candidata, es construir un gobierno que convoque a distintos sectores de la sociedad y a dirigentes externos que compartan la visión de unidad y soluciones concretas. “No son del Centro Democrático porque estamos decididos a escuchar a los que piensan distinto”, sostuvo la candidata.

Juan Daniel Oviedo afirmó a los medios que la decisión final sobre la fórmula vicepresidencial se anunciará a más tardar este miércoles por la mañana. Hasta ese momento, las conversaciones continuarán, y se espera que los mensajes públicos de Valencia sigan siendo un indicio de hacia dónde se inclina su decisión.

Resultados de La Gran Encuesta el 8 de marzo

  • Paloma Susana Valencia Laserna – 45.76% – 3,236,286 votos
  • Juan Daniel Oviedo Arango – 17.75% – 1,255,510 votos
  • Juan Manuel Galán Pachón – 4.63% – 327,765 votos
  • Juan Carlos Pinzón Bueno – 4.20% – 297,646 votos
  • Victoria Eugenia Dávila Hoyos – 3.36% – 238,045 votos
  • Enrique Peñalosa Londoño – 2.29% – 162,534 votos
  • Aníbal Gaviria Correa – 2.10% – 149,091 votos
  • David Andrés Luna Sánchez – 1.62% – 115,229 votos
  • Mauricio Cárdenas Santamaría – 1.06% – 75,289 votos

Temas Relacionados

Paloma ValenciaJuan Daniel OviedoVicepresidente Paloma ValenciaVicepresidenciaConuslta por ColombiaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Gustavo Petro habló del encuentro con Delcy Rodríguez que se llevará a cabo en la frontera

Los gobernantes protagonizarán una reunión en el puente internacional Atanasio Girardot para abordar la reactivación del diálogo bilateral y la cooperación en seguridad, economía y frontera tras la salida del exdictador Nicolás Maduro

Gustavo Petro habló del encuentro

Petro le dejará graves problemas de dinero al próximo Gobierno: salario mínimo y gasto “perjudican a quienes invierten y a endeudados”

Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, dijo a Infobae Colombia que el nivel de gasto público sigue siendo superior al necesario para disminuir el déficit, mientras que la recaudación fiscal resulta insuficiente para cubrir las obligaciones del Estado

Petro le dejará graves problemas

Paloma Valencia le envió mensaje a Juan Daniel Oviedo: “No hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy”

Paloma Valencia aseguró en sus declaraciones que su campaña presidencial está estudiando otros nombres para ser su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia le envió mensaje

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial FIBA de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de la selección Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números