Colombia

Mujer que atacó a golpes a una agente de tránsito fue condenada a 4 años de cárcel

El fallo destaca la importancia del respeto por todos los actores viales, así como el acatamiento a las normas de tránsito para evitar situaciones de este tipo

El juzgado décimo penal de
El juzgado décimo penal de Cartagena confirma condena para ciudadana tras agresión a funcionaria - crédito Alcaldía de Cartagena

Las agresiones a los agentes de tránsito en las diferentes ciudades del territorio nacional cada vez son más frecuentes, por lo que las autoridades de movilidad piden a la ciudadanía respetar a los uniformados y acatar el cumplimiento de los operativos que se desarrollan en las vías.

Precisamente, como ejemplo de la rigurosidad en los casos relacionados con la violencia en contra de los funcionarios, el Juzgado Décimo Penal de Cartagena confirmó la condena de 4 años de prisión para María José Romero Gutiérrez por el delito de violencia contra servidor público luego de una agresión contra una agente de tránsito durante un operativo en la vía pública, según informó el Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena (Datt).

A través de un comunicado, la entidad confirmó que la sentencia, emitida el 2 de marzo de 2026 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Cartagena, determinó que la procesada actuó de manera deliberada en el ataque. Ante la gravedad del caso, el despacho judicial negó la prisión domiciliaria y la suspensión de la ejecución de la pena.

La mujer fue hallada culpable
La mujer fue hallada culpable de causar lesiones físicas a una oficial durante una intervención por falta de documentos y equipo requerido en motocicleta - crédito @DATT_Cgena / X

Del mismo modo, se informó que el hecho ocurrió cuando agentes de tránsito detuvieron una motocicleta y descubrieron que el conductor no llevaba casco ni presentaba licencia, Soat o revisión técnico-mecánica vigente.

Mientras se imponían los comparendos correspondientes por estas fallas y se anunciaba la inmovilización del vehículo, Romero Gutiérrez, que se movilizaba como parrillera, golpeó de forma reiterada en el rostro, cabeza y cuello a la funcionaria, provocando una herida en la oreja izquierda, además de lesiones en cuello y brazos que requirieron atención médica especializada.

La entidad aseguró que: “Durante las audiencias se logró acreditar que la conducta de la ciudadana fue ejecutada con pleno conocimiento e intención de agredir a la autoridad”.

Asimismo, el Datt hizo un llamado a fortalecer el respeto a la autoridad y el cumplimiento de las normas viales, asegurando que cualquier agresión contra los agentes impacta negativamente en la convivencia social y los principios de respeto institucional.

“Desde esta autoridad se hace un llamado respetuoso, pero firme, a la ciudadanía para fortalecer la conciencia colectiva sobre el respeto a la autoridad y el cumplimiento de las normas de tránsito. Los agentes de tránsito cumplen una función pública orientada a proteger la vida, garantizar la seguridad y mantener el orden en las vías, por lo que el acatamiento de sus indicaciones y el trato respetuoso hacia ellos constituyen elementos esenciales para la convivencia ciudadana”, puntualizó la entidad en su llamado.

El caso revela las consecuencias
El caso revela las consecuencias legales tras agredir a empleados encargados de la movilidad en Cartagena - crédito Colprensa

Brutal agresión a agente de tránsito en Medellín

Una mujer fue capturada en el barrio Jardín de la capital antioqueña tras agredir a una agente de Tránsito durante un operativo policial que se llevó a cabo en el nororiente de la ciudad. La situación ocurrió cuando la mujer intentó impedir un procedimiento sobre una motocicleta sin placa, golpeando en la cabeza a la uniformada y tratando de arrebatarle el casco.

El procedimiento desencadenó un intento de asonada, cuando varios residentes del sector trataron de evitar la intervención de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Tras la detención, continúan las audiencias concentradas para judicializar a la implicada por violencia contra servidor público.

Las autoridades recuerdan la importancia
Las autoridades recuerdan la importancia del acatamiento a las normas de tránsito para evitar incidentes similares - crédito @sttmed/X

Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, compartió el mensaje oficial desde su perfil de X: “Se impuso la autoridad, esta mujer fue capturada por agresión a servidor público y el mensaje es muy claro”.

En su advertencia, Manuel Villa Mejía recalcó: “Ni con un policía ni con la autoridad se meten, porque se meten literalmente con todos nosotros”. Además, el funcionario anunció que se desplazará al sector de Manrique para reforzar la presencia institucional: “Aquí la autoridad se respeta y la ley se cumple y de eso nosotros nos vamos a encargar”.

