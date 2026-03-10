Nequi confirmó fecha en que se separará de Bancolombia: qué implica este cambio

El proceso se concretará en 2026, cuando la plataforma digital de servicios financieros obtenga su licencia para operar de manera autónoma en Colombia- cortesía Nequi

Nequi confirmó que dejará de estar vinculada a Bancolombia y funcionará como una entidad financiera independiente a partir de 2026. El anuncio ha despertado inquietudes entre los usuarios sobre el manejo de sus cuentas digitales y las condiciones en las que operará la plataforma tras la separación.

El proceso se concretará en 2026, cuando la plataforma digital de servicios financieros obtenga su licencia para operar de manera autónoma en Colombia. De acuerdo con Noticias Caracol, los usuarios de Nequi seguirán gestionando sus productos y servicios a través de la misma aplicación, sin que la desvinculación implique cambios en el funcionamiento ni en los saldos de sus cuentas.

El anuncio fue realizado oficialmente por el medio de comunicación que detalló que la plataforma nació respaldada por Bancolombia y que la escisión se dará luego de tres años de preparación y trámites regulatorios. Durante este periodo de transición, ambas compañías han coordinado acciones para facilitar la autonomía de la plataforma en el mercado digital colombiano.

La decisión de separar a Nequi de Bancolombia responde a un plan de fortalecimiento institucional y a requerimientos regulatorios. La plataforma está en proceso de obtener la licencia que le permitirá operar como entidad financiera independiente, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La entidad reguladora será responsable de vigilar y avalar la transición hacia la independencia, cuya fecha está prevista para 2026. En este tiempo, los equipos de ambas compañías han trabajado para asegurar que no haya alteraciones en los servicios ofrecidos a los usuarios.

Para los usuarios de Nequi, la principal inquietud es si la separación de Bancolombia implicará cambios en sus cuentas digitales o servicios. Noticias Caracol aclaró que la información oficial sostiene que el proceso no afectará la operación cotidiana ni los saldos para quienes tengan productos en ambas plataformas.

Los clientes podrán seguir haciendo recargas, transferencias y pagos como hasta ahora, sin trámites extra ni restricciones en su manejo financiero. Según la comunicación emitida por la plataforma, la migración será automática y la protección de fondos permanecerá bajo los esquemas establecidos para entidades supervisadas en Colombia.

Durante y después de la separación, las condiciones actuales seguirán vigentes para los usuarios, informó Noticias Caracol. La plataforma digital encara ahora el desafío de consolidar su autonomía y mejorar la experiencia digital, sin generar disrupciones ni modificaciones inesperadas en el acceso a los servicios.

La compañía reiteró su compromiso de mantener el acompañamiento durante todas las fases del cambio, para que la transición se desarrolle con total confianza y continuidad para quienes utilizan Nequi.

Nequi advierte sobre nuevas estafas con comprobantes de pago falsos

El equipo de Nequi ha puesto sobre aviso a sus usuarios y a comercios acerca de una nueva modalidad de engaño que emplea comprobantes de pago falsos. La empresa advierte que esta estrategia recurre a páginas como “NequiDZ V2”, que permiten crear soportes digitales que imitan documentos originales, incluso con datos verídicos del destinatario.

Desde la plataforma insisten en la necesidad de que “toda transacción sea verificada únicamente dentro de la aplicación”. Según las recomendaciones de la propia compañía, no basta con recibir una captura de pantalla o una imagen: el único método seguro para confirmar el pago consiste en consultar directamente el estado de la operación en la app de Nequi.

En los últimos días, el número de usuarios y negocios afectados por estas estafas ha ido en aumento. Los delincuentes aprovechan la confianza de los vendedores en los comprobantes compartidos de forma externa, lo que dificulta la detección de fraudes en tiempo real. Muchos comercios han reportado que los soportes apócrifos reproducen fielmente la información del beneficiario, lo que potencia el riesgo de caer en el engaño.

Para quienes se preguntan cómo identificar estos soportes fraudulentos, la empresa recomienda utilizar el QR verificador incluido en la aplicación. El proceso, indican, consiste en abrir Nequi, pulsar el ícono rosado con el signo pesos ($), seleccionar ‘Código QR’ y luego ‘Comprueba un pago’. Tras escanear el código del comprobante, la app confirmará si la transacción es legítima o si se trata de un intento de fraude.

En situaciones donde ya se ha sido víctima de este tipo de fraude, la compañía sugiere denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la Nación y contactar al soporte de Nequi para recibir orientación sobre la protección y recuperación de fondos. La plataforma recalca que la colaboración con las autoridades puede ayudar a frenar la propagación de estas prácticas delictivas.

La advertencia de Nequi refuerza la importancia de no confiar en elementos visuales que pueden ser alterados digitalmente. La compañía subraya que “la única manera confiable de confirmar un pago exitoso es revisar el estado de la operación directamente en la app”. Así, deja claro que cualquier comprobante recibido por fuera de la aplicación debe considerarse insuficiente para autorizar entregas o servicios.